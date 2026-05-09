Туризм

Рост туристического интереса к Белоруссии, активно обсуждаемый в прессе, в реальности демонстрирует более сдержанную динамику в сегменте пакетных туров. Как сообщает основателб агентства PrimeTours Александр Перепёлкин, говорить о масштабном буме среди организованных путешественников пока не приходится. Эксперт подчеркивает, что направление сохраняет статус нишевого, не показывая взрывного роста через профессиональные каналы продаж, несмотря на общие тренды внутреннего туризма в России в 2026 году.

Флаги России и Белоруссии
Фото: www.flickr.com by Adam Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Специфика поездок в соседнюю республику заключается в отсутствии логистических сложностей, что стимулирует самостоятельное бронирование вместо покупки готовых продуктов у операторов. В условиях, когда гостиничный маркетинг позволяет легко найти жилье напрямую, туристы предпочитают формат поездок выходного дня без посредников. По словам Перепёлкина, Белоруссия слабо вписывается в модель массового пакетного туризма, уступая по популярности классическим курортам и внутренним маршрутам РФ — сообщает Газета.Ru.

"При планировании поездок в Белоруссию с домашними питомцами важно помнить, что смена обстановки — это всегда биохимический стресс для животного, требующий предварительной подготовки", — отметил в беседе с Pravda. Ru Туроператор Ланин Максим.

Тем не менее, определенные сегменты рынка показывают положительную динамику, особенно в области оздоровительного отдыха. Согласно заявлению Александра Перепёлкина, на которое ссылается Газета. Ru, активность проявляется в нише санаторно-курортного лечения и частных визитов с прикладными целями.

"Мы не наблюдаем какого-то ощутимого роста спроса на Белоруссию через турагентства. Это направление как было нишевым, так им и остается", — пояснил Перепёлкин.

Таким образом, ажиотаж вокруг направления носит скорее точечный характер и не трансформируется в массовый поток через турфирмы.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Белоруссию

Является ли Белоруссия направлением для массового пакетного туризма?

Нет, представители отрасли характеризуют это направление как нишевое, где преобладают самостоятельные путешественники, а не клиенты турагентств.

Какие виды отдыха в Белоруссии наиболее востребованы?

Наибольший интерес туристы проявляют к санаторно-курортному лечению, а также к коротким поездкам выходного дня в крупные города.

Почему официально организованный турпоток не растет быстрыми темпами?

Это связано с простотой самостоятельной логистики и доступностью прямого бронирования жилья, что исключает необходимость участия посредников.

Выигрывает ли Белоруссия от перераспределения спроса с зарубежных курортов?

Эксперты отмечают, что страна не стала ключевым бенефициаром этого процесса, так как массовый турист чаще выбирает либо российские курорты, либо понятные зарубежные пляжные направления.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
