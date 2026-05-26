Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая
Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема
Английского уже мало: родители назвали язык, который может дать детям билет в будущее
Цена бюджетника, комфорт гольф-класса: новинка из Узбекистана — хит рынка седанов 2026
Главная посылка года уже на руках: T-Killah назвал имя младшего наследника
Космические дети: Китай начал эксперимент по репродукции вне Земли — эмбрионы уже на борту
Перемены к лучшему: популярный актёр поделился эмоциями после года службы
Прогулка к водопаду в Индонезии закончилась смертью — что пошло не так, выясняют власти
С корабля на бал: уволенная из-за возраста звезда Ворониных получила роль в легендарном "Театре Сатиры"

Египетский отель вместо рая превратился в зону биологического заражения — дети задыхались от плесени

Туризм » Путешествия

Египетский All Inclusive превратился в биологическую атаку для британской семьи Скотта Эдварда. Вместо золотых песков и лазурного моря — плесень в легких и фекалии на сантехнике. Отель, который должен был стать убежищем после 18-часового перелета с пересадками, встретил гостей антисанитарией уровня заброшенных трущоб. Февральская поездка 2026 года обернулась для супругов и двоих детей не отдыхом, а борьбой за выживание в закрытом пространстве без Wi-Fi и чистого воздуха.

Полотенца
Фото: www.pexels.com by cottonbro studio is licensed under Бесплатное использование
Полотенца

Санитарный хаос: что скрывают стены египетских номеров

Прибыв в отель, семья Эдвард обнаружила, что их номер не просто не готов — он опасен. На стенах лохмотьями висела штукатурка, а в ванной комнате гостей ждали следы жизнедеятельности предыдущих жильцов. Скотт Эдвард описал состояние санузла как "зону биологического бедствия": вокруг унитаза красовались засохшие фекалии. Руководство отеля проигнорировало жалобы, оставив людей в непроветриваемом помещении без доступа к связи.

"Такие случаи — это критический провал системы контроля качества. Если гость видит грязь в санузле при заселении, это означает, что клининговая служба в отеле отсутствует как класс, а менеджмент сознательно идет на риск отравления клиентов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ситуация осложнялась тем, что даже базовые удобства оказались фикцией. Отсутствие Wi-Fi фактически заблокировало туристов в информационном вакууме, не давая возможности оперативно связаться с турагентом или страховой компанией. Это часто случается, когда местный сервис и быт заставляют пересмотреть ожидания, превращая долгожданный отпуск в череду бытовых конфликтов.

Плесень как соавтор отпуска: последствия для здоровья

Главным врагом семьи стал кондиционер. Вместо прохлады он выдувал в комнату споры черной плесени, которыми заросла вся система вентиляции. Итог закономерен: жесточайший кашель у детей и взрослых. Вместо экскурсий и пляжа Скотт, Кэти, Фредди и Александра провели большую часть времени в постелях, задыхаясь от пыли и грибка. Плесень — это не просто эстетический дефект, а токсичный триггер для дыхательных путей.

Признак нарушений Последствия для туриста
Плесень в кондиционере Острый кашель, аллергия, риск пневмонии
Антисанитария в санузле Распространение кишечных инфекций
Отсутствие связи (Wi-Fi) Невозможность вызвать помощь или юриста

Часто туристы становятся заложниками системы, когда визовые риски и сложные перелеты заставляют терпеть любые условия, лишь бы не начинать процесс переселения. Однако в случае с семьей Эдвард ущерб здоровью перевесил все финансовые потери.

"При обнаружении плесени и следов заражения в номере необходимо немедленно фиксировать всё на фото и требовать протокол осмотра. Плесень — это прямая угроза жизни, и пребывание в таком номере недопустимо ни при каких обстоятельствах", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Мнение специалистов по сервису и безопасности

Проблема Эдвардов обнажила системный кризис в сегменте бюджетных пятерок Египта. Когда инфраструктура изношена, а персонал экономит на дезинфекции, крайним всегда остается клиент. Важно понимать, что даже при планировании поездки с учетом специфики климата для комфорта всей семьи, никто не застрахован от человеческого фактора на месте.

"Семьям с детьми критически важно проверять отзывы именно о санитарии за последние две недели. Если в номере отваливается штукатурка, значит, здание нуждается в капитальном ремонте, и никакая уборка ситуацию не спасет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

В итоге британцы подали официальную жалобу через издание The Sun, пытаясь добиться компенсации. Однако испорченное здоровье детей и потерянные две недели отпуска не вернет никакая страховка. История стала очередным напоминанием: звездность отеля в Египте часто является лишь декорацией, за которой скрывается опасная изнанка.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в отелях

Что делать, если в номере обнаружена грязь или плесень?

Сфотографируйте все нарушения. Немедленно идите на ресепшн и требуйте замены номера на категорию выше без доплаты. Если отказывают — связывайтесь с туроператором и фиксируйте претензию письменно.

Как проверить кондиционер на наличие грибка?

При включении прибора принюхайтесь: резкий запах сырости или прели — верный признак плесени. Осмотрите решетки вентиляции, черные точки на них означают заражение системы спорами.

Можно ли требовать возврат денег за испорченный отдых?

Да, если вы задокументировали все недостатки и обращались к администрации отеля. По возвращении домой подается претензия туроператору с требованием соразмерного уменьшения цены оказанных услуг.

Обязан ли отель предоставить Wi-Fi, если он заявлен?

Да, если услуга указана в описании тура или контракте. Отсутствие интернета является невыполнением условий договора, что дает право требовать устранения недостатков или компенсации.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Рассада огурцов замирает в лунке? Поможет овсянка с мёдом: верный способ запустить развитие корней
Овощи
Рассада огурцов замирает в лунке? Поможет овсянка с мёдом: верный способ запустить развитие корней
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Миллионы людей делают это каждую ночь — и даже не подозревают, как рискуют своим сердцем
На плаву вопреки всему: как народная любовь спасла Ларису Долину от нервного срыва
Деньги в бетон, а забор набок: главная ошибка при бетонировании, которую совершают все
Кредитная лихорадка: почему россияне массово бегут от новых авто на вторичный рынок
Ад на Земле: как крошечные предки современных животных выжили в катастрофе 66 млн лет назад
Молодой игрок из Манчестер Юнайтед будет играть за Россию — его дебют может изменить атаку команды
Ложь во спасение молодости: как создавались главные научные мифы о бессмертии
Прорыв, которого не ждали: почему Роберт Де Ниро и студия похоронили "Таксиста" ещё до выхода
Работа мечты или опасная ловушка: какие вакансии в Уфе вызывают тревогу у экспертов
Лес на грани катастрофы? Ученые дали надежду на восстановление сибирской пихты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.