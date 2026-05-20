Глобальный туризм сломался: вместо селфи на фоне фонтанов путешественники выбирают антитуризм

Дубай задыхается от блеска, Бали тонет в пробках из байков, а Рим превратился в декорацию для селфи-палок. В 2026 году глобальный туризм сломался. Путешественники больше не хотят чувствовать себя деталью на конвейере впечатлений. На смену попсе пришел антитуризм — осознанный побег туда, где нет Wi-Fi, зато есть характер. Это не отшельничество, а поиск аутентичности в мире, где каждый второй пляж выглядит как фильтр в соцсетях.

Поездка в Японию

Поездка в Японию

Почему "пустые" локации стали новой роскошью

Рынок путешествий перегрет. Когда стоимость обеда в Париже взлетает до небес, а за право сфотографировать фонтан Треви нужно сражаться локтями, мозг требует перезагрузки. Антитуризм — это ответ на культурную инфляцию. Люди выбирают маршруты, где ценник не коррелирует с количеством золота на квадратный метр, а гостеприимство еще не стало строчкой в прайс-листе. Главный триггер — усталость от однотипности. В любой точке мира "пакетный" отдых превратился в безопасный, стерильный и скучный продукт.

"Современный турист перенасыщен сервисом. Мы видим, как люди намеренно ищут места с минимальной инфраструктурой, чтобы вернуть себе чувство первооткрывателя, которое полностью исчезает в популярных хабах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Выбор в пользу глуши диктует и экономика. Пока одни пытаются поймать выгодный курс валют для оплаты отелей в Турции, адепты антитуризма уезжают в страны, где бюджет в 50 долларов делает тебя королем положения. Это не про нищету, а про эффективность затрат: зачем переплачивать за овертуризм, если за те же деньги можно получить эксклюзивный доступ к нетронутой природе?

Карта тишины: куда уезжают от толп

География антитуризма переместилась в зоны, которые раньше считались "транзитными" или слишком сложными. Киргизия с ее высокогорными пастбищами, Узбекистан с запахом аутентичных специй и Таджикистан стали новыми точками притяжения для тех, кому важен вкус жизни, а не статус отеля. В Африке фокус сместился с раскрученных сафари-парков Кении на Руанду и Эфиопию. Здесь природа еще не "причесана" под нужды массового туриста, а местные жители видят в вас гостя, а не ходячий кошелек.

"Интерес к гастрономии в таких регионах — ключевой драйвер. Люди едут за честным вкусом, без ресторанного лоска. В Узбекистане или Лаосе кухня — это культурный код, который невозможно подделать для масс-маркета", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Регион Антитуристические локации 2026
Средняя Азия Киргизия, Памир (Таджикистан), Самарканд (вне сезона)
Балканы Албания (внутренние районы), Северная Македония
Юго-Восточная Азия Север Лаоса, Восточный Тимор, Бруней
Южная Америка Боливия, Парагвай, северные пустыни Чили

Балканы тоже меняют имидж. Пока побережье Черногории трещит по швам, путешественники уходят в горы или выбирают Албанию, где пляжи напоминают Мальдивы десятилетней давности — пустые, чистые и доступные. Те, кто ищет совсем глубокого погружения, летят в Парагвай или Восточный Тимор, где риск встретить соотечественника стремится к нулю.

Риски и логика нестандартных маршрутов

Антитуризм — это не только свобода, но и ответственность. Здесь нет аниматоров и круглосуточных консьержей. Логистика часто напоминает квест: прямые перелеты сокращаются, заставляя составлять сложные цепочки с пересадками. Но именно эта труднодоступность фильтрует контингент, оставляя в локации только самых мотивированных. Главное правило — быть готовым к неожиданностям, будь то внезапное изменение расписания или отсутствие привычных стандартов гигиены.

"Безопасность в таких поездках целиком на плечах туриста. Нужно четко понимать риски — от медицинского обеспечения в джунглях до санитарных норм местного стрит-фуда. Это требует иной подготовки, чем покупка тура 'все включено'", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

В мире, где даже дикие острова Турции, такие как заповедная Сулуада, становятся объектом массового паломничества, антитуризм становится единственным способом сохранить рассудок. Это возможность нажать на стоп-кран и вспомнить, зачем мы вообще уезжаем из дома: чтобы увидеть мир, а не его сувенирную копию.

Ответы на популярные вопросы об антитуризме

В чем главное отличие антитуризма от обычного похода?

Антитуризм не требует жизни в палатке. Это выбор географически непопулярных регионов с сохранением комфорта там, где это физически возможно. Цель — социальная дистанция от толп туриста, а не лишения.

Дороже ли обходятся такие поездки?

Сами расходы в стране часто в 2-3 раза ниже, чем на раскрученных курортах. Однако билеты могут стоить дороже из-за отсутствия чартеров и необходимости лететь с несколькими пересадками.

Безопасно ли это для семей с детьми?

Зависит от страны. Например, Албания или Узбекистан вполне подходят для семейного отдыха, в то время как север Лаоса или Малави потребуют специфических прививок и готовности к долгой дороге.

Правда ли, что антитуризм выбирают из-за визовых проблем?

Частично да. Пока правила въезда в популярные страны вроде Таиланда ужесточаются, страны антитуристического списка часто предлагают безвизовый режим или упрощенную выдачу документов для привлечения хоть какого-то потока гостей.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
