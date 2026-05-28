Курорты Красного моря охватила финансовая лихорадка: владельцы отелей подготовили неприятный сюрприз

Египетские отельеры устроили туристам "праздничную прожарку". Цены на проживание в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе совершили резкий прыжок вверх, прибавив от 15% до 25%. Виной всему приближающийся Курбан-байрам — время, когда курорты Красного моря превращаются в кипящий котел из местных отдыхающих и состоятельных гостей из стран Залива. Воздух пропитан ароматом палящего солнца и арабских специй, но стоимость этого колорита теперь кусается не хуже агрессивной фауны рифов.

Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, посещающая пирамиды в Египте

Ценовой шквал: почему дорожают отели 5*

Спрос на египетские резорты стал лавинообразным. Объемы бронирований взлетели на 30% по сравнению с прошлым годом. Ведущее местное издание "Masrawy" цитирует генсека Синдиката работников туризма Фареса Хосни: рынок столкнулся с инфляционным шоком. Больше всего пострадают любители тяжелого люкса. Пятизвездочные комплексы на Синае и в Хургаде переводят прайсы на "рождественские рельсы". Цены в пиковые даты праздника сравняются с новогодними, выжимая максимум из каждого квадратного метра пляжа.

"Такой скачок цен — классическая реакция рынка на сверхкритическую нагрузку номерного фонда во время религиозных праздников. Отели просто отсекают лишний спрос за счет тарифов", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Давление на кошелек ощущается и за пределами отельных заграждений. Средний чек в городских кафе и ресторанах вырос на 12%. Местный бизнес пытается заработать на наплыве людей, создавая ситуацию, когда даже привычный летний отдых требует тщательного финансового аудита. Если не следить за календарем, отпуск превратится в спонсирование египетской экономики по сверхвысоким ставкам.

Тактика выживания: как не переплатить в июне

Аналитик по Ближнему Востоку Фуад эль Гохари предлагает российским туристам проявить гибкость. Главный совет — маневрировать датами. Если сдвинуть вылет всего на неделю позже пика Курбан-байрама, картинка радикально изменится. Да, туроператоры работают по жестким контрактам и вряд ли резко снизят стоимость всего тура, но вы получите свободные шезлонги и отсутствие очередей за омлетом на шведском столе. Это битва не только за деньги, но и за личный комфорт.

Параметр отдыха Период праздников (середина июня) Через неделю после пика Стоимость отеля +25% к базе Стандартный тариф Наличие свободных мест Критический дефицит Широкий выбор номеров Цены в городе Завышены на 12% и более Обычные прайсы

Перенос поездки также дает преимущество при выборе жилья. Вместо тесных комнат "с видом на стройку", которые часто раздают в суматохе овербукинга, можно рассчитывать на качественные апартаменты со свежим ремонтом. В условиях, когда многие ищут море без виз и лишних трат, такая тактическая пауза становится лучшим инструментом экономии.

"Российским путешественникам сейчас крайне важно внимательно следить за местным праздничным календарем. Любое крупное событие на Востоке мгновенно взвинчивает цены до небес", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Гастрономическая ловушка: зачем оставаться в отеле

Второй фронт борьбы за бюджет проходит через желудок. Фуад эль Гохари настаивает: в период праздников городские променады — это зоны финансового риска. Рыбные рестораны на Шератоне или Марина в Хургаде сейчас нацелены на максимальное извлечение прибыли из туристов. "Защитите свой кошелек от праздничного оверпрайса", — предупреждает эксперт. В это время All Inclusive — не просто удобство, а броня от астрономических счетов местных рестораторов.

Египет метит в рекордные 23 миллиона гостей, и жадность бизнеса растет пропорционально потоку. Для тех, кто привык к самостоятельным прогулкам, лучше временно ограничить радиус перемещений территорией резорта. Это позволит насладиться сервисом, не становясь "дойной коровой" для уличных зазывал в период религиозного ажиотажа.

"В пиковые даты качество еды в городских заведениях может падать из-за огромного потока людей, а ценник — расти. Отельный All Inclusive в этом плане гораздо безопаснее и предсказуемее", — подтвердил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о поездке в Египет

На сколько реально выросли цены в отелях?

В среднем стоимость размещения в пятизвездочных отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха поднялась на 15-25%. В некоторых люксовых сегментах цены уровнялись с новогодними тарифами.

Почему подорожал общепит вне отелей?

Из-за празднования Курбан-байрама в городские рестораны хлынул поток внутренних туристов и гостей из соседних арабских стран. Это позволило заведениям официально поднять цены минимум на 12%.

Когда лучше лететь, чтобы избежать толп и переплат?

Эксперты рекомендуют планировать поездку на неделю позже окончания праздничных дат (середина июня). Это гарантирует свободные пляжи и нормальный уровень сервиса.

Стоит ли переходить на питание в городе?

В праздничный период это невыгодно. Максимальную финансовую безопасность и стабильное качество сейчас дает только система "все включено" внутри отеля.

