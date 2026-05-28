Риски в социальных сетях: почему опасно выкладывать фото билетов перед отпуском

Туризм

Ваше селфи с посадочным талоном в руках — это подарок для вора, а не просто контент. Пока вы ловите "вайб" в аэропорту, злоумышленники сканируют штрихкоды на фото и выясняют, сколько дней ваш дом будет беззащитен. Соцсети превратились в полноценную разведывательную базу, где геотеги и снимки виз работают лучше любого наводчика. Эксперты предупреждают: цифровая гигиена в отпуске так же важна, как и запертая дверь.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цифровой след: как не навести воров на квартиру

Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков призывает туристов к тишине. Фотографии билетов, ваучеров и паспортов — это "ключи" от вашей личности. QR-коды содержат конфиденциальные данные, которые легко выудить с помощью обычного смартфона. Если ваш профиль открыт, информацию видят не только друзья, но и боты, рекламные трекеры и профессиональные квартирные воры.

"Публикация документов с кодами — это прямая передача личных данных в руки мошенников. Даже если вы едете в отпуск в Абхазию, где всё кажется знакомым и безопасным, цифровая бдительность должна стоять на первом месте", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Геолокация в реальном времени — еще одна ловушка. Чекин в ресторане или на пляже сообщает всему миру: "Дома никого нет". Пермяков советует выкладывать контент только после возвращения. На время поездки профиль лучше закрыть, а из списка друзей вычистить всех незнакомцев. Тишина в эфире — гарантия того, что по возвращении вы найдете квартиру в том же состоянии, в котором её оставили.

Крепость на замке: бытовые правила перед отъездом

Защита данных не поможет, если дома лопнет труба или замкнет проводку. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь настаивает на тотальной проверке систем жизнеобеспечения. Перед вояжем в экзотический Таиланд или на дачу нужно не только собрать чемодан, но и обесточить приборы. Накопительные водонагреватели — в зоне риска, их следует выключать из сети в первую очередь.

Важный нюанс — датчики дыма. В них нужно заменить батарейки непосредственно перед отпуском. Межкомнатные двери лучше оставить открытыми для свободной циркуляции воздуха — это спасет квартиру от затхлости и поможет датчикам быстрее среагировать на задымление, если оно возникнет. Если вы опасаетесь за сохранность имущества, стоит заранее проверить условия страхования, которые покроют не только дорожные инциденты, но и домашние риски.

Что вы публикуете Реальная угроза
Фото посадочного талона Доступ мошенников к бронированию и личным данным через штрихкод.
Геотег из аэропорта/отеля Сигнал для грабителей о пустующем жилье и сроках вашего отсутствия.
Снимок визы или паспорта Риск использования паспортных данных для оформления микрозаймов.

Безопасность — это всегда компромисс между желанием похвастаться и здравым смыслом. И пока вы планируете новые маршруты, помните: лишний "лайк" не стоит украденного имущества. Тщательная подготовка касается всех аспектов, включая юридические тонкости и правила выезда по загранпаспорту, которые постоянно меняются.

"Отсутствие геолокации в сети — ваш главный щит. Работа щита заканчивается там, где начинается желание показать всем свой завтрак в реальном времени", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в отпуске

Можно ли выкладывать фото из отпуска в "Сторис" для близких друзей?

Да, если вы уверены в каждом человеке из списка "Близкие друзья" и ваш аккаунт технически защищен от взлома. Однако лучший вариант — переслать фото в закрытом мессенджере.

Почему штрихкод на билете опаснее, чем номер рейса?

В штрихкоде зашифрована информация о вашей программе лояльности, номере телефона и деталях оплаты. Зная их, злоумышленники могут изменить или аннулировать вашу обратную бронь.

Нужно ли выключать холодильник перед отъездом?

Если в нем нет скоропортящихся продуктов, это сэкономит электроэнергию и исключит риск возгорания при скачке напряжения. Но важнее обесточить технику с ТЭНами: чайники, бойлеры и стиральные машины.

Помогает ли страховка квартиры от кражи во время отпуска?

Помогает минимизировать финансовые потери, но страховые компании могут отказать в выплате, если докажут, что вы сами спровоцировали риск, выложив в открытый доступ точные даты отсутствия.

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, турагент Анастасия Крылова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
