Туризм

Луна перестает быть холодным объектом для астрофотографов. Туринские инженеры проектируют будущее, где привычный нам "B&B" сменит земные пейзажи на безмолвные кратеры. Пока туристы штурмуют итальянские маршруты, итальянская индустрия переносит гостеприимство на 384 тысячи километров от Земли.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Космический B&B из Турина

В Thales Alenia Space, структурном подразделении Leonardo, идет работа над жилым модулем Multi-Purpose Habitat (MPH). Этот проект — ответ на запрос NASA и ЕКА по созданию базы для лунных экспедиций. Название "B&B на Луне" не просто шутка — это концепт автономного, защищенного жилья весом в 15 тонн, где двое астронавтов смогут сосуществовать 20 дней в полностью контролируемой среде.

"Создание жилых зон в экстремальных условиях всегда опирается на эргономику и стандарты обитаемости, которые мы сегодня внедряем в лучших отелях мира", — отметил управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Технологический прорыв в герметичных модулях

Инженерия MPH — это сплав выживания и комфорта. Модуль должен удерживать внутреннее давление, перепады температур и радиацию. Сравнение с земным сервисом здесь уместно лишь в контексте сложности управления ресурсами, аналогично тому, как сегодня меняется стандарт отельных услуг, вынуждая бизнес переходить на жесткие протоколы экономии.

Параметр Характеристики MPH
Масса 15 тонн
Экипаж 2 человека
Срок работы 20 суток

"Космический туризм становится катализатором технологий. Когда мы говорим о безопасности в жестких условиях, мы используем наработки, которые позже приходят в массовый сегмент путешествий", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Лунные базы станут тестовым полигоном для систем замкнутого цикла. Итальянская сторона официально заявляет: на этих строениях будет гордо развеваться флаг Италии, утверждая технологическое лидерство страны в космической гонке.

"Рынок частного космоса будет развиваться по принципу сегментации: от государственных исследовательских миссий к дорогостоящим индивидуальным программам", — предположил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о лунном туризме

Когда обычный турист сможет переночевать на Луне?

Технологические прототипы рассчитаны на профессиональных астронавтов. Коммерческий сектор потребует десятилетий доработки инфраструктуры.

Кто строит модуль?

Разработкой занимается компания Thales Alenia Space, базирующаяся в Турине.

Почему именно формат B&B?

Название отражает суть: компактность, автономность и концентрация только на базовых нуждах вдали от цивилизации.

Насколько это безопасно?

Модули MPH проходят многоэтапные испытания на радиационную стойкость и герметичность, аналогично системам МКС.

Экспертная проверка: управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
