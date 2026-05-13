Вместо огурцов — золото: как вьетнамские курорты манипулируют чувством статуса

Вьетнамские спа вышли за рамки простого релакса. В Дананге открыли салон, где концепция "роскоши" достигла апогея. Вместо привычных масок из огурцов клиентам кладут на веки золотые слитки. В воздухе звенит драгоценный металл, а в соседнем кабинете администраторы методично пересчитывают пачки купюр. Антураж напоминает сейф швейцарского банка, перемещенный в тропики.
"Подобный сервис — это манипуляция психологическим восприятием статуса. Клиент платит не за процедуру, а за кинестетический контакт с атрибутами богатства", — прокомментировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Если золото на глазах кажется избыточным, страна предлагает классику. Ханой очаровывает кофейными церемониями, а остров Фукуок — белоснежными пляжами без лишнего пафоса. Стоит помнить, что подготовка к поездке определяет качество отдыха на 80%. Легкомыслие в тропиках дорого обходится.
Российский поток во Вьетнам восстанавливается после турбулентности прошлых лет. Сейчас мы видим устойчивый интерес к прямым рейсам. Туристы массово выбирают пакетные туры ради предсказуемого сервиса.
"Рост спроса обусловлен возвращением доступной логистики. Однако глубина бронирований сейчас невелика, туристы предпочитают планировать поездки в последний момент", — подчеркнула турагент Анастасия Крылова.
|Показатель
|Характеристика
|Средний чек
|Растет из-за стоимости авиабилетов
|Популярность
|Высокая в сегменте "зимовка"
В мире хватает локаций, где вместо золотых слитков предлагают адреналиновый шок. В США развит "урбан-туризм" по заброшенным промышленным зонам Детройта. В Исландии экстремалы лезут в жерла вулканов.
"Люди бегут от обыденности в контролируемые опасности. Риск должен быть дозированным, иначе это уже не отпуск, а визит в страховую компанию", — добавил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Поездки часто омрачаются игнорированием страховки. Отпуск обрывается траурной лентой, если вопрос репатриации не закрыт заранее. Не экономьте на безопасности.
Нет, официальное платежное средство — вьетнамский донг. Золото в спа — это лишь реквизит для создания атмосферы.
Кофе во Вьетнаме — это культ, но внимательно следите за льдом. Используйте воду из бутылок для сохранности здоровья.
Страховка необходима всегда, так как медицина для иностранцев вне системы страхования обходится в астрономические суммы.
Цены сильно зависят от логистики и сезона, варьируясь от 150 до 300 тысяч рублей за полноценный пакет с перелетом.
