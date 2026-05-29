Молодые россияне меняют комфорт на монастырскую тишину: причина оказалась глубже моды

Молодые люди все чаще обращаются к монастырям в поисках ответов на фундаментальные жизненные вопросы. Об этом в эфире Правда ТВ рассказал Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Тамбов, Казанский Богородичный мужской монастырь
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Тамбов, Казанский Богородичный мужской монастырь

Ранее эксперты неоднократно обсуждали, почему современный цифровой детокс становится востребованным трендом. Подобная тяга к смене обстановки и отказу от привычного комфорта зачастую отражает общественный запрос на глубину.

По мнению Кипшидзе, интерес к монастырской жизни продиктован разочарованием в навязанных стандартах публичного пространства. Спикер отметил, что духовный поиск стал естественным ответом на избыток информационного шума.

"Данность заключается в том, что душа молодого человека открыта к поискам Бога, к поискам истины, к поискам смысла жизни. Я думаю, что главное – это пресыщение той степенью поверхностности всего, которое есть в нашем публичном пространстве, и усталость от того, что молодого человека пытаются использовать тем или иным способом", — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

Сегодня многие стремятся найти аутентичные локации для путешествий, где можно прикоснуться к корням. Исследователи отмечают, что популярность таких направлений, как древние монастырские центры, объясняется стремлением уйти от коммерциализированных услуг. Вопросы сохранения исторического облика городов часто обсуждаются при анализе проблем внутреннего туризма.

"Многие молодые люди, которые задумываются об этом, понимают, что это всё услуги, это всё бизнес, а им хочется чего-то настоящего, чего-то вневременного. Прикосновение именно к этой жизни является притягательным для молодых людей, и вот такая короткая поездка в монастыре может потолкнуть человека к вере", — пояснил Вахтанг Кипшидзе.

Интерес к традиционному укладу жизни остается константой, позволяющей современному человеку переосмыслить свои ценности.

Полная запись разговора с Вахтангом Кипшидзе будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Экспертная проверка: Корреспондент Дмитрий Лаврентьев, редактор Алексей Трусов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
