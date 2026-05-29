Бюрократический ад на вокзалах закончился: отмена загранпаспортов для детей перевернула планы тысяч семей

Хорошие новости для тех, кто планирует семейное путешествие к пальмам и хачапури. Железнодорожный забор на пути в Абхазию официально демонтирован. РЖД вернули возможность покупать билеты детям до 14 лет по обычному свидетельству о рождении. Больше никакого бюрократического ада с загранпаспортами для малышни на границе.

Abkhazia. Sukhumi P9130494 2600
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новые старые правила: что изменилось

Ситуация развернулась на 180 градусов. Еще недавно кассиры и сайты требовали "загран" даже для грудничков. Теперь система откатилась к здравому смыслу. Погранслужба ФСБ дала добро: до конца 2027 года российские дети могут пересекать границу по свидетельству о рождении. Это серьезно упрощает жизнь тем, кто привык к отдыху в Абхазии, игнорируя дорогие перелеты и визовую волокиту.

"Это решение снимает огромный пласт проблем при планировании. Многие семьи отказывались от поездок в Сухум из-за необходимости срочно делать ребенку паспорт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Важно помнить, что билет — это лишь половина дела. На самом вокзале и при посадке правила остаются строгими. Несмотря на цифровую трансформацию РЖД, оригинал документа должен быть в кармане. Никаких копий, даже нотариальных, если не хотите остаться на перроне с чемоданами и плачущим ребенком.

Граница на замке, но не для всех

Поездка на поезде в Абхазию — это всегда микс южного колорита и строгих проверок. Пока взрослые предъявляют внутренние паспорта, детей теперь "пробивают" по базе свидетельств. Если вы решили сэкономить и выбрали билеты на поезд в Сухум вместо авиации, проверьте наличие штампа о гражданстве на обратной стороне свидетельства.

"Без отметки о гражданстве на свидетельстве ребенка развернут прямо на границе. Это жесткое требование, которое часто игнорируют неопытные путешественники", — отметил в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Параметр Текущие условия (до 2027 г.)
Документ для ребенка Свидетельство о рождении РФ
Обязательное условие Штамп о гражданстве на обороте
Срок действия правил До 31 декабря 2027 года

Безопасность и лайфхаки для родителей

Путешествие с детьми требует железной выдержки и подготовки. Не забывайте о цифровой безопасности: не "светите" фото билетов в соцсетях до возвращения. Абхазия — это не только море, но и горы, где комфорт порой уступает место дикой природе. Перед поездкой убедитесь, что вы знаете все правила въезда и особенности местного сервиса.

"Для семейных поездок в Абхазию крайне рекомендую оформлять расширенную страховку. Медицина там специфическая, а риски кишечных инфекций в жару высоки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Если ваши планы внезапно изменятся, помните о своих правах. Вернуть деньги за отель или тур вполне реально, если знать законы. Не позволяйте отельерам диктовать свои условия, особенно если это касается безопасности ваших детей.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Абхазию

Нужен ли загранпаспорт ребенку 10 лет для поездки в Сухум?

Нет, согласно новым правилам, до конца 2027 года достаточно свидетельства о рождении РФ.

Нужно ли разрешение от второго родителя на выезд?

Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется (если нет официального запрета на выезд).

Обязателен ли штамп о гражданстве на свидетельстве?

Да, это критическое требование погранслужбы для детей до 14 лет, не имеющих загранпаспорта.

Можно ли купить билет онлайн по свидетельству о рождении?

Да, сервисы РЖД уже обновили алгоритмы и принимают данные свидетельств для оформления билетов в Абхазию.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
