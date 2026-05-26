Прогулка к водопаду в Индонезии закончилась смертью — что пошло не так, выясняют власти

Остров Флорес превратился из тропического рая в место трагедии. Двое австрийских туристов, 55-летний мужчина и 57-летняя женщина, погибли во время прогулки к водопаду Чунча-Вуланг. Подвесной мост, служивший единственной переправой через глубокое ущелье, буквально рассыпался в труху под их ногами. Секундный треск дерева — и падение с 20-метровой высоты в бурлящую реку. Шансов выжить в этом каменном мешке практически не было.
Трагедия разыгралась в двух часах езды от Лабуан-Баджо. Гид, сопровождавший пару, до сих пор находится в шоковом состоянии. По его словам, туристы вели себя спокойно, фотографировались и наслаждались видами.
"Они шли рядом, улыбаясь в камеру. Внезапно я услышал очень громкий звук ломающегося дерева, похожий на падение крупной ветки", — вспоминает очевидец.
Конструкция просто перестала существовать: доски настила провалились в бездну, оставив в мосту зияющую дыру.
"Индонезия — страна контрастов, где за красивым фасадом часто скрывается инфраструктурный хаос. В диких регионах мосты строят кустарным способом, без инженерных расчетов и контроля качества материалов. Влажный климат превращает дерево в труху за считанные месяцы, а системы мониторинга состояния переправ там попросту не существует", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Местные власти Флореса признали — за техническим состоянием моста никто не следил. В отдаленных точках за "безопасность" отвечают жители ближайших деревень, которые чинят переправы по мере необходимости подручными средствами. Для туриста, привыкшего к строгим европейским стандартам, такая тропа становится игрой в русскую рулетку. Часто путешественники пренебрегают рисками ради эффектного кадра, забывая, что государственная поддержка и спасательные службы в этих местах работают с огромной задержкой.
Индонезийский аутдор — это не всегда комфортный отпуск с продуманным маршрутом. Это агрессивная среда, где подвесные мосты и лестницы могут не выдержать даже вес одного человека. Эксперты рекомендуют: перед тем как ступить на настил, проверьте его натяжение и состояние опор. Если доски "гуляют", а канаты покрыты ржавчиной или плесенью — разворачивайтесь. Никакой водопад не стоит жизни.
|Признак опасности
|Рекомендуемое действие
|Гнилые или треснувшие доски настила
|Отказ от перехода, поиск обходного пути
|Ослабленные или провисшие тросы
|Не входить на мост более чем вдвоем
|Отсутствие перил или ограждений
|Использование страховочного снаряжения
"При планировании экстремальных маршрутов важно понимать, что страховка часто не покрывает травмы, полученные в несертифицированных местах. Если вы идете по мосту, который не обозначен на официальных картах как проверенный объект, вы берете всю ответственность на себя. В случае ЧП компенсаций можно не ждать", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.
Трагедия на Флоресе — не единственный случай за последнее время. Недавно в этом же регионе перевернулась лодка с туристами, что еще раз доказывает: инфраструктура Индонезии не успевает за туристическим потоком. Даже если вы выбрали элитный отдых в хорошем отеле, любая вылазка в дикую природу возвращает вас в условия первобытного риска.
Визуально оцените свежесть древесины и натяжение стальных тросов. Если мост выглядит серым, покрыт мхом или сильно раскачивается от ветра — его ресурс исчерпан. Обращайте внимание на наличие металлических креплений, а не просто веревочных связок.
Официальные службы МЧС базируются только в крупных городах. На островах вроде Флореса спасательные операции часто ложатся на плечи полиции и волонтеров, что существенно увеличивает время ожидания помощи.
Местный проводник знает "болевые точки" тропы: где размыло грунт или какой мост вот-вот рухнет. Однако помните, что гид — не гарантия безопасности, а лишь источник информации. Финальное решение о переходе всегда за вами.
Постарайтесь максимально быстро распределить вес: лягте на живот и ползите к ближайшей опоре или берегу. Не делайте резких прыжков — динамическая нагрузка добьет ветхую конструкцию мгновенно.
