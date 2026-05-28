Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гангстерские разборки Тома Харди вне экрана: почему актёра хотят уволить из сериала
Налет слезает пластами: дешевое средство возвращает сантехнике заводской блеск за час
Ипотека наизнанку: как превратить грабительские проценты банка в ежегодный бонус
Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей
Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности
Гимн русским женщинам: в театре Модерн сыграют трагикомедию Грымова с участием Лики Нифонтовой
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей
Холодильник устроил потоп? Три ошибки, из-за которых внутри растёт ледяная шуба

Нашествие акул в Египте: туристы в панике, причина другая

Туризм

В социальных сетях и туристических сообществах активно распространяются тревожные сообщения о нашествии акул на египетских курортах Хургада, Шарм-эль-Шейх и Эль-Кусейр. Пользователи делятся рассказами о том, как спасатели в экстренном порядке возвращают отдыхающих на берег, а морские прогулки массово отменяются. Однако представители туриндустрии призывают сохранять спокойствие и называют причиной ограничений не хищников, а капризную погоду, что нередко влияет на планирование поездок.

Хургада
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада

Слухи о нападениях или массовом появлении опасных морских обитателей не имеют под собой документального подтверждения. Очевидцы выдвигают противоположные версии: некоторые убеждены в наличии угрозы, тогда как другие утверждают, что видели не акул, а обычных дельфинов. Часть пользователей сети также отмечает, что порты и пляжные зоны закрывались кратковременно из-за сильного шторма и ветра, что является стандартной мерой безопасности.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что официальных данных о появлении морских хищников вблизи отелей не поступало. Специалисты пояснили интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что точечные запреты на вход в воду связаны исключительно с метеоусловиями, а Шарм-эль-Шейх и вовсе функционирует в штатном режиме. Подобные новости о безопасности на море часто провоцируют настоящий ажиотаж среди тех, кто выбирает места для летнего отдыха.

"Туристы часто путают природные явления с внешними угрозами, реагируя на информационный шум в интернете. В Красном море акулы обитают постоянно, но их поведение у берега крайне редко связано с контактом с человеком, если не нарушены правила безопасности. Слухи о закрытии курортов обычно перерастают в панику из-за искажения первичных данных о штормовом предупреждении", - объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по выживанию и гид-инструктор Алексей Романов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на пляжах

Могут ли в Египте действительно закрыть пляжи из-за акул?

Да, местные власти вводят такие ограничения в качестве превентивной меры, если есть подтвержденные данные о хищниках в акватории, но подобные случаи происходят крайне редко.

Стоит ли верить слухам в социальных сетях?

Информацию из чатов необходимо проверять через официальные заявления туроператоров или консульских служб, так как очевидцы часто принимают дельфинов или скатов за опасных хищников.

Влияет ли погода на работу отелей и пляжей?

Сильный шторм и ветер являются частой причиной кратковременных ограничений, при которых купание запрещается ради безопасности самих отдыхающих.

Нужно ли досрочно прерывать отпуск при "акульих сводках"?

Нет, если туроператоры и администрация курорта не дают официальных рекомендаций об эвакуации, оснований для паники обычно нет.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Мир. Новости мира
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Ипотека наизнанку: как превратить грабительские проценты банка в ежегодный бонус
Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей
Там просто перестали брать трубку: отчаянный крик из Киева разбился о ледяное молчание Вашингтона
Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности
Отель не возвращает деньги за бронь? Как взыскать с них штраф и компенсацию
Гимн русским женщинам: в театре Модерн сыграют трагикомедию Грымова с участием Лики Нифонтовой
Мир наступит только после зачистки: в Европе озвучили суровый приговор архитекторам кризиса
Цена гостиничного сувенира: что грозит туристу за попытку забрать вещи из номера отеля
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.