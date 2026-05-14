Турецкие курорты подскочили в цене

Турецкие курорты в мае преподнесли неприятный сюрприз. Стоимость отдыха подскочила на 30%. Причина — безжалостная инфляция, которая превратила привычный "олл-инклюзив" в роскошь. Выросли счета в отелях, чеки в ресторанах и тарифы на транспорт. Семье из трех человек неделя в Анталье в "четверке" обойдется в 150 000 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Botev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турецкий курорт Айвалык

Парадокс в том, что бюджеты на Сочи сравнялись с турецкими. Поездка в Евпаторию с учетом логистики выходит даже накладнее.

"Рынок лихорадит из-за динамического ценообразования. Турецкие отельеры пытаются компенсировать высокие операционные расходы, перекладывая их на туристов. Сейчас каждый рубль должен работать на комфорт, поэтому при планировании поездки стоит внимательно следить за тем, как выбрать место в поезде или самолете, чтобы избежать скрытых доплат", — отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Таблица затрат на отдых

Направление Примерный бюджет (семья 3 чел.) Анталья (Турция) 150 000 руб. Сочи 150 000 руб. Евпатория Выше 150 000 руб.

"Выбор между Турцией и российскими курортами перестал быть вопросом экономии. Теперь это вопрос личных предпочтений и логистики. Главное — учитывать сезонность и бронировать услуги заранее через проверенных операторов", — подчеркнула турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Стоит ли ждать падения цен на турецкие отели летом?

Вероятность низкая. Из-за внутренней инфляции в Турции себестоимость услуг отельеров продолжает расти, что удерживает цены на высоком уровне.

Почему отдых в Евпатории стал таким дорогим?

Основной фактор — стоимость логистики и высокий спрос на внутреннем рынке, который зачастую превышает предложение в пиковые даты.

Как сэкономить при выборе тура в текущих условиях?

Рассматривайте смещение дат поездки на "края" сезона, выбирайте отели категории 3-4 звезды и используйте раннее бронирование.

Есть ли альтернативы привычным южным курортам?

Да, сегодня активно развиваются региональные направления, например, пляжный отдых в Приморье, где можно найти качественную инфраструктуру за адекватные деньги.

