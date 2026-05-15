Туристы бегут с пляжей Паттайи — вода там стала такой, что заходить в неё просто страшно

Паттайя больше не пахнет орхидеями. Город задыхается в тропических ливнях, а его главная артерия — пляж Паттайя-Бич — превратилась в арену для выживания инвазивных мутантов. Грязевые потоки из переполненных каналов На Клуа выплюнули в океан миллионы черных тиляпий. Эта рыба — биологический маркер катастрофы. Она не просто плавает в мутной воде, она буквально пирует на том, что город сбрасывает в канализацию. Если раньше Паттайя была "городом контрастов", то сегодня это хаос, где элитные небоскребы соседствуют с береговой линией, кишащей колючей рыбой из сточных канав.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Pattaya Beach, Beach Road, Thailand

Биологическая бомба: почему рыба выжила в море

Черная тиляпия — настоящий терминатор пресноводных вод. В норме соль для неё — яд. Но Паттайя создала уникальный эко-коктель. Из-за постоянных сбросов концентрация соли в прибрежной зоне упала, создав идеальный "бульон" для инвазивного вида. Сильные ливни мая 2026 года лишь ускорили процесс, пробив заслонки городских каналов. Профессор Тхон Тхамроннавасават из Университета Касетсарт бьет в набат: эти чужаки не просто зашли в гости, они уничтожают местную фауну, захватывая пищевую цепочку.

"Ситуация критическая из-за сочетания биологических и санитарных факторов. Тиляпия крайне вынослива, а в условиях загрязненной воды она становится переносчиком целого букета патогенов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Для тех, кто привык к прозрачной воде, реальность станет холодным душем. Искупаться в Паттайе сейчас — это как нырнуть в отстойник. Вода пахнет органическим распадом, а под ногами — живой ковер из плавников. Туристы, планировавшие ленивый отдых, вынуждены искать альтернативы, так как власти провинции Чонбури пока не могут сдержать наплыв "канализационных гостей".

Рваные раны и инфекции: чем опасна тиляпия для человека

Проблема не в эстетике, а в травматологии. Доктор Дивья Карнад предупреждает: тиляпия вооружена. Её плавники и жаберные крышки снабжены жесткими костяными шипами. В мутной воде заметить рыбу невозможно. Один неосторожный шаг — и вы получаете глубокую рваную рану. Самое страшное начинается потом. Поскольку рыба пришла из нечистот, каждая колючка — это игла шприца, заряженная бактериями из городской канализации. Заражение крови в таких условиях — вопрос нескольких часов.

Признак Последствия для туриста Острые плавники-шипы Глубокие проколы подошвы, рваные раны ног Контакт со сточными водами Риск сепсиса, столбняка и кожных инфекций Плотность популяции Невозможность зайти в воду без спецобуви

Если вы все же решили рискнуть, помните о базовой гигиене. Даже обычная подготовка к путешествию должна теперь включать мощные антисептики и плотные коралловые тапочки. Но лучше вообще избегать захода в воду в центральных районах города до завершения очистных работ.

"Мы фиксируем рост числа обращений по страховым случаям именно из-за травм на мелководье. Покрывать лечение инфекций, полученных в заведомо загрязненных зонах, становится сложнее, если есть официальное предупреждение властей", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Мнение экспертов и прогнозы

Пока экологи гадают, как вытравить тиляпию, туроператоры советуют менять локации. Паттайя-Бич превратилась в "мертвую зону". Те, кто хочет чистой воды, уезжают на острова или выбирают более дикие маршруты. Сейчас популярностью пользуется морское сообщение в других регионах, где экологическая обстановка стабильнее. В Таиланде же наступило время "грязного" туризма, к которому инфраструктура оказалась не готова.

Ситуация с тиляпией — это лишь верхушка айсберга. Она вскрыла старую проблему Паттайи: изношенность ливневых систем. Город рос быстрее, чем его трубы. Теперь за это платят туристы — собственным здоровьем и испорченным отпуском. В ближайшие недели Департамент рыболовства планирует начать массовый вылов инвазивного вида, но биологи скептичны: тиляпия размножается быстрее, чем её успевают жарить на фуд-кортах.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Паттайе

Можно ли купаться на пляжах Паттайи сейчас?

Официального запрета нет, но экологи крайне не рекомендуют заходить в воду на пляжах Паттайя-Бич и Джомтьен из-за высокой концентрации сточных вод и риска травм от плавников тиляпии.

Опасна ли черная тиляпия, если её съесть?

Рыба, выловленная непосредственно в зонах канализационных стоков, может накапливать токсины и бактерии. Употреблять её в пищу крайне рискованно, особенно если она куплена у стихийных торговцев на пляже.

Как защититься от травм в воде?

Используйте плотные аквасоки (коралловые тапочки) с толстой подошвой. Тканевые модели тиляпия протыкает легко. При малейшем уколе немедленно обработайте рану антисептиком и обратитесь к врачу.

Когда ситуация нормализуется?

Специалисты ожидают улучшения обстановки только после прекращения сезона затяжных ливней и восстановления нормального уровня солености морской воды, что приведет к естественной гибели пресноводной рыбы.

