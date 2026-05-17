Цена курортного расслабления: почему популярные страны стали лидерами по числу несчастных случаев

Турция, Таиланд и Египет возглавили антирейтинг стран, где российские путешественники чаще всего сталкиваются с физическими травмами. Согласно результатам исследования компании "Эверия Лайф", именно на эти популярные направления приходится основной массив страховых обращений в 2025 году. Лидирующую позицию заняла Турецкая Республика с показателем 34% от общего числа инцидентов, в то время как доля Таиланда составила 27%, а Египта — 18%. Остальной объем происшествий распределился между государствами СНГ, европейскими странами и азиатским регионом.

Статистический анализ показывает, что повреждения различной степени тяжести являются главной причиной активации страховых полисов — на них приходится 58% всех выплат. В перечне наиболее частых диагнозов фигурируют переломы конечностей, ушибы, серьезные повреждения суставов и разрывы связок. Как сообщает Газета.Ru, около 24% кейсов связаны с потерей трудоспособности после несчастных случаев, тогда как 11% обращений вызваны экстренными состояниями, включая кардиологические осложнения. Оставшиеся 7% страховых событий приходятся на иные медицинские нужды.

Эксперты подчеркивают, что большинство рисков подстерегает туристов не в экстремальных условиях, а во время обычных прогулок, экскурсионных программ или при занятиях спортом. Бытовые инциденты на отдыхе зачастую приводят к внушительным финансовым затратам на медицинскую помощь, если у путешественника отсутствует надежное покрытие. Тем, кто планирует провести отпуск внутри страны, стоит изучить лучшие российские пляжи, которые по качеству инфраструктуры не уступают заграничным, но могут быть доступнее в плане логистики и безопасности.

"Важно помнить, что даже в самых комфортабельных отелях и на проверенных маршрутах бдительность остается залогом здоровья. Травматизм часто связан с расслабленным состоянием человека, когда привычные меры осторожности отходят на второй план под воздействием курортной атмосферы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Ларин Роман.

В страховой компании отмечают важность финансовой защиты при нахождении за рубежом. Овчаренко подчеркнул: "Страховые случаи за границей показывают: даже во время отпуска человек не застрахован от травм или серьезных проблем со здоровьем. В таких ситуациях особенно важно, чтобы у клиента была возможность сосредоточиться на лечении и восстановлении, не переживая о финансовой стороне вопроса". Чтобы отдых принес только удовольствие, специалисты рекомендуют заранее выбирать проверенные направления, такие как крымский курорт с белым песком, где можно найти бюджетные варианты размещения.

Ответы на популярные вопросы о травматизме туристов

Какие страны наиболее опасны для туристов в плане травм?

В 2025 году лидерами по количеству страховых случаев стали Турция (34%), Таиланд (27%) и Египет (18%).

С какими видами повреждений путешественники обращаются чаще всего?

Более половины всех обращений (58%) связаны с ушибами, переломами, травмами связок и суставов.

Какова доля экстренных заболеваний в статистике выплат?

На помощь при острых заболеваниях, включая проблемы с сердцем и сосудами, приходится около 11% страховых событий.

Где именно туристы чаще всего получают повреждения?

Травмы фиксируются преимущественно во время активного отдыха, занятий спортом, на экскурсиях и даже при обычных бытовых происшествиях на территории курортов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
