Небо сжимается: почему россиянам сложнее планировать отпуск в 2026 году

Летнее небо 2026 года сжимается. Прямые рейсы из российских аэропортов остаются доступными лишь в 31-32 страны. Статистика безжалостна: это на четверть меньше, чем было зимой. Карта полётов напоминает лоскутное одеяло, где дыр становится больше, чем ткани.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перелет Сеул–Чеджу

Для сравнения, советская гражданская авиация в эпоху жестких ограничений поддерживала связь с гораздо большим числом государств. Сегодняшняя реальность продиктована не только политической турбулентностью, но и жесткой арифметикой рентабельности. Найти авиабилеты по выгодным ценам становится квестом на выживание нервной системы.

"Сокращение числа прямых направлений — это не только геополитика, но и оптимизация логистики. Авиакомпании перераспределяют борта на маршруты с гарантированным доходом, избегая рискованных зон", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Почему маршруты исчезают

Причины "испарения" направлений очевидны: сезонность, стоимость топлива и санкционное давление. Попытки наладить авиасообщение на Ближнем Востоке постоянно натыкаются на внешние барьеры. Рейсы становятся длиннее, а значит — дороже. Когда крыло самолета упирается в закрытое небо, ценник взлетает до небес.

Фактор влияния Последствие для туриста Санкционные ограничения Длинные маршруты в обход Высокие цены на авиакеросин Рост стоимости билетов

"Туристы сейчас крайне чувствительны к цене. Один долгий перелет с пересадкой может увеличить бюджет отпуска на 40%, заставляя людей выбирать внутренние курорты вместо рискованного зарубежья", — подчеркнула эксперт по зарубежным поездкам Ирина Соколова.

Пассажирам приходится выбирать: лететь с комфортом через хабы, переплачивая за лояльность авиакомпаний, или оставаться дома. Прошли времена спонтанных поездок "на выходные". Планирование стало похожим на игру в тетрис, где лишний кусок — это пропущенный стыковочный рейс.

"Клиенты все чаще спрашивают про альтернативные варианты отдыха, так как традиционные направления стали либо слишком дорогими, либо труднодоступными из-за логистики", — разъяснила турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о планировании поездок

Стоит ли покупать билеты заранее в условиях нестабильности?

Да, но только у перевозчиков с понятной политикой возврата средств в случае отмены рейса по техническим причинам.

Станет ли летать в Азию дешевле к осени?

Аналитики не прогнозируют снижения цен, так как стоимость обслуживания самолетов и топлива остается высокой.

Как обезопасить себя от внезапной отмены рейса?

Оформляйте расширенную страховку, покрывающую риск срыва поездки и задержки авиарейсов.

Почему количество стран-партнеров сокращается?

Основную роль играют геополитические риски и нерентабельность маршрутов из-за закрытых для российских лайнеров воздушных зон.

Читайте также