Воздушная гавань Дубая закрывается в рекордные сроки: тектонический сдвиг лишил туристов комфорта

Легендарный аэропорт Дубая (DXB), ставший для миллионов россиян главными воротами в Азию и Африку, уходит в историю. Власти эмирата официально подтвердили: к 2035 году золотые терминалы DXB будут закрыты навсегда, а все рейсы принудительно перенесут в строящийся в пустыне мега-хаб Аль-Мактум (DWC). Это не просто стройка — это тектонический сдвиг всей логистики Ближнего Востока, который происходит на фоне острейшего геополитического кризиса.

Фото: Emirates tails by Alex Polezhaev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ DHB аэропорт

Потолок мегаполиса против пустынных амбиций

Старый аэропорт DXB стал жертвой собственного успеха. Зажатый в тиски жилых кварталов Дейры, правительственных трасс и небоскребов, он больше не может расти. Ежегодный поток в 90 миллионов человек превратил терминалы в муравейник, а рулежные дорожки — в бесконечные пробки. Расширяться некуда: любая новая полоса потребует сноса целых районов.

Новый Аль-Мактум (DWC) — это ставка ва-банк ценой в 30 миллиардов долларов. Вместо тесноты здесь развернут пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 гейтов. Проектная мощность в 260 миллионов пассажиров в год звучит фантастически, особенно с учетом планов запустить сверхскоростной поезд на магнитной подушке — до соседнего Абу-Даби можно будет "долететь" за полчаса. Однако блеск золота и стекла в пустыне не может скрыть реальных угроз реализации такого масштаба в 2026 году.

"Сейчас мир внимательно следит за тем, как Дубай пытается спасти свою модель транзитного хаба. Перенос мощностей в пустыню — это попытка вырваться из инфраструктурного тупика, но для туристов это означает период нестабильности и смены привычных маршрутов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Кризис доверия и эхо войны

За красивыми рендерами скрывается жесткая изнанка. По мнению экспертов, быстрого восстановления транзитного трафика ждать не стоит. Причина — деструктивная политика Запада и сохраняющаяся нервозность в Персидском заливе. Тлеющий конфликт между США и Ираном уже ударил по безопасности полетов. Страховые компании взвинтили тарифы, а постоянная угроза закрытия неба делает Дубай менее привлекательным для спокойного отдыха.

Характеристика Аэропорт Аль-Мактум (DWC) Проектная мощность 260 млн пассажиров в год Инфраструктура полос 5 параллельных ВПП Стоимость реализации Более 30 млрд долларов Удаленность от центра 35 км вглубь пустыни

Авиационный эксперт Александр Гордиец считает, что "шейхи пытаются лечить инфраструктурные проблемы картинками будущего, но рынок переживает кризис доверия". Траектории рейсов удлинились из-за необходимости облета опасных зон, что ведет к перерасходу топлива и росту цен на билеты. Крупные перевозчики уже смотрят в сторону безопасных коридоров через новые направления в Центральной Азии и Китае. Если мир привыкнет летать в обход региона, гигантские инвестиции в DWC могут превратиться в памятник нереализованным амбициям.

"Для пассажиров перенос аэропорта — это прежде всего логистический стресс. Мы рекомендуем туристам заранее планировать трансферы и проверять билеты, так как эра удобного городского аэропорта DXB заканчивается", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Российским путешественникам, выбирающим рейсы на Мальдивы или в Таиланд через ОАЭ, теперь нужно внимательно смотреть на код аэропорта. Прежней легкости транзита может уже не быть, а финансовые затраты на логистику внутри эмирата из-за удаленности Аль-Мактума возрастут. Дубай вступает в десятилетие борьбы за выживание своей авиационной модели.

"Безопасность полетов — это не только техника, но и геополитика. Пока ситуация в Заливе остается нестабильной из-за действий внешних игроков, даже самый совершенный аэропорт в мире будет сталкиваться с рисками недозагрузки", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о закрытии DXB

Когда полностью закроют старый аэропорт Дубая?

Окончательное закрытие и перевод всех рейсов в Аль-Мактум запланированы на период с 2032 по 2035 годы.

Как добраться из нового аэропорта в город?

К моменту запуска основных терминалов будет построена ветка метро и запущена скоростная железнодорожная линия до Абу-Даби и центра Дубая.

Подорожают ли авиабилеты из-за переноса хаба?

Рост цен возможен не столько из-за смены аэропорта, сколько из-за удлинения маршрутов в обход зон конфликтов и необходимости окупать 30-миллиардную стройку.

Смогу ли я улететь из DXB в ближайшие пару лет?

Да, процесс переноса баз Emirates и flydubai будет поэтапным, старый порт продолжит работу в штатном режиме еще минимум 6-8 лет.

