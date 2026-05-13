Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диплом по цене квартиры: почему образование в России становится роскошью
Цена знаний: как подмосковные власти конвертируют баллы ЕГЭ в реальный капитал
Гаражи становятся новыми домами: как москвичи экономят на жилье
Игрушки вместо акций: почему пластиковые кирпичики приносят больше золота
Магия красоты Дженнифер Лопес в 56 лет: этот ритуал звезда повторяет до изнеможения
Тень Тома Круза: как Николь Кидман столкнулась с критикой из-за приёмных детей
Медицинская чистка: Минздрав избавляется от привычных специальностей
Вкус долголетия: российские эксперты превратили сыр в средство против старения
Охота на человека: в Россию пришли новые клещи-хищники

Экстрим в эстетической обертке: Пакистан упрощает правила въезда для туристов

Туризм

Россия и Пакистан официально сближаются — визовый режим станет проще. Это не просто бюрократическая поправка, а серьезный шаг в сторону стран, где традиционные туристические рынки трансформируются под давлением современной логистики. Пакистан — это 283 миллиона человек, хаос шумных рынков и величие гималайских вершин. Здесь, в отличие от стерильных курортов, жизнь бурлит на пределе возможностей, а риск часто соседствует с гостеприимством.

"Упрощение визового режима — мощный катализатор для нишевого туризма. Путешественники устали от шаблонов, им нужен настоящий, необработанный опыт, который Исламабад может предоставить в избытке", — предположил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Что увидеть в стране контрастов

Пакистан для туриста — это экстрим в эстетической обертке. Лахор ослепляет архитектурой Великих Моголов, а долины севера, такие как Хунза, вызывают сравнение с легендарной Шамбалой. Однако это не спокойный отдых: здесь нужно быть готовым к дорогам без правил, приправам, от которых горит небо, и радикально иным социальным нормам.

Локация Впечатление
Лахор Восточный базар, форты и мечети
Долина Хунза Гималайские пики и ледники

Важно помнить: 40% населения за чертой бедности — это социальный разрыв, который невозможно игнорировать. Люкс-отели Исламабада отделены от трущоб тонкой стеной, и этот контраст составляет нерв всей поездки.

"Пакистан сейчас находится в той же точке, где и другие восточные направления десятилетие назад. Это рынок для первопроходцев, которые понимают разницу между комфортом и приключением", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Динамика турпотока и ожидания

Ждать массового паломничества россиян не стоит. Пакистан — направление для искушенных. Пока внутренние курорты России трещат от перегрузок, Пакистан предлагает тишину гор, где нет инфраструктурного кризиса, но есть риск остаться один на один с дикой природой. Культурное сближение двух стран может подогреть интерес к истории Шелкового пути.

"Виза — лишь входной билет. Настоящим барьером остается отсутствие прямых рейсов и готовность туриста принять специфику местной культуры, где любое отклонение от правил чревато бытовыми сложностями", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о Пакистане

Насколько безопасно передвигаться по стране?

Туристам рекомендуется пользоваться услугами проверенных гидов. Политическая и социальная обстановка требует бдительности, особенно в приграничных зонах.

Какую валюту брать в поездку?

Доллары США наиболее востребованы. Лучше менять их в официальных пунктах, избегая уличных менял.

Нужны ли прививки перед вылетом?

Стандартный пакет для путешествий в страны Южной Азии обязателен. Консультация у врача-инфекциониста перед вылетом — жесткое правило.

В какое время года лучше ехать?

Осень и весна — идеальное время. Летом в городах стоит изнуряющая жара, а горные перевалы зимой часто закрыты из-за снегопадов.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по гастрономическому туризму Мария Костина, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Не мука и не манка: какой секретный ингредиент заставляет сырники держать форму на сковороде
Еда и рецепты
Не мука и не манка: какой секретный ингредиент заставляет сырники держать форму на сковороде
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
Последние материалы
Цена знаний: как подмосковные власти конвертируют баллы ЕГЭ в реальный капитал
Правильно заменить свечи может каждый, но две глупые ошибки превращают машину в груду металла
Стиль для ленивых: как подстричься один раз и забыть об утренних мучениях перед зеркалом
Гаражи становятся новыми домами: как москвичи экономят на жилье
Игрушки вместо акций: почему пластиковые кирпичики приносят больше золота
Добавьте магии: почему фазы Луны критически важны для вашего огорода в начале лета
Магия красоты Дженнифер Лопес в 56 лет: этот ритуал звезда повторяет до изнеможения
Вкуснее дорогого чизкейка: ленивый торт Айсберг из творога, который не нужно печь
Хватит качать бока: 3 упражнения, которые напрочь убивают женственную фигуру
Тень Тома Круза: как Николь Кидман столкнулась с критикой из-за приёмных детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.