Технологический скачок на российских вокзалах: миллионы людей лишатся старых забот при поездках

РЖД готовит технологический десант. В 2026 году привычная проверка паспорта у вагона может уйти в прошлое — её заменит сканирование лица. Железнодорожный монополист пересобирает клиентский сервис, превращая скучную поездку в цифровой аттракцион с умными очередями за билетами и VIP-залами для домашних питомцев.

Железная дорога

Биометрия вместо паспорта: тест на маршрутах

Забытый дома паспорт больше не станет преградой для поездки к бабушке. РЖД запускает пилотный проект по идентификации пассажиров через государственные биометрические системы. Первыми "цифровой контроль" пройдут составы, курсирующие между Нижним Новгородом, Кировом и Иваново. Система узнает вас в лицо, сверит данные с купленным билетом и откроет путь в вагон за доли секунды. Это часть глобальной стратегии по созданию среды, где бумага и пластик уступают место алгоритмам.

"Биометрия в поездах — это не просто хайп, а способ убить очереди на посадке. Однако туристам стоит заранее проверить свои данные в госсистемах, чтобы не столкнуться с ошибкой считывания в последний момент", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Для тех, кто предпочитает классические путешествия, всегда остаются проверенные маршруты по городам Золотого кольца, где старина важнее цифрового лоска. РЖД обещает, что переход на "цифру" будет добровольным, но скорость прохода явно станет главным аргументом в пользу селфи-идентификации.

Лист ожидания 2.0: лотерея закончилась

Поиск дефицитных билетов в сезон отпусков напоминал игру в рулетку. В 2026 году сервис "Лист ожидания" получит апгрейд до версии 2.0. Теперь можно мониторить сразу пачку рейсов, менять параметры заявки на лету и не дежурить у монитора в 8 утра. Система сама предложит освободившееся место, учитывая даже льготные талоны Социального фонда. Это особенно актуально, когда нужно спланировать сложный семейный отдых с пересадками.

Сервис Что изменится в 2026 году Лист ожидания Мультизаявки на разные даты и гибкое редактирование. Покупка билетов Интеграция в мессенджер MAX для электричек. Багаж Запуск услуги доставки "от двери дома до вагона".

Параллельно с этим РЖД внедряет покупку билетов на пригородные поезда через внутреннего чат-бота. Никаких касс и очередей — мессенджер пришлет уведомление об опоздании состава и там же оформит квитанцию. Это уровень комфорта, который заставляет забыть о проблемах, будь то специфический сервис в южных регионах или внезапные визовые трудности.

"Рынок требует упрощения. Интеграция билетов в мессенджеры — это прямой удар по перекупщикам и лишнему стрессу для пассажира. Мы видим, как железная дорога превращается в гибкий ИТ-продукт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Собачьи профили и доставка чемоданов

Революция коснется и тех, кто путешествует с "хвостиками". Для домашних животных создадут цифровые профили. Больше никаких бумажных справок — все данные о прививках и породе будут зашиты в систему. На крупнейших вокзалах, включая Москву и Петербург, появятся спецзоны ожидания для зверей. Это логичный шаг, учитывая, что внутренний туризм растет, и люди все чаще выбирают поездки на Дальний Восток или в Мурманск вместе с питомцами.

Для людей с ограниченными возможностями в восьми городах откроют инклюзивные залы. А те, кто ненавидит таскать тяжелые баулы, смогут заказать курьера: чемоданы заберут из квартиры и доставят прямо в купе. К 2026 году РЖД планирует стать не просто перевозчиком, а полноценным логистическим оператором вашего отпуска. Даже если вы решите сменить поезд на самолет, новые правила оформления загранпаспортов напомнят вам о важности биометрии — тренд стал тотальным.

Ответы на популярные вопросы о новшествах РЖД

Где именно начнут тестировать посадку по лицу?

Первыми участниками эксперимента станут маршруты из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. В случае успеха географию расширят на всю сеть.

Нужно ли платить за цифровой профиль животного?

Оформление профиля будет бесплатным в рамках личного кабинета пассажира, однако тарифы на перевозку самих питомцев сохраняются согласно классу вагона.

Как работает доставка багажа "до вагона"?

Услуга предполагает приезд курьера по адресу пассажира. Вещи пломбируются и перевозятся в багажном купе того же поезда, либо доставляются заранее к моменту посадки.

Останутся ли обычные кассы на вокзалах?

Да, кассы сохранятся для работы с наличными и сложными случаями возвратов, но основной упор РЖД делает на мессенджеры и мобильное приложение.

