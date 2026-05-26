Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый эффективный способ бросить курить не самый безопасный — оксфордское исследование расставило точки
Египетский отель вместо рая превратился в зону биологического заражения — дети задыхались от плесени
Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая
Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема
Английского уже мало: родители назвали язык, который может дать детям билет в будущее
Цена бюджетника, комфорт гольф-класса: новинка из Узбекистана — хит рынка седанов 2026
Главная посылка года уже на руках: T-Killah назвал имя младшего наследника
Космические дети: Китай начал эксперимент по репродукции вне Земли — эмбрионы уже на борту
Перемены к лучшему: популярный актёр поделился эмоциями после года службы

Прогулка к водопаду в Индонезии закончилась смертью — что пошло не так, выясняют власти

Туризм

Остров Флорес превратился из тропического рая в место трагедии. Двое австрийских туристов, 55-летний мужчина и 57-летняя женщина, погибли во время прогулки к водопаду Чунча-Вуланг. Подвесной мост, служивший единственной переправой через глубокое ущелье, буквально рассыпался в труху под их ногами. Секундный треск дерева — и падение с 20-метровой высоты в бурлящую реку. Шансов выжить в этом каменном мешке практически не было.

скорая помощь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
скорая помощь

Смертельная ловушка: почему рухнул мост

Трагедия разыгралась в двух часах езды от Лабуан-Баджо. Гид, сопровождавший пару, до сих пор находится в шоковом состоянии. По его словам, туристы вели себя спокойно, фотографировались и наслаждались видами.

"Они шли рядом, улыбаясь в камеру. Внезапно я услышал очень громкий звук ломающегося дерева, похожий на падение крупной ветки", — вспоминает очевидец.

Конструкция просто перестала существовать: доски настила провалились в бездну, оставив в мосту зияющую дыру.

"Индонезия — страна контрастов, где за красивым фасадом часто скрывается инфраструктурный хаос. В диких регионах мосты строят кустарным способом, без инженерных расчетов и контроля качества материалов. Влажный климат превращает дерево в труху за считанные месяцы, а системы мониторинга состояния переправ там попросту не существует", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Местные власти Флореса признали — за техническим состоянием моста никто не следил. В отдаленных точках за "безопасность" отвечают жители ближайших деревень, которые чинят переправы по мере необходимости подручными средствами. Для туриста, привыкшего к строгим европейским стандартам, такая тропа становится игрой в русскую рулетку. Часто путешественники пренебрегают рисками ради эффектного кадра, забывая, что государственная поддержка и спасательные службы в этих местах работают с огромной задержкой.

Безопасность в джунглях: как проверить конструкцию

Индонезийский аутдор — это не всегда комфортный отпуск с продуманным маршрутом. Это агрессивная среда, где подвесные мосты и лестницы могут не выдержать даже вес одного человека. Эксперты рекомендуют: перед тем как ступить на настил, проверьте его натяжение и состояние опор. Если доски "гуляют", а канаты покрыты ржавчиной или плесенью — разворачивайтесь. Никакой водопад не стоит жизни.

Признак опасности Рекомендуемое действие
Гнилые или треснувшие доски настила Отказ от перехода, поиск обходного пути
Ослабленные или провисшие тросы Не входить на мост более чем вдвоем
Отсутствие перил или ограждений Использование страховочного снаряжения

"При планировании экстремальных маршрутов важно понимать, что страховка часто не покрывает травмы, полученные в несертифицированных местах. Если вы идете по мосту, который не обозначен на официальных картах как проверенный объект, вы берете всю ответственность на себя. В случае ЧП компенсаций можно не ждать", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Трагедия на Флоресе — не единственный случай за последнее время. Недавно в этом же регионе перевернулась лодка с туристами, что еще раз доказывает: инфраструктура Индонезии не успевает за туристическим потоком. Даже если вы выбрали элитный отдых в хорошем отеле, любая вылазка в дикую природу возвращает вас в условия первобытного риска.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на отдыхе

Как понять, что подвесной мост безопасен?

Визуально оцените свежесть древесины и натяжение стальных тросов. Если мост выглядит серым, покрыт мхом или сильно раскачивается от ветра — его ресурс исчерпан. Обращайте внимание на наличие металлических креплений, а не просто веревочных связок.

Работают ли в отдаленных районах Индонезии спасатели?

Официальные службы МЧС базируются только в крупных городах. На островах вроде Флореса спасательные операции часто ложатся на плечи полиции и волонтеров, что существенно увеличивает время ожидания помощи.

Нужно ли нанимать гида для простых маршрутов?

Местный проводник знает "болевые точки" тропы: где размыло грунт или какой мост вот-вот рухнет. Однако помните, что гид — не гарантия безопасности, а лишь источник информации. Финальное решение о переходе всегда за вами.

Что делать, если мост начал разрушаться под ногами?

Постарайтесь максимально быстро распределить вес: лягте на живот и ползите к ближайшей опоре или берегу. Не делайте резких прыжков — динамическая нагрузка добьет ветхую конструкцию мгновенно.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова

 

Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Хватит мучить мясо: 5 золотых правил шашлыка, которые перевернут ваш подход к жарке
Самый эффективный способ бросить курить не самый безопасный — оксфордское исследование расставило точки
Египетский отель вместо рая превратился в зону биологического заражения — дети задыхались от плесени
Вездеход НАМИ-044Э: этот колесный монстр из СССР теперь копируют Land Rover и Jeep
Родинка изменила цвет: когда пора срочно к врачу
Дорожные расходы вне контроля: стоит ли ждать дефицита и скачков цен на бензин этим летом
Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая
Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема
Английского уже мало: родители назвали язык, который может дать детям билет в будущее
Цена бюджетника, комфорт гольф-класса: новинка из Узбекистана — хит рынка седанов 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.