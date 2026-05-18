Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания

Туризм

Горные тропы Дагестана превратились в декорации для жестокого реалити. Туристка решила устроить фотосессию, оседлав беременную ослицу. Чтобы животное сдвинулось с места, девушка не просто взобралась на спину — она яростно пинала его ногами в живот, вымещая раздражение. Подкормка чипсами здесь выглядела как циничная издевка.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Осёл на фоне деревни

Рядом разворачивалась сцена в духе "дикого Запада". Гиды и случайные отдыхающие не только не вмешались, но и подстрекали нападавшую. Фразы вроде "бери ее на удушающий" и хохот над тем, что ослица может "родиться прямо здесь", превратили прогулку в акт откровенного издевательства. Организаторы, чья задача — следить за безопасностью, ограничились лишь вялой просьбой не бить в живот. Подобное отношение к животным на отдыхе вызывает не меньше вопросов, чем тревожные прогнозы по посещаемости курортов.

"Любое физическое насилие над животным ради контента — это глубокая психологическая патология, помноженная на вседозволенность. Когда сопровождающие поощряют подобные действия, они теряют право называться профессионалами туристической сферы", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Почему такие нагрузки смертельно опасны

Осел — выносливое животное, но его физиология не рассчитана на такие издевательства. Беременность у ослиц протекает около 12 месяцев. В этот период любая агрессивная нагрузка на брюшную стенку провоцирует угрозу выкидыша или фатальные внутренние повреждения плода.

Даже если туристы думали, что "ничего такого не происходит", их поведение — это прямой путь к изменению подхода к отдыху, где ответственность подменяется потребительским отношением. В ситуации, когда даже для комфортных прогулок действуют строгие этические нормы, игнорирование здоровья живого существа выглядит дикостью.

"Организм беременного животного находится в состоянии хрупкого гормонального баланса. Удары в область живота могут вызвать отслойку плаценты и острый болевой шок. Это не просто стресс, это прямая угроза жизни и матери, и потомства", — предупредила ветеринарный врач Елена Гумина.

Тип воздействия Последствие для организма
Удары ногами в живот Риск разрыва матки и потери плода
Перегрузка верхом Деформация позвоночника, гипоксия эмбриона

Местные жители Дагестана требуют привлечь виновных к ответственности. По факту инцидента уже звучат призывы к проверке МВД. Отношение к фауне в регионе всегда считалось вопросом чести, поэтому подобный инцидент воспринимается как личное оскорбление для тех, кто бережет свои традиции и природу.

"Катание на животных должно регламентироваться жесткими правилами. Если организатор допускает к работе беременную ослицу или позволяет туристам бить ее — это состав административного, а возможно, и уголовного правонарушения", — резюмировал эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о правилах поведения с животными

Законно ли использование животных для катания туристов?

Да, если соблюдаются ветеринарные нормы, животное здорово, получает должный уход и нагрузка на него ограничена физиологическими рамками.

Что делать, если вы видите жестокое обращение с животным?

Фиксируйте происходящее на видео, вызывайте местную полицию и оставляйте жалобу в региональный комитет по туризму.

Почему гиды не останавливают опасные действия туристов?

Чаще всего это происходит из-за низкой квалификации персонала и погони за "легкими" чаевыми, где интересы животного игнорируются.

Существуют ли штрафы за жестокое обращение с животными на курортах?

Да, согласно статье 245 УК РФ, за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность, вплоть до реальных сроков лишения свободы.

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
