Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки
Пекин и Брюссель впервые действуют как единый кулак — их спутник готовится к секретной миссии в космосе
Секретное оружие МВД? Электрокары "Урбис" готовы к службе
Образование как инвестиция: как диплом превращается в миллионы
Земная кора в Африке решила разъехаться — новый океан может появиться там, где сейчас пустыня и саванна
Сцена снова подвела звезду: Анна Плетнёва рассказала о последствиях падения на концерте
Пока США и Китай возятся с разрешениями, Россия уже продаёт энергию, которая плывёт к берегу
Уроки уверенности: Анфиса Чехова сравнила самооценку российских женщин и американок

Осторожно, яд! В Сингапуре нашли медузу, способную убить за минуты

Туризм

Сингапурские воды скрывают смертельный секрет. Исследователи из Университета Тохоку и Национального университета Сингапура обнаружили новый вид кубомедуз, получивший название Chironex blakangmati. Крошечный убийца, обитающий у берегов острова Сентоза, долгое время мимикрировал под своих сородичей, оставаясь незамеченным.

Кубомедуза
Фото: Openverse by krokodiver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кубомедуза

Новый "остров смерти" в мире медуз

Название C. blakangmati отсылает к историческому имени острова Сентоза, который в прошлом называли "Островом смерти". Обнаружение этого вида стало возможным лишь благодаря высокоточному генетическому анализу. До этого момента ученые ошибочно классифицировали особь как Chironex yamaguchii. Однако детальное изучение музейных образцов с Окинавы и свежих данных из Сингапура доказало: перед нами самостоятельный вид с уникальной физиологией.

"Идентификация новых биологических объектов в зонах высокой туристической активности — это вопрос выживания всей индустрии. Незнание видового разнообразия не позволяет нам выстраивать адекватные протоколы медицинской помощи пострадавшим", — отметил специалист по туристической безопасности Роман Ларин.

Генетическая ловушка: как отличить опасность

Внешне все "морские осы" — род Chironex - пугающе похожи. Это прозрачные, почти невидимые в воде хищники, обладающие сложной системой зрения. Главное их отличие от других видов — это наличие активного мускулистого отростка, позволяющего медузе целенаправленно охотиться, а не подчиняться течению. Различить виды можно по строению нижней части колокола. У C. blakangmati отсутствуют специфические каналы, которые отчетливо видны у других представителей рода.

Характеристика Обычные медузы Кубомедузы Chironex
Способ передвижения Пассивный (течение) Активный (мышцы)
Зрение Примитивное Сложное

Исследователи также зафиксировали присутствие тайской медузы Chironex indrasaksajiae в территориальных водах Сингапура. Ранее считалось, что ареал этого вида ограничен Таиландом. Подобное расширение привычных границ обитания требует пересмотра туристических стратегий в регионах, где вода становится домом для невидимых хищников.

Безопасность на курортах

Активность кубомедуз напрямую влияет на выбор направлений для пляжного отдыха. Понимание экологической динамики позволяет администрациям пляжей заранее информировать туристов. Игнорирование правил купания в зонах обитания Chironex чревато экстремальными рисками.

"Туристы часто пренебрегают предупреждающими табличками, считая опасность преувеличенной. Однако яд этой медузы блокирует нервные импульсы за минуты. Реакция должна быть мгновенной, но лучше вообще не входить в воду при наличии биологической угрозы", — разъяснила эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова, аналитик туристического рынка Илья Роденко

Ответы на популярные вопросы о кубомедузах

Можно ли заметить медузу в воде?

Это крайне сложно. Прозрачное тело "морских ос" почти сливается с толщей воды. Заметить их удается только при идеальном освещении и очень спокойной воде.

Чем опасен укус C. blakangmati?

При контакте с щупальцами медуза впрыскивает мощный нейротоксин. Это вызывает нестерпимую боль, паралич, а в тяжелых случаях — мгновенную остановку сердца.

Поможет ли обычный крем после ожога?

Нет. Ожог требует немедленной профессиональной медицинской помощи и нейтрализации токсинов в стационарных условиях.

Как защитить себя на пляже?

Всегда соблюдайте запреты на купание, установленные местными властями. В странах, где обитают данные медузы, используйте специальные защитные костюмы для плавания.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Наука и техника
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Последние материалы
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Убийственная красота в вазе: почему весенний букет в спальне может обернуться сердечными проблемами
Цены стартуют от 1,8 млн рублей за полный привод: назван самый дешевый новый пикап в России
Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки
Ошибка, которая дешевит образ: почему ваш макияж бровей плывет, и как это исправить
Пекин и Брюссель впервые действуют как единый кулак — их спутник готовится к секретной миссии в космосе
Взлом биологического кода: как ученые собираются программировать иммунитет растений
Осторожно, яд! В Сингапуре нашли медузу, способную убить за минуты
Сделает объем красивым, а не тяжелым: 5 стрижек, которые сами ложатся в идеальную форму
Секретное оружие МВД? Электрокары "Урбис" готовы к службе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.