Легендарный аэропорт Дубая (DXB), ставший для миллионов россиян главными воротами в Азию и Африку, уходит в историю. Власти эмирата официально подтвердили: к 2035 году золотые терминалы DXB будут закрыты навсегда, а все рейсы принудительно перенесут в строящийся в пустыне мега-хаб Аль-Мактум (DWC). Это не просто стройка — это тектонический сдвиг всей логистики Ближнего Востока, который происходит на фоне острейшего геополитического кризиса.
Старый аэропорт DXB стал жертвой собственного успеха. Зажатый в тиски жилых кварталов Дейры, правительственных трасс и небоскребов, он больше не может расти. Ежегодный поток в 90 миллионов человек превратил терминалы в муравейник, а рулежные дорожки — в бесконечные пробки. Расширяться некуда: любая новая полоса потребует сноса целых районов.
Новый Аль-Мактум (DWC) — это ставка ва-банк ценой в 30 миллиардов долларов. Вместо тесноты здесь развернут пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 гейтов. Проектная мощность в 260 миллионов пассажиров в год звучит фантастически, особенно с учетом планов запустить сверхскоростной поезд на магнитной подушке — до соседнего Абу-Даби можно будет "долететь" за полчаса. Однако блеск золота и стекла в пустыне не может скрыть реальных угроз реализации такого масштаба в 2026 году.
"Сейчас мир внимательно следит за тем, как Дубай пытается спасти свою модель транзитного хаба. Перенос мощностей в пустыню — это попытка вырваться из инфраструктурного тупика, но для туристов это означает период нестабильности и смены привычных маршрутов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
За красивыми рендерами скрывается жесткая изнанка. По мнению экспертов, быстрого восстановления транзитного трафика ждать не стоит. Причина — деструктивная политика Запада и сохраняющаяся нервозность в Персидском заливе. Тлеющий конфликт между США и Ираном уже ударил по безопасности полетов. Страховые компании взвинтили тарифы, а постоянная угроза закрытия неба делает Дубай менее привлекательным для спокойного отдыха.
|Характеристика
|Аэропорт Аль-Мактум (DWC)
|Проектная мощность
|260 млн пассажиров в год
|Инфраструктура полос
|5 параллельных ВПП
|Стоимость реализации
|Более 30 млрд долларов
|Удаленность от центра
|35 км вглубь пустыни
Авиационный эксперт Александр Гордиец считает, что "шейхи пытаются лечить инфраструктурные проблемы картинками будущего, но рынок переживает кризис доверия". Траектории рейсов удлинились из-за необходимости облета опасных зон, что ведет к перерасходу топлива и росту цен на билеты. Крупные перевозчики уже смотрят в сторону безопасных коридоров через новые направления в Центральной Азии и Китае. Если мир привыкнет летать в обход региона, гигантские инвестиции в DWC могут превратиться в памятник нереализованным амбициям.
"Для пассажиров перенос аэропорта — это прежде всего логистический стресс. Мы рекомендуем туристам заранее планировать трансферы и проверять билеты, так как эра удобного городского аэропорта DXB заканчивается", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Российским путешественникам, выбирающим рейсы на Мальдивы или в Таиланд через ОАЭ, теперь нужно внимательно смотреть на код аэропорта. Прежней легкости транзита может уже не быть, а финансовые затраты на логистику внутри эмирата из-за удаленности Аль-Мактума возрастут. Дубай вступает в десятилетие борьбы за выживание своей авиационной модели.
"Безопасность полетов — это не только техника, но и геополитика. Пока ситуация в Заливе остается нестабильной из-за действий внешних игроков, даже самый совершенный аэропорт в мире будет сталкиваться с рисками недозагрузки", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Окончательное закрытие и перевод всех рейсов в Аль-Мактум запланированы на период с 2032 по 2035 годы.
К моменту запуска основных терминалов будет построена ветка метро и запущена скоростная железнодорожная линия до Абу-Даби и центра Дубая.
Рост цен возможен не столько из-за смены аэропорта, сколько из-за удлинения маршрутов в обход зон конфликтов и необходимости окупать 30-миллиардную стройку.
Да, процесс переноса баз Emirates и flydubai будет поэтапным, старый порт продолжит работу в штатном режиме еще минимум 6-8 лет.
