Нашествие акул в Египте: туристы в панике, причина другая

В социальных сетях и туристических сообществах активно распространяются тревожные сообщения о нашествии акул на египетских курортах Хургада, Шарм-эль-Шейх и Эль-Кусейр. Пользователи делятся рассказами о том, как спасатели в экстренном порядке возвращают отдыхающих на берег, а морские прогулки массово отменяются. Однако представители туриндустрии призывают сохранять спокойствие и называют причиной ограничений не хищников, а капризную погоду, что нередко влияет на планирование поездок.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хургада

Слухи о нападениях или массовом появлении опасных морских обитателей не имеют под собой документального подтверждения. Очевидцы выдвигают противоположные версии: некоторые убеждены в наличии угрозы, тогда как другие утверждают, что видели не акул, а обычных дельфинов. Часть пользователей сети также отмечает, что порты и пляжные зоны закрывались кратковременно из-за сильного шторма и ветра, что является стандартной мерой безопасности.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что официальных данных о появлении морских хищников вблизи отелей не поступало. Специалисты пояснили интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что точечные запреты на вход в воду связаны исключительно с метеоусловиями, а Шарм-эль-Шейх и вовсе функционирует в штатном режиме. Подобные новости о безопасности на море часто провоцируют настоящий ажиотаж среди тех, кто выбирает места для летнего отдыха.

"Туристы часто путают природные явления с внешними угрозами, реагируя на информационный шум в интернете. В Красном море акулы обитают постоянно, но их поведение у берега крайне редко связано с контактом с человеком, если не нарушены правила безопасности. Слухи о закрытии курортов обычно перерастают в панику из-за искажения первичных данных о штормовом предупреждении", - объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по выживанию и гид-инструктор Алексей Романов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на пляжах

Могут ли в Египте действительно закрыть пляжи из-за акул?

Да, местные власти вводят такие ограничения в качестве превентивной меры, если есть подтвержденные данные о хищниках в акватории, но подобные случаи происходят крайне редко.

Стоит ли верить слухам в социальных сетях?

Информацию из чатов необходимо проверять через официальные заявления туроператоров или консульских служб, так как очевидцы часто принимают дельфинов или скатов за опасных хищников.

Влияет ли погода на работу отелей и пляжей?

Сильный шторм и ветер являются частой причиной кратковременных ограничений, при которых купание запрещается ради безопасности самих отдыхающих.

Нужно ли досрочно прерывать отпуск при "акульих сводках"?

Нет, если туроператоры и администрация курорта не дают официальных рекомендаций об эвакуации, оснований для паники обычно нет.

