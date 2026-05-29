Паника охватила популярные пляжи Египта: реальность оказалась куда прозаичнее пугающих слухов

Туризм

Египетские курорты накрыло волной панических слухов. В соцсетях поползли вбросы: берега Хургады и Шарм-эль-Шейха якобы кишат акулами. Стрингеры в группах любителей Красного моря наводили жути — мол, хищники дежурят у порога отелей, спасатели выгоняют людей на сушу, а катера гниют на причалах из-за отмены всех экскурсий.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плавник

Разбор слухов: шторм вместо челюстей

Реальность оказалась куда прозаичнее завязки хоррора. В Хургаде туристы действительно видели плавники, но принадлежали они дельфинам. Пляжи закрывали, но не из-за угрозы съедения, а из-за разгула стихии. В 2026 году погода продолжает диктовать свои правила. Сильный ветер и шторм заставили администрацию вывесить красные флаги. Те, кто привык верить в нашествие акул в Египте, просто перепутали климатический гнев с биологической атакой.

"Инфополе штормит сильнее, чем море. Туристы часто принимают за акул любого крупного обитателя волн, особенно когда нервы на пределе из-за сообщений в соцсетях. Сейчас в Египте обычный сезонный ветер", — констатировал в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Морские прогулки встали на паузу всего на три дня. Это стандартная процедура безопасности при плохой видимости и высокой волне. Как только море успокоилось, катера снова вышли на маршруты. Если вы столкнулись с отменой оплаченного тура, важно знать, как работает возврат денег за отель или тур в подобных ситуациях.

Что говорят туроператоры и власти

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) поставили точку в спорах: массового появления хищников нет. Официальные отчеты принимающих компаний подтверждают, что ограничения носили локальный и временный характер. В Шарм-эль-Шейхе инфраструктура и вовсе не сбавляла оборотов — там даже не слышали о "блокаде" пляжей.

Локация Статус безопасности
Хургада Кратковременные ограничения из-за ветра
Шарм-эль-Шейх Штатный режим, ограничений нет
Эль-Кусейр Информация об акулах не подтверждена

"Египетские власти крайне жестко мониторят акваторию после прошлых инцидентов. Если бы угроза была реальной, закрыли бы целые сектора побережья, а не отдельные пляжи на пару часов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Реальная обстановка на пляжах

Ни одного подтвержденного факта нападения или опасного сближения человека с акулой за текущий период не зафиксировано. Туристическая полиция и спасатели работают в обычном режиме. Хаос в цифровом пространстве — лишь побочный эффект доступности интернета. Помните о рисках в социальных сетях и проверяйте источники, прежде чем поддаваться панике.

"На фоне высокого сезона любые слухи множатся в геометрической прогрессии. Сейчас мы видим попытку раздуть проблему из обычного штормового предупреждения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Для тех, кто ищет альтернативу Красному морю, открываются новые рынки. Например, в 2026 году начался прямой перелет в Танзанию. Египет же остается стабильным направлением, несмотря на локальную финансовую лихорадку в отелях.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в Египте

Правда ли, что в Хургаде видели акул?

Нет, данные не подтвердились. За плавники акул туристы приняли дельфинов. Официальные власти и туроператоры опровергают информацию о хищниках вблизи берега.

Почему тогда закрывали пляжи?

Ограничения вводились исключительно из-за неблагоприятных погодных условий — сильного шторма и высокой волны, что мешало работе спасателей.

Работают ли морские экскурсии в Шарм-эль-Шейхе?

Да, курорт работает в штатном режиме. Никаких отмен прогулок на яхтах или погружений с дайвингом не зафиксировано.

Нужна ли специальная страховка от нападения акул?

Обычная медицинская страховка путешественника покрывает экстренные случаи, включая травмы от морских обитателей. Но сейчас реальной угрозы нет.

Экспертная проверка: турагент Анастасия Крылова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
