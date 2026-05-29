Тихая роскошь по-русски: как деревня без дорог стала жемчужиной мирового туризма

Туризм

Представьте место, где вместо шума моторов слышен только шелест листвы, а горизонт не перекрывают многоэтажки. В Тульской области на берегу Оки расположилась деревня Бёхово, которая официально признана одним из самых красивых населенных пунктов планеты. Это единственный случай в отечественной практике, когда российская глубинка получила столь высокий международный статус.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Феномен мирового признания

Когда эксперты Всемирной туристской организации отбирали лучшие локации, Бёхово обошло более ста сорока претендентов из разных стран. Главная хитрость успеха крылась в аутентичности. Здесь нет привычного налета туристической индустрии с яркими вывесками и фастфудом. Напротив, деревня сохранила тот самый ландшафт, который когда-то вдохновлял знаменитых живописцев.

"Такой выбор международного жюри подтверждает, что в современном мире запрос на тишину и сохранение традиций стоит выше, чем на комфорт пятизвездочных отелей", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Жизнь в зоне строгого режима красоты

В деревне постоянно проживает чуть более пятидесяти человек. Быт здесь — это испытание для городского жителя. Нет газа, центрального водопровода, привычных магазинов и аптек. Электричество иногда подводит, а ближайшая цивилизация находится в нескольких километрах. Любой новый строительный опыт тут запрещен законом, так как территория входит в состав музея-заповедника. Местные жители привыкли к аскетизму, ведь именно он бережет их дома от превращения в типовой коттеджный поселок.

Параметр Состояние в Бёхове
Инфраструктура Отсутствует (нет газа и магазинов)
Архитектура Строгий запрет на новое строительство
Главный актив Тишина и исторический ландшафт

Тот самый секрет популярности места среди путешественников заключается в Троицкой церкви. Ее возвели по чертежам Василия Поленова. Белые стены храма на фоне бесконечных лесов создают ощущение застывшего времени. На деле же выходит, что люди едут сюда именно за этим ощущением стабильности и покоя, которого так не хватает в мегаполисе.

"В Бёхово нужно ехать с полным пониманием, что это не парк аттракционов, а живая история, где каждый вариант вмешательства в среду жестко регламентирован государством", — объяснил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Виды, которые не меняются веками

С обрыва у церкви открывается панорама на Оку. Этот пейзаж считается каноническим для русской живописи. За прошедшие десятилетия здесь почти ничего не поменялось: те же изгибы реки, те же леса до горизонта. Если смотреть на вещи проще, то Бёхово — это огромная декорация к жизни начала прошлого века, которая чудесным образом сохранилась в реальности.

Практические советы для поездки

Добраться до места проще всего на машине из Москвы. Путь займет около двух с половиной часов. На электричке придется ехать до станции Тарусская, а затем искать такси. С этим стоит быть аккуратнее: общественный транспорт ходит нечасто. Важный нюанс: в самой деревне нет заправок и точек общепита, поэтому запас еды и полный бак горючего обязательны. Любой бытовой процесс в этой локации требует автономности.

Ответы на популярные вопросы о Бёхове

Можно ли переночевать в деревне

Да, в Бёхове и соседнем Страхове есть несколько гостевых домов. Рекомендуется бронировать места заранее, так как номерной фонд очень ограничен.

Что обязательно взять с собой

Наличные деньги, так как терминалы оплаты могут не сработать из-за проблем со связью, и удобную обувь для долгих прогулок по пересеченной местности.

Работает ли там мобильная связь

Связь ловит стабильно, но мобильный интернет может работать с перебоями. Проводного интернета в домах нет.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
