Луна перестает быть холодным объектом для астрофотографов. Туринские инженеры проектируют будущее, где привычный нам "B&B" сменит земные пейзажи на безмолвные кратеры. Пока туристы штурмуют итальянские маршруты, итальянская индустрия переносит гостеприимство на 384 тысячи километров от Земли.
В Thales Alenia Space, структурном подразделении Leonardo, идет работа над жилым модулем Multi-Purpose Habitat (MPH). Этот проект — ответ на запрос NASA и ЕКА по созданию базы для лунных экспедиций. Название "B&B на Луне" не просто шутка — это концепт автономного, защищенного жилья весом в 15 тонн, где двое астронавтов смогут сосуществовать 20 дней в полностью контролируемой среде.
"Создание жилых зон в экстремальных условиях всегда опирается на эргономику и стандарты обитаемости, которые мы сегодня внедряем в лучших отелях мира", — отметил управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.
Инженерия MPH — это сплав выживания и комфорта. Модуль должен удерживать внутреннее давление, перепады температур и радиацию. Сравнение с земным сервисом здесь уместно лишь в контексте сложности управления ресурсами, аналогично тому, как сегодня меняется стандарт отельных услуг, вынуждая бизнес переходить на жесткие протоколы экономии.
|Параметр
|Характеристики MPH
|Масса
|15 тонн
|Экипаж
|2 человека
|Срок работы
|20 суток
"Космический туризм становится катализатором технологий. Когда мы говорим о безопасности в жестких условиях, мы используем наработки, которые позже приходят в массовый сегмент путешествий", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Лунные базы станут тестовым полигоном для систем замкнутого цикла. Итальянская сторона официально заявляет: на этих строениях будет гордо развеваться флаг Италии, утверждая технологическое лидерство страны в космической гонке.
"Рынок частного космоса будет развиваться по принципу сегментации: от государственных исследовательских миссий к дорогостоящим индивидуальным программам", — предположил аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Технологические прототипы рассчитаны на профессиональных астронавтов. Коммерческий сектор потребует десятилетий доработки инфраструктуры.
Разработкой занимается компания Thales Alenia Space, базирующаяся в Турине.
Название отражает суть: компактность, автономность и концентрация только на базовых нуждах вдали от цивилизации.
Модули MPH проходят многоэтапные испытания на радиационную стойкость и герметичность, аналогично системам МКС.
Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.