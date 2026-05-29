Тишина у границ стала золотой: финские власти решились на беспрецедентный шаг ради туристов

Хельсинки выкатывает тяжелую артиллерию в борьбе за кошельки иностранных отпускников. Финляндия запустила аттракцион невиданной щедрости: туристам предлагают абсолютно бесплатные вояжи в восточные регионы страны, буквально "под бок" к российской границе. Государство в лице Business Finland берет на себя перелеты, а местные власти оплачивают еду и крышу над головой. Старт намечен на июнь. Дюжина счастливчиков отправится тестировать финское гостеприимство: в меню парная сауна, йога среди сосен и фотоохота на медведей.

Фото: Finnish Border Guard is licensed under public domain Граница Финляндия Россия

Механика халявы: за чей счет банкет

Финны решили не мелочиться и инвестируют в имидж. Организаторы проекта Chill like a Finn выстроили четкую схему: центр оплачивает авиабилеты, а периферия — быт. Это не просто отдых, а агрессивный маркетинг опустевших без россиян приграничных территорий. Чтобы не прогадать с контентом, гостей нагрузят активностями. Альтернативные направления теперь требуют яркой картинки в соцсетях, поэтому в программу включили лесную йогу и велосипедные заезды по глухомани.

"Бесплатные туры — это жест отчаяния регионального бизнеса. Восточная Финляндия годами кормилась за счет российского турпотока. Сейчас там вакуум, который пытаются заткнуть блогерами и случайными туристами из дальнего зарубежья. Эффективность под вопросом, но шум в инфополе они создали", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для тех, кто решит повторить финский опыт самостоятельно и выберет лесную йогу, эксперты советуют упражнение "Дерево" для баланса.

Граница на замке, а курорты — нараспашку

Локации выбраны провокационные — зоны, граничащие с РФ. Раньше здесь звучала русская речь и звенели кассы торговых центров. Теперь финны пытаются убедить британцев и турок, что смотреть на медведей через забор — это безопасно и весело.

"Безопасность таких поездок — понятие относительное. Туристам важно понимать, что приграничные зоны всегда под особым контролем. Любая неосторожная съемка или выход за флажки может закончиться допросом. Экзотика экзотикой, но голову терять нельзя", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Американцы и индийцы в очереди за финским паром

Цифры бьют рекорды: на 12 вакантных мест упало 24 тысячи заявок. Ажиотаж колоссальный, но география специфическая. Лидируют США, Британия, Турция и Индия. Для них Финляндия — это край света и суровая экзотика.

Пока финны заманивают гостей ягодами и тишиной, другие страны борются с паникой. Например, слухи об акулах в Египте оказались раздутыми, но репутацию подмочили. В Финляндии же главная опасность — скука, которую пытаются разогнать бесплатным пиаром.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Финляндию

Кто может принять участие в программе бесплатных поездок?

Программа ориентирована на иностранных туристов, преимущественно блогеров и инфлюенсеров из стран дальнего зарубежья, способных создать виральный контент в соцсетях.

Какие расходы не покрывает организатор?

Визовые сборы, личные покупки, медицинскую страховку и алкоголь туристы обычно оплачивают из своего кармана, если иное не указано в контракте с Business Finland.

Чего ждать от программы "наблюдение за медведями"?

Это наблюдение из специально оборудованных укрепленных укрытий (засидок) в сопровождении профессиональных егерей, самостоятельные прогулки к логовам запрещены.

