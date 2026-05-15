Больше, чем просто бумага: почему международные права становятся обязательными для отдыха в 2026

Статистика свидетельствует о том, что лишь 13% российских путешественников на сегодняшний день владеют международным водительским удостоверением (МВУ). Согласно данным опроса сервиса Купибилет, около трети граждан (34%) планируют заняться оформлением этого документа в ближайшем будущем, приурочив получение прав к конкретным выездам за рубеж. При этом более половины респондентов — 53% — не считают наличие МВУ обязательным условием для комфортного отдыха за границей.

Фото: Pravda by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тем не менее, интерес к легальному вождению за пределами страны демонстрирует устойчивую положительную динамику. За 2025 год профильные ведомства выдали более 216 тысяч удостоверений международного образца, что на 12,5% превышает показатели предыдущего периода. Как сообщает Газета.Ru, такая активность коррелирует с ростом интереса к странам, где окно в Европу остается открытым, — именно это направление выбрали для использования прав 22% опрошенных.

Азиатский регион, включая Таиланд, Южную Корею и Китай, занял второе место в рейтинге популярности (20%), в то время как Турция, Египет и ОАЭ оказались востребованы лишь у 11% автомобилистов. Менее экзотическими для самостоятельных поездок остаются Африка (5%) и Северная Америка (4%). Представители сервиса Купибилет подчеркнули, что хотя более 80 государств признают российские национальные права, наличие МВУ критически важно при аренде машин у локальных операторов или в случае дорожных инцидентов. Пренебрежение правилами конкретной страны может привести к бюрократическим тупикам, поэтому лучше оформить документ заранее для подстраховки. Даже если вы планируете отдых на морском побережье, куда ведет морская трасса, знание местных транспортных регламентов остается приоритетом.

"При планировании поездок с домашними животными международные права могут стать дополнительным гарантом вашего спокойствия, так как наличие собственного автомобиля позволяет избежать стресса, связанного с общественным транспортом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Ларин Роман.

Ответы на популярные вопросы о международных правах

Нужны ли международные права во всех странах мира?

Нет, многие государства, подписавшие Венскую конвенцию о дорожном движении, признают российские национальные права, однако наличие МВУ желательно для подстраховки при общении с полицией или мелкими прокатными фирмами.

Как сильно вырос спрос на МВУ в последнее время?

Спрос увеличился на 12,5% в сравнении с прошлым годом, достигнув отметки в 216,3 тысячи выданных документов за 2025 год.

В каких регионах российские туристы чаще всего ездят на авто?

Лидером является Европа (22%), следом идут страны Азии (20%), а замыкают тройку популярных направлений Турция и страны Ближнего Востока.

Можно ли обойтись без МВУ при аварии за границей?

В случае ДТП отсутствие международного удостоверения может стать поводом для отказа в страховой выплате или создать серьезные сложности с местными правоохранительными органами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
