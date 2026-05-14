Челябинцам откроют закрытые залы Заксобрания: что скрывалось там больше века

Законодательное собрание Челябинской области впервые открывает свои двери в рамках Всероссийской акции "День музеев", предлагая жителям региона совершить уникальное историческое погрунение.

16 мая старинное здание на улице Кирова превратится в портал в прошлое, где каждый желающий сможет исследовать локации, в которых на протяжении столетия определялся вектор развития Южного Урала.

Организаторы обещают участникам не просто стандартный осмотр экспозиции, а полноценное путешествие сквозь эпохи в сопровождении экспертов и живой музыки.

"16 мая Законодательное собрание Челябинской области впервые примет участие во Всероссийской акции "День музеев". Мы откроем двери одного из старейших зданий Челябинска — и приглашаем вас окунуться в его удивительную историю", — отметили в пресс-службе заксобрания.

Внутреннее убранство парламента скрывает артефакты музейного уровня: от аутентичной метлахской плитки, характерной для петербургских особняков, до единственного в своем роде аппарата для тайного голосования. Особое место в коллекции занимает бронзовая статуя "Россия", получившая признание на парижской выставке еще в 1900 году.

Как соообщается на сайте издание kursdela.biz, гостей также ждет лекция историка Николая Антипина и масштабная реконструкция быта начала XX столетия, что делает мероприятие востребованным для тех, кто планирует отдых на Урале с культурным акцентом.

"Подобные инициативы превращают административные здания в живые точки притяжения, что критически важно для развития городского просветительского туризма", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Архитектурный ансамбль учреждения сам по себе является памятником: возведенное в 1912 году для нужд Государственного банка, оно обошлось казне в сумму, превышающую половину годового бюджета тогдашнего Челябинска.

Несмотря на то что в 1934 году объект прирос двумя этажами и неоклассическим пристроем, его аура остается неизменной.

Учитывая, что отпуск в Челябинской области становится всё более популярным, посещение таких знаковых локаций требует предварительной регистрации из-за высокого спроса и ограниченного числа мест в группах.

Ответы на популярные вопросы о Дне музеев в Заксобрании

Когда и где пройдет мероприятие?

Акция состоится 16 мая с сеансами в 13:00 и 14:30 по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 114 (вход со стороны "старой" части улицы).

Нужна ли предварительная запись?

Да, регистрация обязательна и осуществляется на официальном сайте Законодательного собрания Челябинской области (zs74.ru), так как количество мест в группах ограничено.

Что именно покажут посетителям?

Помимо исторических интерьеров, участники увидят редкий баллотировочный аппарат, знаменитую статую "Россия", уникальную плитку начала века и услышат лекцию от кандидата исторических наук.

Платное ли это посещение?

Мероприятие проводится бесплатно в рамках Всероссийской акции, приглашаются как взрослые, так и семьи с детьми.

