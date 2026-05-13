Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский сон или мучения: как добиться бесплатной анестезии
США перед выбором: новые требования Ирана ставят сделку под вопрос
Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд
Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций
Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды
Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Спекуляция на святом? Лев Лещенко вынес приговор современным авторам песен о Родине
Цена красоты: почему россияне массово едут за новыми волосами в Турцию

Вместо огурцов — золото: как вьетнамские курорты манипулируют чувством статуса

Туризм

Вьетнамские спа вышли за рамки простого релакса. В Дананге открыли салон, где концепция "роскоши" достигла апогея. Вместо привычных масок из огурцов клиентам кладут на веки золотые слитки. В воздухе звенит драгоценный металл, а в соседнем кабинете администраторы методично пересчитывают пачки купюр. Антураж напоминает сейф швейцарского банка, перемещенный в тропики.

"Подобный сервис — это манипуляция психологическим восприятием статуса. Клиент платит не за процедуру, а за кинестетический контакт с атрибутами богатства", — прокомментировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Если золото на глазах кажется избыточным, страна предлагает классику. Ханой очаровывает кофейными церемониями, а остров Фукуок — белоснежными пляжами без лишнего пафоса. Стоит помнить, что подготовка к поездке определяет качество отдыха на 80%. Легкомыслие в тропиках дорого обходится.

Поток туристов: реальные цифры

Российский поток во Вьетнам восстанавливается после турбулентности прошлых лет. Сейчас мы видим устойчивый интерес к прямым рейсам. Туристы массово выбирают пакетные туры ради предсказуемого сервиса.

"Рост спроса обусловлен возвращением доступной логистики. Однако глубина бронирований сейчас невелика, туристы предпочитают планировать поездки в последний момент", — подчеркнула турагент Анастасия Крылова.

Показатель Характеристика
Средний чек Растет из-за стоимости авиабилетов
Популярность Высокая в сегменте "зимовка"

Мировой экстрим: за пределами комфорта

В мире хватает локаций, где вместо золотых слитков предлагают адреналиновый шок. В США развит "урбан-туризм" по заброшенным промышленным зонам Детройта. В Исландии экстремалы лезут в жерла вулканов.

"Люди бегут от обыденности в контролируемые опасности. Риск должен быть дозированным, иначе это уже не отпуск, а визит в страховую компанию", — добавил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Поездки часто омрачаются игнорированием страховки. Отпуск обрывается траурной лентой, если вопрос репатриации не закрыт заранее. Не экономьте на безопасности.

Ответы на популярные вопросы о путешествиях

Можно ли во Вьетнаме платить золотом в магазинах?

Нет, официальное платежное средство — вьетнамский донг. Золото в спа — это лишь реквизит для создания атмосферы.

Безопасно ли пить уличный кофе?

Кофе во Вьетнаме — это культ, но внимательно следите за льдом. Используйте воду из бутылок для сохранности здоровья.

Нужна ли страховка для базового тура?

Страховка необходима всегда, так как медицина для иностранцев вне системы страхования обходится в астрономические суммы.

Сколько стоит средний тур на двоих?

Цены сильно зависят от логистики и сезона, варьируясь от 150 до 300 тысяч рублей за полноценный пакет с перелетом.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, турагент Анастасия Крылова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Ближний Восток
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Последние материалы
Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд
Смешать 1:10 и под корень: чем полить цветущую яблоню, чтобы ветки ломились от плодов
Корейцы сдают в утиль то, на чём ездят миллионы россиян — мода там сменилась десять лет назад
Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций
Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды
Прощайте, утюжки: пять весенних стрижек, которые превращают хаос на голове в безупречный стиль
Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев
Эпоха доступных наличных заканчивается: почему банки массово убирают банкоматы и к чему это приведет
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Зеленский пригрозил параду — иностранные гости переглянулись, но всё равно прилетели в Москву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.