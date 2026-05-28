Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беларусь оказалась в ловушке чужой игры: новый фронт может вспыхнуть совсем не так, как ждут
Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»
Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз
Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки
Летний образ выглядит дороже за секунду: эти головные уборы захватили моду 2026 года
Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана
Секрет уютного вечера оказался в аэрогриле: лазанья выходит нежной, сытной и очень домашней
Куда пристроить мешок кабачков: рабочие схемы легальной торговли для дачников
Слишком жёсткий подход: слова единственной дочери Виктории Бони напугали саму телеведущую

Дикий отдых без привычного комфорта: новые авиамаршруты перевернут представления о бюджетном досуге

Туризм

Новое туристическое направление в Африке может стать востребованным среди любителей экзотики и исследователей заповедных зон, рассказала Галина Дехтярь, профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что запуск прямых рейсов открывает возможности для развития турбизнеса в регионе, который ранее был труднодоступен для массового путешественника.

Танзания
Фото: commons.wikimedia.org by Joachim Huber from Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Танзания

Ранее представители Минтранспорта заявили, что прямые рейсы между РФ и Танзанией планируется запустить со 2 июля. Подобная логистика позволит радикально изменить стоимость отдыха и сделать перелеты беспересадочными. Специалисты отмечают, что это решение усилит конкуренцию на рынке дальнемагистральных направлений.

По словам Дехтярь, в России сформировалась прослойка туристов, готовых променять привычный сервис на аутентичный опыт. Профессор пояснила, что интерес к направлению будет расти по мере проведения рекламных туров для операторов и обустройства локальных достопримечательностей.

"Будем надеяться, что это необычное путешествие постепенно станет востребованным среди молодежи, студентов и тех путешественников, которые хотят увидеть экзотику там, где нет роскошного сервиса, как в Турции, Египте или европейских странах. Думаю, маршрут получится очень интересным", — отметила Дехтярь.

При планировании таких поездок эксперт советует ориентироваться на эпидемиологическую обстановку. Перед вылетом необходимо изучить советы экспертов по безопасности и уточнить рекомендации ВОЗ касательно профилактики тропических заболеваний. Вопрос медицинского контроля остается ключевым при освоении новых рынков. В некоторых странах уже ввели правила въезда, включающие усиленный мониторинг состояния здоровья прибывающих пассажиров.

Экономический аспект поездок в Танзанию на начальном этапе может оказаться выгоднее посещения раскрученных мировых курортов. Отсутствие статуса направления для массового туризма сдерживает резкий рост цен в местном сегменте гостеприимства. Многие путешественники уже сейчас рассматривают новые направления как альтернативу подорожавшей Европе. Формирование полетных программ без дополнительных посреднических наценок позволит удержать стоимость билетов на конкурентном уровне.

"Эта страна не относится к направлениям массового туризма, это общеизвестный факт. Поэтому цены здесь, особенно на начальном этапе, будут достаточно привлекательными и более низкими по сравнению с раскрученными странами и популярными курортами. Так что давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация — сейчас мы видим только начало", — сказала Дехтярь.

Дальнейшая динамика турпотока будет зависеть от реакции местного бизнеса на появление российских групп. Сейчас рынок находится в стадии формирования, и запуск прямого авиасообщения станет проверкой готовности инфраструктуры к регулярному приему иностранцев. Аналитики фиксируют, что современные безвизовые страны становятся приоритетными для тех, кто ищет уникальную природу и упрощенный режим въезда.

Читайте также

Экспертная проверка: Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, Туроператор Максим Ланин
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»
Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз
Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки
Летний образ выглядит дороже за секунду: эти головные уборы захватили моду 2026 года
Никаких дрожжей и духовки: особый способ жарки на сухую создал невероятный гастрономический эффект
Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана
Секрет идеальной талии оказался ближе к отдыху: эксперты подтвердили финал затянувшегося противостояния
Тренировочный процесс зашел в тупик: выявились фатальные ошибки, сдерживающие реальный прогресс тела
Секрет уютного вечера оказался в аэрогриле: лазанья выходит нежной, сытной и очень домашней
Настало время предельной нагрузки: летний график в России обновил исторический максимум
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.