Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крайний Север в транспортной блокаде: люди платят 70 тысяч за билет
В Госдуме обсуждают новые льготы: предпенсионерам могут вернуть утраченную поддержку
Аромат майской сирени: скрытая угроза для вашего здоровья и сна
Гаражную амнистию хотят продлить до 2031 года: кто успеет оформить землю бесплатно
Секунда невнимательности — и катастрофа: что чаще всего убивает водителей в городе
ФАС запретила доначисления за воду задним числом
Госдума упростила оформление водителей на алкоголь
Посадите это в мае — и будете собирать урожай до осени: секрет зеленого конвейера
Не просто ремонт, а портал в 1912 год: челябинцам покажут закрытые залы Заксобрания

Турецкие курорты подскочили в цене

Туризм

Турецкие курорты в мае преподнесли неприятный сюрприз. Стоимость отдыха подскочила на 30%. Причина — безжалостная инфляция, которая превратила привычный "олл-инклюзив" в роскошь. Выросли счета в отелях, чеки в ресторанах и тарифы на транспорт. Семье из трех человек неделя в Анталье в "четверке" обойдется в 150 000 рублей.

Турецкий курорт Айвалык
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Botev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турецкий курорт Айвалык

Парадокс в том, что бюджеты на Сочи сравнялись с турецкими. Поездка в Евпаторию с учетом логистики выходит даже накладнее. Чтобы избежать лишних трат в пути, рекомендуем изучить лайфхаки, которые спасут ваши деньги в любом аэропорту или на вокзале.

"Рынок лихорадит из-за динамического ценообразования. Турецкие отельеры пытаются компенсировать высокие операционные расходы, перекладывая их на туристов. Сейчас каждый рубль должен работать на комфорт, поэтому при планировании поездки стоит внимательно следить за тем, как выбрать место в поезде или самолете, чтобы избежать скрытых доплат", — отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Таблица затрат на отдых

Направление Примерный бюджет (семья 3 чел.)
Анталья (Турция) 150 000 руб.
Сочи 150 000 руб.
Евпатория Выше 150 000 руб.

"Выбор между Турцией и российскими курортами перестал быть вопросом экономии. Теперь это вопрос личных предпочтений и логистики. Главное — учитывать сезонность и бронировать услуги заранее через проверенных операторов", — подчеркнула турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Стоит ли ждать падения цен на турецкие отели летом?

Вероятность низкая. Из-за внутренней инфляции в Турции себестоимость услуг отельеров продолжает расти, что удерживает цены на высоком уровне.

Почему отдых в Евпатории стал таким дорогим?

Основной фактор — стоимость логистики и высокий спрос на внутреннем рынке, который зачастую превышает предложение в пиковые даты.

Как сэкономить при выборе тура в текущих условиях?

Рассматривайте смещение дат поездки на "края" сезона, выбирайте отели категории 3-4 звезды и используйте раннее бронирование.

Есть ли альтернативы привычным южным курортам?

Да, сегодня активно развиваются региональные направления, например, пляжный отдых в Приморье, где можно найти качественную инфраструктуру за адекватные деньги.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, турагент Анастасия Крылова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Туризм
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Последние материалы
Погода ломает привычную жизнь: утром люди стоят под ливнем по колено, вечером прячутся от удушающей жары
Турецкие курорты подскочили в цене
В Госдуме обсуждают новые льготы: предпенсионерам могут вернуть утраченную поддержку
Почти новые, но дешевле: лизинговые компании открывают собственные площадки для распродажи стоков
Аромат майской сирени: скрытая угроза для вашего здоровья и сна
Шоколадный Клондайк под Рязанью: элитные сладости в этом городе стоят сущие копейки
Гаражную амнистию хотят продлить до 2031 года: кто успеет оформить землю бесплатно
Тренировки без тормозов старят быстрее: после сорока мышцы требуют другой тактики
Такси больше не приедет на ваш короткий вызов: всё из-за этого хитрого правила алгоритма
Хлеб пустыни: как финики стали вечным источником энергии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.