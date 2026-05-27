Финны вбухали миллионы в отели у границы, а сейчас их продают за гроши — бизнес умирает

В финском Кухмо, всего в паре часов езды от российской границы, закончилась эра легендарного отеля "Кайнуу". Здание, которое десятилетиями принимало гостей, пустили с молотка на онлайн-аукционе. Финальный удар молотка шокировал рынок: за объект на 50 мест выложили всего 33 тысячи евро. Чтобы вы понимали — в Хельсинки за эти деньги не купишь даже приличный гараж, а тут целый гостиничный комплекс с мебелью, кухней и историей.

Распродажа на руинах комфорта

Отель "Кайнуу" загнулся классически. 5 мая его официально признали финансовым трупом. Суд назначил ликвидатора, и имущество выкатили на сайт Huutokaupat. Торги напоминали распродажу в секонд-хенде: лот выставили "как есть", вместе со всеми потрохами. На запах дешевой недвижимости слетелось 10 претендентов. Бились недолго. Итог — 33 тысячи евро. Конкурсный управляющий пока хранит гробовое молчание, переваривая столь скромный куш.

"33 тысячи евро за отель — это не цена недвижимости, это цена строительного мусора. Объект требует колоссальных вложений в реновацию, а операционный фон в регионе сейчас токсичен. Покупатель берет на себя не бизнес, а дорогостоящую обузу", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Проблема не в самом здании. Проблема в том, что в Кухмо больше некому спать. Раньше здесь кипела жизнь благодаря туристам из России, но теперь граница заколочена наглухо. Когда операционная среда меняется так резко, долги начинают расти как плесень на старых стенах. Пока финские власти играют в геополитику, их приграничный бизнес медленно идет на корм рыбам.

Восток Финляндии: зона экономического бедствия

Смерть "Кайнуу" — не случайный вывих, а системный паралич. Весь восток Финляндии сейчас напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе. Бизнес, который десятилетиями затачивали под русского соседа, рассыпается в труху. В 2023 году уже лопнул комплекс Pajarinhovi в Китеэ, не помогли даже крутые спа-центры. В этом году, прямо под носом у летнего сезона, "откинула копыта" компания Primehotels Oy, державшая Spahotel Casino в Савонлинне.

Объект / Локация Статус / Проблема Виролахти Заброшен, продан за 70 тыс. евро (сделку отменили) Иматра Погряз в долгах из-за отсутствия россиян Савонлинна Банкротство управляющей компании в 2026 году

Ситуация критическая. Даже те, кто еще держится на плаву, как спа-комплекс в Иматре, живут в кредит под честное слово. Без подпитки извне финская туристическая инфраструктура превращается в музей несбывшихся надежд. Инвесторы боятся вкладываться в приграничье, понимая, что финансовые риски в туризме сейчас зашкаливают.

"Мы наблюдаем эффект домино. Закрытие границ обрушило логистику, а внутренний спрос Финляндии не способен переварить такие мощности. Отели будут закрываться один за другим, пока регион полностью не опустеет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Призрачные миллиарды и реальные копейки

Самый громкий провал — торговая деревня "Царь" в Виролахти. В стройку вбухали 35 миллионов евро, надеясь на люксовый шопинг для петербуржцев. Сейчас это рай для любителей "заброшек". Аутлет пытались сплавить за 70 тысяч евро — в пятьсот раз дешевле вложений! Сделку в итоге аннулировали, но сам факт красноречив: финская недвижимость у границы теперь стоит дешевле, чем подержанный кроссовер. Это не просто упадок, это фиаско всей региональной стратегии.

Пока финны считают убытки, российские туристы переориентируются. Те, кто привык к сервису, теперь изучают, как доехать до Сухума или ищут комфорт на родном побережье. Пустота на финских курортах заполняется только пылью и тишиной. История с отелем "Кайнуу" — это диагноз: финское гостеприимство по отношению к России обанкротилось во всех смыслах этого слова.

Ответы на популярные вопросы о банкротствах отелей

Почему отели в Финляндии продают так дешево?

Объекты в приграничных зонах потеряли 90% трафика после закрытия границы с Россией. Огромные расходы на содержание при нулевой выручке делают их токсичными активами, от которых избавляются за любые деньги.

Безопасно ли покупать такую недвижимость?

С юридической точки зрения — да, но экономически это авантюра. Новому владельцу придется полностью менять концепцию и искать клиентов внутри Финляндии, что почти невозможно в депрессивных регионах.

Что происходит с вещами внутри обанкротившихся гостиниц?

Чаще всего отели выставляют на аукцион со всем содержимым: от кроватей до кухонного оборудования. Ликвидаторам проще продать всё разом, чем устраивать распродажу вилок и простыней по отдельности.

Есть ли шанс на восстановление туризма в этих регионах?

В ближайшие годы — нет. Без открытия границ с РФ восток Финляндии продолжит деградировать. Многие объекты проще снести, чем пытаться реанимировать в текущих условиях.

