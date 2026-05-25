Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров
Беременный живот жены бойца Шлеменко взбесил сеть: психолог ответила сторонникам сказок про аиста
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Под прицелом иммунитета: кто находится в группе особого риска при атаке экзотического вируса
Млечный Путь пережил космическую катастрофу: древний удар перекроил всю Галактику

В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску

Туризм

Анапа готовит пляжи к открытию. Официальный запуск сезона назначен на 1 июня. Купаться в Черном море можно будет вплоть до 30 сентября. Власти города заверяют, что к началу лета прибрежные зоны будут полностью готовы принять первых отдыхающих после периода вынужденного простоя.

Анапа
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анапа

"Стабильность курортного сезона напрямую зависит от качества подготовки инфраструктуры. Сейчас важно не просто открыть отели, а гарантировать гостям безопасность пребывания и прозрачность ценообразования. Игнорирование правил защиты прав туристов на данном этапе недопустимо", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Безопасность пляжей: работа над ошибками

Прошлый год стал для курорта стресс-тестом. Негативные последствия разлива мазута вынудили закрыть доступ к воде, чтобы защитить здоровье людей. В текущем сезоне город делает ставку на тотальный контроль состава песка, морской воды и санитарное состояние территорий.

"Экологический мониторинг — это база. Туристы стали внимательнее относиться к локациям, выбирая места с чистым побережьем. Если прошлые риски связаны с техногенными факторами, то сейчас главная задача администрации — исключить любые следы загрязнений до старта массовых заездов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Параметр Статус 2026
Дата начала купаний 1 июня
Окончание сезона 30 сентября

Параллельно гостиницы и туроператоры пересматривают динамическое ценообразование, чтобы сделать отдых доступнее. Конкуренция с зарубежными направлениями требует от российских курортов гибкости в сервисе и ответственности за безопасность имущества гостей.

"Безопасность на отдыхе — это комплекс мер. От санитарного контроля пляжей до защиты личных вещей в отелях. Туристам же стоит помнить о правилах, предотвращающих кражу документов и ценностей, которые, к сожалению, случаются даже в самых благополучных местах", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе

Безопасно ли сейчас плавать в Анапе после прошлогоднего инцидента?

Власти проводят комплексную очистку побережья. Сезон откроется только после получения всех разрешений от санитарных служб.

Нужно ли бронировать жилье заранее?

Да, высокий спрос на черноморские курорты требует раннего планирования поездки для фиксации цены.

Как узнать о качестве воды на конкретном пляже?

Актуальные данные ежедневно публикуются на сайте городской администрации и сайтах территориальных отделов Роспотребнадзора.

Что делать при обнаружении пятен на воде?

Незамедлительно сообщить спасателям на пляже или позвонить на горячую линию по вопросам курортного сервиса.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
Мир. Новости мира
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Наука и техника
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Последние материалы
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Океан кипит и стирает корабли: место, которое рыбаки давно называют фабрикой смерти
Капуста сгорает на глазах? 3 копеечных средства, которые выкинут вредителей с вашего огорода
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
Секрет стальных ног: как одно упражнение у стены заставляет спящие мышцы работать без лишнего износа
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Окрошка перестала быть просто супом в жару: этот рецепт заменит полноценный обед
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.