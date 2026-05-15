Африка вместо пляжей: российские туристы массово меняют формат отдыха

Туризм

Южная Африка перестала быть экзотической точкой на глобусе, превратившись в реальный маршрут. За девять лет количество визитов россиян в ЮАР взлетело в пять раз — до 41 708 поездок. Мы официально опередили Китай, Индию и Бразилию по приросту интереса к региону. Пока стоимость премиального отдыха внутри страны бьет рекорды, пытливый турист ищет аутентичность, львов и вино по цене бизнес-ланча.

Залив Ньонье в Габоне
Фото: commons.wikimedia.org by VIGNA christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Залив Ньонье в Габоне

Почему ЮАР обходит конкурентов

Статистика АТОР не врет: после 2022 года случился тектонический сдвиг — рост потока на 74,7%. В отличие от путешествий в Поднебесную, где туриста подстерегают технологические ловушки, ЮАР предлагает понятную свободу. Безвизовый въезд на 90 дней и отсутствие необходимости адаптироваться к чужим платежным системам делают страну "входными воротами" в Африку.

"Россияне открыли Африку как полноценную альтернативу перегретым направлениям. ЮАР выигрывает за счет отсутствия визовых барьеров и возможности получить спектр впечатлений, недоступный ни в Турции, ни в Египте", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по зарубежному туризму Ирина Соколова.

География перелета и бюджет

Прямых бортов из Москвы нет. Дорога строится через ближневосточные хабы или Аддис-Абебу. Экономия требует планирования — в мае и июне логистика стоит от 71 тысячи рублей, тогда как в пиковый сезон цены подбираются к сотне. Проживание держится на уровне 22 тысяч рублей за сутки, что сопоставимо с качественным отдыхом в других дальних регионах.

Месяц Средняя цена перелета
Январь 93 565 руб.
Май 72 779 руб.

"Авиакомпании адаптируют слоты под растущий спрос. Несмотря на транзитную схему, поток туристов стабилен: почти 99% путешественников едут за эмоциями, удерживая средний срок пребывания в 14 дней", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Сафари против пляжного релакса

Забудьте про "оллинклюзив" на берегу. ЮАР — это про драйв. Океан здесь строг: холодная вода и мощные волны. Вместо шезлонга — носороги, львы и адреналиновое купание в клетке с акулами. Гурманы же отмечают местный алкоголь: отличное вино за 300 рублей и ужины, которые по цене не кусаются.

"Туристы эволюционировали. Им больше не интересен стандартный пляжный отдых, они ищут уникальный опыт — будь то исторический Blue Train ценой в 1700 долларов или наблюдение за "большой пятеркой" в условиях дикой природы", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о ЮАР

Нужна ли виза в ЮАР для россиян?

Нет, безвизовый режим действует на срок до 90 дней, достаточно действующего загранпаспорта.

Сколько в среднем длится поездка?

Средняя продолжительность отдыха составляет 14 дней, что обусловлено удаленностью региона и насыщенностью программы.

Можно ли купаться в море?

Океанская вода в большинстве локаций холодная, а волны высокие, поэтому купание редко бывает классическим пляжным отдыхом.

Чем заняться, кроме сафари?

Страна предлагает разнообразные гастротуры, дегустации вин, поездки на люксовых поездах и экстремальные развлечения в океане.

Экспертная проверка: специалист по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
