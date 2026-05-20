Туристы побежали из Сочи и Геленджика — теперь отдыхают там, где ещё недавно никто не бронировал

Российский юг перегрет не только солнцем, но и ажиотажем. Пока традиционные Сочи и Геленджик забиты до отказа, туристы начали штурмовать тихие гавани. Сервис ТВИЛ. РУ зафиксировал тектонический сдвиг в предпочтениях: бронирования в Дивноморском взлетели на 156%. Люди бегут от мегаполисов, выбирая локации, где пахнет соснами и морской солью, а не выхлопными газами бесконечных пробок.

Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кубанский аншлаг: Дивноморское и Бжид бьют рекорды

Дивноморское превращается в новую Мекку для тех, кто ищет баланс между ценой и комфортом. Рост в 156% — это не случайность, а приговор старой модели "отдыха в толпе". Вторым номером идет Бжид. Курорт с труднопроизносимым названием показал рост бронирований на 107%. Маленькие поселки побеждают гигантов за счет камерности. Туристы все чаще выбирают осознанный антитуризм, избегая переполненных набережных Анапы.

"Резкий взлет спроса на Дивноморское и Бжид объясняется дефицитом качественного частного сектора в крупных городах. Люди ищут чистую воду и отсутствие портового шума, при этом они готовы платить за это почти 7 тысяч рублей в сутки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Крымский маневр: Керчь и бюджетный берег

Керчь замыкает тройку лидеров с ростом в 86%. Это самый бюджетный вариант в топе — ночь здесь обойдется дешевле 3,5 тысяч рублей. Сюда едут те, кому важно войти в Крым, не тратя лишнего времени на логистику. Впрочем, Крым представлен в рейтинге еще двумя точками: Новоотрадное (+57%) и Морское (+55%). Учитывая, что логистика перелетов изменилась, автотуризм в Крым остается мощным драйвером для восточного побережья полуострова.

Цифры и сроки: сколько стоит ночь на пике спроса

Аналитика показывает интересную разницу в поведении туристов. На Кубани люди планируют полноценную неделю, в то время как в городах-транзитах, вроде Рязани или Чебоксар, задерживаются на 2-4 дня. Средний чек на побережье колеблется вокруг 5,5-6,8 тысяч рублей за ночь, что заставляет путешественников внимательно следить за кошельком. Многие стараются зафиксировать цены заранее, чтобы не попасть под сезонную наценку в июле.

Локация для отдыха Рост спроса (%) Цена за ночь (руб.)
Дивноморское 156% 6802
Бжид 107% 6770
Керчь 86% 3455
Анапа 85% 5506

"На кубанских курортах сейчас наблюдается высокая плотность бронирований именно на бюджетный и средний сегменты. Отели Дивноморского уже заполнены на 40% на весь сезон, что заставляет туристов рассматривать альтернативы в Агое или вовсе уезжать в Центральную Россию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе 2026

Почему Дивноморское стало популярнее Сочи?

Главная причина — стоимость и перенаселенность Сочи. Туристы выбирают открытое чистое море и более спокойную атмосферу при сопоставимом уровне сервиса в гостевых домах.

Где дешевле всего остановиться этим летом?

Согласно статистике бронирований, Керчь и Новоотрадное остаются лидерами по доступности. Там цена за ночь варьируется от 3000 до 3500 рублей.

Стоит ли бронировать отели в Нечерноземье (Рязань, Чебоксары)?

Да, это отличный вариант для сити-брейка на выходные. Рост спроса на 53-56% подтверждает, что внутренний туризм перестал быть только пляжным.

На сколько дней в среднем бронируют жилье в Краснодарском крае?

Средний срок пребывания составляет 7-8 ночей. Меньше бронируют только в городах-транзитах (Дубовка) — на 2 ночи.

Экспертная проверка: эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, туроператор Максим Ланин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
