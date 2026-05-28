Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Южный полюс Луны превращается в запретную зону — NASA перекраивает орбитальное пространство
Счет на триллионы: Россия создала юридический капкан для возврата средств из Euroclear
Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ
Вернут налоги живыми деньгами: в июне вступил в силу новый механизм поддержки семей в России
Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили
Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда
Капкан для огородника: как налоговая узнает, что вы решили подзаработать на картошке
Телефон за свой счёт с 13 лет: почему родители отказались дарить Полине Дибровой подарок
Элитарный отдых превратился в медицинский эксперимент: отели решились на радикальную изоляцию номеров

Древние пирамиды стали ареной социального противостояния — гнев местных парализовал туризм

Туризм » Путешествия

Чичен-Ица — главный туристический магнит Мексики — превратилась в зону боевых действий. Древний город майя и одно из Новых семи чудес света заблокирован баррикадами. Пирамида Кукулькана экстренно закрыта. Тысячи путешественников, выложивших целое состояние за экскурсии из Канкуна, вместо мистики древности получили многокилометровые пробки и удушающую жару джунглей.

Чичен-Ица, пирамиа
Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чичен-Ица, пирамиа

Цифровая война: почему взбунтовались майя

Бунт вспыхнул не из-за погоды или стихии. Дороги к объекту перекрыли коренные общины. Индейцы вывели на трассы тяжелую технику, завалили проезды бревнами и камнями. Гнев местных вызвали "цифровые реформы" Национального института антропологии и истории (INAH). Власти решили внедрить ИИ-контроль лицензий и электронные кассы, что фактически вышвырнуло локальных ремесленников и гидов за борт легального бизнеса.

"Ситуация патовая. Государственный капитализм столкнулся с общинным строем. Пока власти продвигают цифровые квоты, малый бизнес майя просто задыхается без привычного дохода от сувениров и частных туров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Местные жители открыто винят чиновников в "культурном расизме" и попытке монополизировать долларовые потоки. Для туриста это означает одно: потраченные впустую деньги на трансфер и испорченный день. Пока полиция бездействует, а индейцы стоят насмерть, Юкатан превращается в потребительский капкан. В такой ситуации стоит проверить не только бронь, но и безопасность номеров в отелях перед выездом.

План Б: куда ехать, пока Чичен-Ица в осаде

Овертуризм и жадность превратили Чичен-Ицу в зону риска. Если вы в Мексике в конце мая 2026 года — меняйте стратегию. Вместо раскрученной пирамиды на Юкатане есть еще минимум три точки силы, где нет бунтов и завышенных цен.

Локация Главная фишка
Коба  Можно легально подняться на вершину стометровой пирамиды по канату.
Ушмаль  Архитектура в стиле пуук и отсутствие толп китайских туристов.
Тулум  Древние руины на скале прямо над лазурным Карибским морем.

Ушмаль поражает "Пирамидой Волшебника" с ее овальными формами, а местные торговцы там еще держат адекватные цены. В Тулуме же можно совместить историю с пляжным релаксом. Это гораздо безопаснее, чем сидеть в заблокированном автобусе посреди сельвы. Вариантов масса, как и в случае, когда отдых на море становится доступнее за счет смены привычного вектора.

Безопасность и логистика на Юкатане

Пытаться прорваться через баррикады — гарантированно сжечь бюджет. В условиях хаоса на дорогах Мексики стоит быть предельно осторожным, примерно так же, как если бы вы изучали новые правила для автотуристов в других регионах.

"Туристам сейчас лучше выбирать групповые туры в менее популярные зоны. Там риск столкнуться с перекрытием дорог минимален, а сервис зачастую душевнее", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Пока Чичен-Ица бастует, логистика к пирамидам Кобы остается свободной. Это шанс увидеть настоящую цивилизацию майя без конвейерного пафоса. Главное — правильно рассчитать время и не забывать о комфорте, ведь даже самый заманчивый маршрут может испортить неудачное место в самолете или долгая дорога.

"Мы видим рост напряжения. Местные общины больше не хотят быть декорациями для фото. Они требуют реальной доли в доходах, и пока компромисса нет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ситуацию туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Мексике

Когда откроют Чичен-Ицу?

Точных дат нет. Блокада бессрочная до полной отмены цифровых квот. Рекомендуется следить за сводками местных СМИ.

Можно ли вернуть деньги за сорванную экскурсию?

Зависит от договора. Если поездка не состоялась из-за форс-мажора (бунта), многие агентства предлагают перенос даты или замену маршрута.

Безопасно ли сейчас в Тулуме и Кобе?

Да, протесты локализованы именно вокруг Чичен-Ицы. Другие археологические зоны работают в штатном режиме.

Как добраться до альтернативных пирамид?

Из Канкуна и Плайя-дель-Кармен ходят регулярные автобусы ADO и частные трансферы. Дороги в эти стороны открыты.

Читайте также

Экспертная проверка: турагент Анастасия Крылова, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Новости спорта
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Зерна против корней: чрезмерное увлечение органикой спровоцировало замирание развития культур
Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Древние пирамиды стали ареной социального противостояния — гнев местных парализовал туризм
Продали авто дороже, чем купили? Рассчитываем налог и ищем способы сэкономить
Зачистка несогласных началась: ЕС официально решил уничтожить голос разума в Европе
Для упругой попы к лету не нужно часами бегать — это упражнение заменит полноценную тренировку
Вернут налоги живыми деньгами: в июне вступил в силу новый механизм поддержки семей в России
Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили
Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.