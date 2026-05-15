Глэмпинги пустеют, отели завышают звёзды — в России наконец взялись за наведение порядка в туризме

В начале июля московская ВДНХ превратится в эпицентр туристического драйва. Форум "Путешествуй!" — это не просто скучные доклады в пиджаках. Это живой микс фестиваля, выставки и жесткого бизнес-диалога. Власть, инвесторы и рядовые путешественники сойдутся на одной площадке, чтобы решить главное: как сделать отдых в России не просто "патриотичным", а по-настоящему качественным. Туризм сегодня — это локомотив экономики, входящий в топ-3 самых быстрорастущих отраслей страны.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виноградники у моря

Вектор развития: нацпроект и реальность

Развитие внутреннего туризма — это не только строительство дорог, но и создание смыслов. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство ставит амбициозные цели по росту турпотока. Инструменты нацпроекта "Туризм и гостеприимство" уже работают: отрасль перегрета спросом, и бизнес спешит занять пустующие ниши. Форум на ВДНХ станет витриной достижений, где профессионалы обсудят, как удержать планку сервиса.

"Интерес к внутренним направлениям колоссальный, но важно понимать: турист стал капризным. Он ищет не просто койко-место, а уникальные впечатления, будь то гостевые дома в Кузбассе или экспедиции на Камчатку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Государство инвестирует миллиарды, но деньги — это только база. Главная битва идет за лояльность клиента. Организаторы форума обещают форматы, полезные как для тех, кто планирует отпуск, так и для тех, кто этот отпуск продает. Важно понимать, что современный путешественник ищет не только комфорт, но и эстетику. Например, огромным спросом пользуются необычные пляжи России с вулканическим песком или прозрачным льдом.

Инфраструктура комфорта: от глэмпингов до маршрутов

Задача нацпроекта — сделать поездки безопасными и доступными. По словам Антона Кобякова, ответственного секретаря оргкомитета МТФ "Путешествуй!", по всей стране сейчас открываются новые отели и глэмпинги. Инфраструктура подтягивается под требования "цифровых кочевников" и семейных пар. Модернизируются маршруты, проводятся фестивали. Однако за ярким фасадом порой скрываются проблемы с качеством услуг.

Тип размещения Главный тренд 2026
Глэмпинги Эко-дизайн и удаленность от цивилизации
Загородные отели Семейный отдых с полным пансионом и анимацией
Апарт-отели Легализация теневого рынка и стандартизация сервиса

Отельный бизнес получает беспрецедентную поддержку, но обратной стороной медали становится желание некоторых игроков рынка казаться лучше, чем они есть на самом деле. Проблема соответствия заявленных "звезд" реальному уровню комфорта остается острой. Исследования показывают, что отели в России часто завышают свой статус, что бьет по доверию потребителя.

Мнения профессионалов рынка

Успех отрасли зависит от мелочей: от того, насколько удобно собрать ребенка в лагерь, до работы систем онлайн-бронирования. Форум "Путешествуй!" — это площадка, где такие нюансы выносят на поверхность. Если раньше туризм в России часто ассоциировался с преодолением трудностей, то теперь акцент смещается в сторону безбарьерной среды и технологичности.

"Мы видим, как рынок очищается. Инвестиции идут в те объекты, которые работают по закону и следят за репутацией. Фейковые 'пять звезд' скоро станут пережитком прошлого", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Не менее важным остается вопрос безопасности и правовой прозрачности. Пока одни регионы активно внедряют реестры, другие — только учатся работать в правовом поле. Для обычного туриста это означает больше гарантий и защиту его прав в случае конфликта с поставщиком услуг.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма

Что такое форум "Путешествуй!"?

Это крупнейшее отраслевое событие, объединяющее деловую программу на ВДНХ, фестиваль для путешественников и выставку регионов с их туристическим потенциалом.

Какие цели ставит нацпроект "Туризм и гостеприимство"?

Основная задача — сделать отдых внутри страны комфортным, доступным по цене и безопасным, а также увеличить вклад отрасли в ВВП страны.

Почему важно участвовать в таких форумах бизнесу?

Это прямая коммуникация с властью для получения мер господдержки, грантов и понимания новых правил игры в индустрии гостеприимства.

Станет ли отдых в России дешевле?

Рост конкуренции между отелями и субсидирование авиа- и ж/д перевозок направлено на сдерживание цен, но премиальный сегмент остается дорогим из-за высокого спроса.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
