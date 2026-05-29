Горячий спрос на холодные локации: турпоток в Заполярье вырос на 21 процент по итогам первого квартала

Мурманская область пробилась в топ-6 популярных направлений Северо-Запада по итогам первого квартала 2026 года. Северный край манит туристов ледяными пейзажами, несмотря на выросшие ценники. Пока одни ищут бюджетные варианты для отпуска в 2026 году, заполярные локации фиксируют внушительный прирост аудитории.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Mednikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цифровой срез турпотока

Январь-март 2026 года принесли Кольскому Заполярью 115 тысяч визитов. Это 2,4% от общего потока по СЗФО. Общее число поездок по округу достигло 4,8 млн, где львиную долю — более 75% — забрали Петербург и Ленобласть. Мурманск делит шестую строчку рейтинга с Архангельском. Замыкают список Коми и Ненецкий АО с долями 1,5% и 0,1% соответственно.

Регион показал динамику в 21% к аналогичному кварталу прошлого года. Такой взлет эксперты сравнивают лишь с показателями Калининграда. Прошлый год закрылся отметкой в 800 тысяч гостей, что задает высокую планку для главных туристических трендов сезона.

"Рост турпотока в Заполярье закономерен. Люди устали от классики и ищут экстремальный опыт. Инфраструктура подтягивается, но стоимость растет из-за логистической сложности северных территорий", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Почему север стал дороже

Ежедневные траты туриста в Мурманске, исключая крышу над головой и билеты, перешагнули черту в три тысячи рублей. Средний чек по СЗФО — 2,2 тысячи. Дороже обходится только Карелия с Калининградом. Цены диктует спрос и специфика удаленных локаций, где каждый километр доставки продуктов обходится в копеечку.

Параметр Мурманская область
Суточные траты (без жилья) > 3000 руб.
Средний показатель по СЗФО 2200 руб.

Гости часто забывают, что планирование отпуска летом превращается в математическое уравнение. В условиях полярного дня или охоты за сиянием инфраструктура работает на пределе.

"Прирост на 21% — это серьезная нагрузка на местный сервис. Рост цен оправдан необходимостью модернизации номерного фонда, чтобы не потерять требовательного клиента завтра", — подчеркнул управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о путешествиях по России

Как сэкономить при поездке на Север?

Выбирайте несезонные даты и бронируйте жилье минимум за три месяца. Раннее планирование гасит пиковые цены.

Стоит ли ехать самостоятельно или через турфирму?

Для коротких выездов удобнее пакетные туры. Для длинных экспедиций самостоятельный маршрут даст больше свободы, но требует контроля расходов.

Где искать самую аутентичную еду?

Ориентируйтесь на заведения с локальной арктической кухней. Они используют местные дары моря, которые дешевле импортных аналогов.

Что обязательно взять с собой?

Термобелье, качественную защиту от ветра и пауэрбанк. Техника на холоде садится в три раза быстрее.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
