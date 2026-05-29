Бюрократический ад на вокзалах закончился: отмена загранпаспортов для детей перевернула планы тысяч семей

Хорошие новости для тех, кто планирует семейное путешествие к пальмам и хачапури. Железнодорожный забор на пути в Абхазию официально демонтирован. РЖД вернули возможность покупать билеты детям до 14 лет по обычному свидетельству о рождении. Больше никакого бюрократического ада с загранпаспортами для малышни на границе.
Ситуация развернулась на 180 градусов. Еще недавно кассиры и сайты требовали "загран" даже для грудничков. Теперь система откатилась к здравому смыслу. Погранслужба ФСБ дала добро: до конца 2027 года российские дети могут пересекать границу по свидетельству о рождении. Это серьезно упрощает жизнь тем, кто привык к отдыху в Абхазии, игнорируя дорогие перелеты и визовую волокиту.
"Это решение снимает огромный пласт проблем при планировании. Многие семьи отказывались от поездок в Сухум из-за необходимости срочно делать ребенку паспорт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Важно помнить, что билет — это лишь половина дела. На самом вокзале и при посадке правила остаются строгими. Несмотря на цифровую трансформацию РЖД, оригинал документа должен быть в кармане. Никаких копий, даже нотариальных, если не хотите остаться на перроне с чемоданами и плачущим ребенком.
Поездка на поезде в Абхазию — это всегда микс южного колорита и строгих проверок. Пока взрослые предъявляют внутренние паспорта, детей теперь "пробивают" по базе свидетельств. Если вы решили сэкономить и выбрали билеты на поезд в Сухум вместо авиации, проверьте наличие штампа о гражданстве на обратной стороне свидетельства.
"Без отметки о гражданстве на свидетельстве ребенка развернут прямо на границе. Это жесткое требование, которое часто игнорируют неопытные путешественники", — отметил в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.
|Параметр
|Текущие условия (до 2027 г.)
|Документ для ребенка
|Свидетельство о рождении РФ
|Обязательное условие
|Штамп о гражданстве на обороте
|Срок действия правил
|До 31 декабря 2027 года
Путешествие с детьми требует железной выдержки и подготовки. Не забывайте о цифровой безопасности: не "светите" фото билетов в соцсетях до возвращения. Абхазия — это не только море, но и горы, где комфорт порой уступает место дикой природе. Перед поездкой убедитесь, что вы знаете все правила въезда и особенности местного сервиса.
"Для семейных поездок в Абхазию крайне рекомендую оформлять расширенную страховку. Медицина там специфическая, а риски кишечных инфекций в жару высоки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
Если ваши планы внезапно изменятся, помните о своих правах. Вернуть деньги за отель или тур вполне реально, если знать законы. Не позволяйте отельерам диктовать свои условия, особенно если это касается безопасности ваших детей.
Нет, согласно новым правилам, до конца 2027 года достаточно свидетельства о рождении РФ.
Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется (если нет официального запрета на выезд).
Да, это критическое требование погранслужбы для детей до 14 лет, не имеющих загранпаспорта.
Да, сервисы РЖД уже обновили алгоритмы и принимают данные свидетельств для оформления билетов в Абхазию.
