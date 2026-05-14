Иллюзия премиума: треть отелей в России незаконно завышают свой статус

Российский рынок гостеприимства лихорадит. Росаккредитация и Роскачество провели "тайные проверки" и вскрыли системную проблему. Оказалось, что почти треть отечественных гостиниц нагло завышают звездность. Вывеска обещает "пять звезд", а внутри — сервис, с трудом дотягивающий до уровня придорожного мотеля. Отели сознательно идут на обман ради повышения ценника, создавая иллюзию премиального сегмента там, где его нет.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гостиница

"Классификация — это не просто табличка на фасаде, а юридическое обязательство перед гостем. Когда отель рисует лишние звезды, он нарушает базовые стандарты качества услуг, что в конечном итоге подрывает доверие ко всей отрасли", — подчеркнула эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Для тех, кто планирует отпуск, вопрос прозрачности звездности стоит особенно остро. Путешественник платит деньги за сервис, а получает несоответствие заявленным стандартам. В 2025 году в России заработала новая система классификации, охватывающая все ступени от "без звезд" до "пяти звезд". Пока что она сталкивается с сопротивлением тех, кто привык работать по принципу "главное продать дороже".

Контроль качества как страховка от разочарований

Нынешние проверки — это лишь "первая волна". С компаниями, совершившими нарушения при аккредитации, пока провели только профилактику. Но правила игры ужесточаются. Следующий шаг — лишение лицензии для тех, кто продолжает жонглировать категориями. Государство хочет создать понятную среду, где внутренний туризм будет базироваться на честном соответствии цены и качества, а не на маркетинговых уловках.

"Стандартизация размещения требует жесткого надзора. Когда рынок не регулируется, потребитель попадает в ловушку ценового дисбаланса, заложенного в стоимость проживания отелем с фиктивным рейтингом", — констатировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Характеристика Реальность рынка Тип нарушения Искусственное завышение звездности Масштаб проблемы Около 30% гостиничного фонда Инструментарий контроля Тайные закупки, государственная аккредитация

"Мы видим, что бизнес пытается маневрировать между требованиями и желанием сэкономить на реальных улучшениях инфраструктуры. Это ведет к долгосрочным рискам потери потока лояльных клиентов", — резюмировал управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Анализ показал: 30% отелей завышают звездный ценник. Это не ошибка менеджмента — это стратегия извлечения сверхприбыли. Рынок, теряющий доверие к цифрам, обречен на стагнацию. Выживут те, кто готов вкладываться в сервис, а не в "рисованную" аттестацию.

Ответы на популярные вопросы о классификации отелей

Что делать, если отель на месте не соответствует своим звездам?

Турист имеет право подать жалобу в местное отделение Роспотребнадзора и напрямую в Росаккредитацию для проведения внеплановой проверки предприятия.

Какие категории звезд существуют официально?

В России установлена шкала из шести уровней: от "без звезд" до "пяти звезд". Критерии по каждой категории строго прописаны в государственных стандартах.

Как быстро Росаккредитация реагирует на жалобы?

После введения новых правил в 2025 году реакция стала оперативнее, однако система проверок всё ещё находится в стадии отладки и накопления данных о нарушителях.

Влияет ли классификация на стоимость проживания?

Официально — да, так как категория предполагает наличие определенного спектра обязательных услуг. На практике бизнес зачастую прибавляет звезды, чтобы нелегально завысить цену вне рыночного сегмента.

Читайте также