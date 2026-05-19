Прямые рейсы из России резко сократились: путешественникам придется привыкать к новой схеме полетов

Сокращение количества беспересадочных направлений для российских путешественников связано с актуальными ограничениями на пролет над рядом территорий и желанием оптимизировать расходы на авиационное топливо, пояснила профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. Эксперт рассказала Pravda.Ru, почему формат путешествий с пересадками становится новой реальностью для отпускников.

чемодан в аэропорту
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ранее представители Ассоциации туроператоров России сообщали, что количество прямых авиарейсов из нашей страны за границу в текущем летнем сезоне снизится на 25 процентов. Таким образом, число стран, доступных для посещения без вынужденных остановок в транзитных узлах, составит лишь 32. Подобные сложности в планировании отпуска сегодня обсуждаются профессиональным сообществом как один из главных вызовов для отрасли.

"Рейсов стало меньше из-за закрытия воздушного пространства для пролета. Если перелет требует большого расхода топлива, авиакомпаниям выгоднее делать его с пересадкой. Кроме того, сами туристы часто выбирают более дешевые рейсы, которые получаются именно с пересадкой. Например, прямой билет в Юго-Восточную Азию стоит около 100 тысяч рублей, а с посадкой в Пекине — около 70 тысяч. Разница существенная, к тому же у человека появляется возможность посмотреть еще одну страну, погулять и что-то прикупить, что для туристов немаловажно", — пояснила Дехтярь.

По словам профессора, туристы адаптируются к изменившимся условиям, воспринимая стыковочные маршруты не как ограничение, а как способ расширить туристический опыт. В текущих экономических реалиях логистический хаос и риски подорожания перевозок становятся факторами, формирующими новую культуру потребления авиационных услуг. Эксперты отрасли ежедневно анализируют, как изменение маршрутных карт авиакомпаний влияет на общий спрос на турпакеты.

"В туры включают и прямые билеты, и билеты с остановкой в другой стране. Ничего страшного для российских туристов в том, что прямых рейсов стало меньше, нет. У туриста есть выбор: более дорогой прямой рейс или более дешевый с пересадкой. Пересадка может быть стыковочной в тот же день или с возможностью остановиться в стране транзита. Уменьшение числа прямых рейсов — это ухудшение прямой логистики, но возможность выехать на отдых сохраняется", — отметила специалист.

В данной ситуации путешественникам также рекомендуется следить за тем, как авиационная индустрия перекраивает расписание на фоне топливных ограничений. Грамотный подход к бронированию позволяет минимизировать стресс, вызванный изменениями расписания, и находить оптимальные конфигурации перелетов, а активная работа по возобновлению авиасообщения с дальними регионами, например, полетные программы в Танзанию, продолжает оставаться приоритетной задачей для властей.

Экспертная проверка: Аналитик туристического рынка Илья Роденко, Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
