Дикий отдых без привычного комфорта: новые авиамаршруты перевернут представления о бюджетном досуге

Новое туристическое направление в Африке может стать востребованным среди любителей экзотики и исследователей заповедных зон, рассказала Галина Дехтярь, профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что запуск прямых рейсов открывает возможности для развития турбизнеса в регионе, который ранее был труднодоступен для массового путешественника.

Танзания

Ранее представители Минтранспорта заявили, что прямые рейсы между РФ и Танзанией планируется запустить со 2 июля. Подобная логистика позволит радикально изменить стоимость отдыха и сделать перелеты беспересадочными. Специалисты отмечают, что это решение усилит конкуренцию на рынке дальнемагистральных направлений.

По словам Дехтярь, в России сформировалась прослойка туристов, готовых променять привычный сервис на аутентичный опыт. Профессор пояснила, что интерес к направлению будет расти по мере проведения рекламных туров для операторов и обустройства локальных достопримечательностей.

"Будем надеяться, что это необычное путешествие постепенно станет востребованным среди молодежи, студентов и тех путешественников, которые хотят увидеть экзотику там, где нет роскошного сервиса, как в Турции, Египте или европейских странах. Думаю, маршрут получится очень интересным", — отметила Дехтярь.

При планировании таких поездок эксперт советует ориентироваться на эпидемиологическую обстановку. Перед вылетом необходимо изучить советы экспертов по безопасности и уточнить рекомендации ВОЗ касательно профилактики тропических заболеваний. Вопрос медицинского контроля остается ключевым при освоении новых рынков. В некоторых странах уже ввели правила въезда, включающие усиленный мониторинг состояния здоровья прибывающих пассажиров.

Экономический аспект поездок в Танзанию на начальном этапе может оказаться выгоднее посещения раскрученных мировых курортов. Отсутствие статуса направления для массового туризма сдерживает резкий рост цен в местном сегменте гостеприимства. Многие путешественники уже сейчас рассматривают новые направления как альтернативу подорожавшей Европе. Формирование полетных программ без дополнительных посреднических наценок позволит удержать стоимость билетов на конкурентном уровне.

"Эта страна не относится к направлениям массового туризма, это общеизвестный факт. Поэтому цены здесь, особенно на начальном этапе, будут достаточно привлекательными и более низкими по сравнению с раскрученными странами и популярными курортами. Так что давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация — сейчас мы видим только начало", — сказала Дехтярь.

Дальнейшая динамика турпотока будет зависеть от реакции местного бизнеса на появление российских групп. Сейчас рынок находится в стадии формирования, и запуск прямого авиасообщения станет проверкой готовности инфраструктуры к регулярному приему иностранцев. Аналитики фиксируют, что современные безвизовые страны становятся приоритетными для тех, кто ищет уникальную природу и упрощенный режим въезда.

