Таиланд сокращает безвизовый срок для россиян: новые правила въезда

Туризм

Таиланд закрывает дверь перед "вечными" туристами. Правительство страны решило сократить срок безвизового пребывания для россиян и граждан других государств в два раза — с 60 до 30 дней. Райские пляжи теперь требуют более строгого планирования времени.

Пляжи островов Пхи-Пхи и полуострова Рай-лей
Пляжи островов Пхи-Пхи и полуострова Рай-лей

Новые правила въезда: в чем суть

Власти Бангкока заявляют: "время праздности ограничено". Теперь 30-дневный лимит — это официально новая реальность для тех, кто планировал долгий ретрит в Стране улыбок. Изменения продиктованы стремлением упорядочить туристические потоки. Если раньше у путешественников был приличный запас времени, чтобы погрузиться в атмосферу Юго-Восточной Азии без бюрократии, то теперь дисциплина выходит на первый план.

Ситуация на рынке выглядит так: безопасные страны для туризма сегодня ценятся на вес золота. Однако выбор направления — это всегда компромисс между комфортом и визовыми реалиями. Путешественникам стоит заранее изучить куда поехать в отпуск, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами на границе.

"Сокращение сроков — это попытка отсечь тех, кто использует туристический статус для нелегальной работы или долгосрочного проживания без соответствующей визы", — разъяснила аналитик туристического рынка Юлия Морозова.

Зачем Таиланд ужесточает контроль

Министр иностранных дел Сихасак Фуангкеткеоу не скрывает раздражения. По его словам, "чрезмерный" период безвиза стал лазейкой для нарушителей. Чиновники подчеркивают, что национальная безопасность важнее потока случайных гостей. Многие эксперты отмечают, что страна постепенно уходит от формата "безлимитного рая" к четкой структуре визовых категорий.

Статус Срок
Старый безвиз 60 дней
Новый безвиз 30 дней

Даже в соседних регионах ситуация меняется стремительно. Так, путешествия по России показывают, что интерес к внутренним направлениям растет как раз из-за простоты логистики. Когда зарубежные горизонты закрываются или усложняются, наши курорты становятся главной альтернативой.

"Туристам следует внимательно проверять штампы в паспорте при въезде. Ошибка в расчетах может привести к серьезным штрафам за нарушение миграционного режима", — предупредил туроператор Максим Ланин.

"Правительство пересматривает подход к безопасности. Это прагматичный шаг, направленный на фильтрацию тех, кто злоупотребляет гостеприимством", — резюмировала специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

Ответы на популярные вопросы о правилах въезда

Можно ли продлить 30-дневный срок на месте?

Да, обычно в иммиграционном Бюро Таиланда можно подать запрос на продление еще на 30 дней, но это сопряжено с оплатой пошлины и предоставлением необходимых документов.

Распространяется ли норма на визы по прибытии (VOA)?

Правила касаются конкретно безвизового въезда для стран, имеющих соответствующее соглашение с королевством. Для других категорий виз условия могут отличаться.

Что грозит за оверстей (превышение срока)?

За каждый день незаконного пребывания взимается штраф. При значительном нарушении возможна депортация и занесение в "черный список" страны.

Нужно ли иметь обратный билет?

Наличие оформленного билета из Таиланда — стандартное требование. Миграционные офицеры могут спросить его при прохождении паспортного контроля.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, туроператор Максим Ланин, специалист по визовым вопросам Юлия Морозова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
