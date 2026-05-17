Цена курортного расслабления: почему популярные страны стали лидерами по числу несчастных случаев

Турция, Таиланд и Египет возглавили антирейтинг стран, где российские путешественники чаще всего сталкиваются с физическими травмами. Согласно результатам исследования компании "Эверия Лайф", именно на эти популярные направления приходится основной массив страховых обращений в 2025 году. Лидирующую позицию заняла Турецкая Республика с показателем 34% от общего числа инцидентов, в то время как доля Таиланда составила 27%, а Египта — 18%. Остальной объем происшествий распределился между государствами СНГ, европейскими странами и азиатским регионом.

Фото: Designed by Freepik by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка отдыхает на лодке

Статистический анализ показывает, что повреждения различной степени тяжести являются главной причиной активации страховых полисов — на них приходится 58% всех выплат. В перечне наиболее частых диагнозов фигурируют переломы конечностей, ушибы, серьезные повреждения суставов и разрывы связок. Как сообщает Газета.Ru, около 24% кейсов связаны с потерей трудоспособности после несчастных случаев, тогда как 11% обращений вызваны экстренными состояниями, включая кардиологические осложнения. Оставшиеся 7% страховых событий приходятся на иные медицинские нужды.

Эксперты подчеркивают, что большинство рисков подстерегает туристов не в экстремальных условиях, а во время обычных прогулок, экскурсионных программ или при занятиях спортом. Бытовые инциденты на отдыхе зачастую приводят к внушительным финансовым затратам на медицинскую помощь, если у путешественника отсутствует надежное покрытие.

"Важно помнить, что даже в самых комфортабельных отелях и на проверенных маршрутах бдительность остается залогом здоровья. Травматизм часто связан с расслабленным состоянием человека, когда привычные меры осторожности отходят на второй план под воздействием курортной атмосферы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Ларин Роман.

"Страховые случаи за границей показывают: даже во время отпуска человек не застрахован от травм или серьезных проблем со здоровьем. В таких ситуациях особенно важно, чтобы у клиента была возможность сосредоточиться на лечении и восстановлении, не переживая о финансовой стороне вопроса".

Ответы на популярные вопросы о травматизме туристов

