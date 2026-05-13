Ночной аэропорт и дефицит мест: изнанка многочасовой задержки рейса на Пхукете

Авиакомпания S7 прокомментировала инцидент с многочасовым ожиданием вылета пассажиров рейса Пхукет — Иркутск. Воздушное судно смогло покинуть аэропорт отправления лишь спустя 17 часов после запланированного времени.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Усталость после перелёта

Причины задержки в Таиланде

Представители перевозчика подтвердили факт задержки, однако опровергли информацию о полном отсутствии питания для людей на борту и в терминале. Вместе с тем компания признала, что еду доставили с опозданием из-за специфики работы аэровокзала, который прекращает обслуживание в ночное время. Ситуация осложнилась тем, что правила въезда в Таиланд и высокая загрузка курорта в туристический сезон не позволили оперативно найти свободные номера для размещения всех путешественников в гостиницах.

"В подобных случаях авиакомпания обязана строго следовать федеральным авиационным правилам, которые включают предоставление напитков через два часа и горячего питания через четыре часа ожидания. Если размещение в отеле невозможно, перевозчик должен обеспечить максимально комфортные условия в аэропорту, однако в пиковые сезоны инфраструктура популярных курортов часто не справляется с нагрузкой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Ларин Роман Евгеньевич.

Информирование и логистика

В свою очередь, в S7 подчеркнули, что использовали все доступные каналы связи для оповещения клиентов о переносе рейса. Информация транслировалась на табло, а также направлялась через почту и СМС-сервисы, сообщает Om1 Новосибирск.

Ответы на популярные вопросы о задержках авиарейсов

Что обязана предоставить авиакомпания при задержке более 4 часов?

Перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием, а в дальнейшем предоставлять его каждые шесть часов днем и каждые восемь часов в ночное время.

Почему пассажиров не всегда заселяют в отель?

В высокий сезон авиакомпании могут столкнуться с дефицитом свободных мест в ближайших гостиницах, что делает физически невозможным расселение большой группы людей.

Можно ли получить компенсацию за ожидание еды?

Пассажиры имеют право фиксировать нарушения регламента обслуживания и подавать претензию для получения компенсации за ненадлежащее исполнение договора перевозки.

Как узнать актуальное время вылета при сбоях?

Рекомендуется следить за онлайн-табло аэропорта и официальными уведомлениями в мобильном приложении авиакомпании, которые обновляются в режиме реального времени.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
