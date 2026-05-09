Нишевая реальность: что скрывается за статистикой туристических поездок в Белоруссию

Рост туристического интереса к Белоруссии, активно обсуждаемый в прессе, в реальности демонстрирует более сдержанную динамику в сегменте пакетных туров. Как сообщает основателб агентства PrimeTours Александр Перепёлкин, говорить о масштабном буме среди организованных путешественников пока не приходится. Эксперт подчеркивает, что направление сохраняет статус нишевого, не показывая взрывного роста через профессиональные каналы продаж, несмотря на общие тренды внутреннего туризма в России в 2026 году.

Фото: www.flickr.com by Adam Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги России и Белоруссии

Специфика поездок в соседнюю республику заключается в отсутствии логистических сложностей, что стимулирует самостоятельное бронирование вместо покупки готовых продуктов у операторов. В условиях, когда гостиничный маркетинг позволяет легко найти жилье напрямую, туристы предпочитают формат поездок выходного дня без посредников. По словам Перепёлкина, Белоруссия слабо вписывается в модель массового пакетного туризма, уступая по популярности классическим курортам и внутренним маршрутам РФ — сообщает Газета.Ru.

"При планировании поездок в Белоруссию с домашними питомцами важно помнить, что смена обстановки — это всегда биохимический стресс для животного, требующий предварительной подготовки", — отметил в беседе с Pravda. Ru Туроператор Ланин Максим.

Тем не менее, определенные сегменты рынка показывают положительную динамику, особенно в области оздоровительного отдыха. Согласно заявлению Александра Перепёлкина, на которое ссылается Газета. Ru, активность проявляется в нише санаторно-курортного лечения и частных визитов с прикладными целями.

"Мы не наблюдаем какого-то ощутимого роста спроса на Белоруссию через турагентства. Это направление как было нишевым, так им и остается", — пояснил Перепёлкин.

Таким образом, ажиотаж вокруг направления носит скорее точечный характер и не трансформируется в массовый поток через турфирмы.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Белоруссию

Является ли Белоруссия направлением для массового пакетного туризма?

Нет, представители отрасли характеризуют это направление как нишевое, где преобладают самостоятельные путешественники, а не клиенты турагентств.

Какие виды отдыха в Белоруссии наиболее востребованы?

Наибольший интерес туристы проявляют к санаторно-курортному лечению, а также к коротким поездкам выходного дня в крупные города.

Почему официально организованный турпоток не растет быстрыми темпами?

Это связано с простотой самостоятельной логистики и доступностью прямого бронирования жилья, что исключает необходимость участия посредников.

Выигрывает ли Белоруссия от перераспределения спроса с зарубежных курортов?

Эксперты отмечают, что страна не стала ключевым бенефициаром этого процесса, так как массовый турист чаще выбирает либо российские курорты, либо понятные зарубежные пляжные направления.

