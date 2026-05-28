Нашествие акул в Египте: туристы в панике, причина другая

В социальных сетях и туристических сообществах активно распространяются тревожные сообщения о нашествии акул на египетских курортах Хургада, Шарм-эль-Шейх и Эль-Кусейр. Пользователи делятся рассказами о том, как спасатели в экстренном порядке возвращают отдыхающих на берег, а морские прогулки массово отменяются. Однако представители туриндустрии призывают сохранять спокойствие и называют причиной ограничений не хищников, а капризную погоду, что нередко влияет на планирование поездок.
Слухи о нападениях или массовом появлении опасных морских обитателей не имеют под собой документального подтверждения. Очевидцы выдвигают противоположные версии: некоторые убеждены в наличии угрозы, тогда как другие утверждают, что видели не акул, а обычных дельфинов. Часть пользователей сети также отмечает, что порты и пляжные зоны закрывались кратковременно из-за сильного шторма и ветра, что является стандартной мерой безопасности.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что официальных данных о появлении морских хищников вблизи отелей не поступало. Специалисты пояснили интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что точечные запреты на вход в воду связаны исключительно с метеоусловиями, а Шарм-эль-Шейх и вовсе функционирует в штатном режиме. Подобные новости о безопасности на море часто провоцируют настоящий ажиотаж среди тех, кто выбирает места для летнего отдыха.
"Туристы часто путают природные явления с внешними угрозами, реагируя на информационный шум в интернете. В Красном море акулы обитают постоянно, но их поведение у берега крайне редко связано с контактом с человеком, если не нарушены правила безопасности. Слухи о закрытии курортов обычно перерастают в панику из-за искажения первичных данных о штормовом предупреждении", - объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по выживанию и гид-инструктор Алексей Романов.
Да, местные власти вводят такие ограничения в качестве превентивной меры, если есть подтвержденные данные о хищниках в акватории, но подобные случаи происходят крайне редко.
Информацию из чатов необходимо проверять через официальные заявления туроператоров или консульских служб, так как очевидцы часто принимают дельфинов или скатов за опасных хищников.
Сильный шторм и ветер являются частой причиной кратковременных ограничений, при которых купание запрещается ради безопасности самих отдыхающих.
Нет, если туроператоры и администрация курорта не дают официальных рекомендаций об эвакуации, оснований для паники обычно нет.
