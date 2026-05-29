Горячий спрос на холодные локации: турпоток в Заполярье вырос на 21 процент по итогам первого квартала

Мурманская область пробилась в топ-6 популярных направлений Северо-Запада по итогам первого квартала 2026 года. Северный край манит туристов ледяными пейзажами, несмотря на выросшие ценники. Пока одни ищут бюджетные варианты для отпуска в 2026 году, заполярные локации фиксируют внушительный прирост аудитории.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Mednikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мурманская область

Цифровой срез турпотока

Январь-март 2026 года принесли Кольскому Заполярью 115 тысяч визитов. Это 2,4% от общего потока по СЗФО. Общее число поездок по округу достигло 4,8 млн, где львиную долю — более 75% — забрали Петербург и Ленобласть. Мурманск делит шестую строчку рейтинга с Архангельском. Замыкают список Коми и Ненецкий АО с долями 1,5% и 0,1% соответственно.

Регион показал динамику в 21% к аналогичному кварталу прошлого года. Такой взлет эксперты сравнивают лишь с показателями Калининграда. Прошлый год закрылся отметкой в 800 тысяч гостей, что задает высокую планку для главных туристических трендов сезона.

"Рост турпотока в Заполярье закономерен. Люди устали от классики и ищут экстремальный опыт. Инфраструктура подтягивается, но стоимость растет из-за логистической сложности северных территорий", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Почему север стал дороже

Ежедневные траты туриста в Мурманске, исключая крышу над головой и билеты, перешагнули черту в три тысячи рублей. Средний чек по СЗФО — 2,2 тысячи. Дороже обходится только Карелия с Калининградом. Цены диктует спрос и специфика удаленных локаций, где каждый километр доставки продуктов обходится в копеечку.

Параметр Мурманская область Суточные траты (без жилья) > 3000 руб. Средний показатель по СЗФО 2200 руб.

Гости часто забывают, что планирование отпуска летом превращается в математическое уравнение. В условиях полярного дня или охоты за сиянием инфраструктура работает на пределе.

"Прирост на 21% — это серьезная нагрузка на местный сервис. Рост цен оправдан необходимостью модернизации номерного фонда, чтобы не потерять требовательного клиента завтра", — подчеркнул управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

