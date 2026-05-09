Рост туристического интереса к Белоруссии, активно обсуждаемый в прессе, в реальности демонстрирует более сдержанную динамику в сегменте пакетных туров. Как сообщает основателб агентства PrimeTours Александр Перепёлкин, говорить о масштабном буме среди организованных путешественников пока не приходится. Эксперт подчеркивает, что направление сохраняет статус нишевого, не показывая взрывного роста через профессиональные каналы продаж, несмотря на общие тренды внутреннего туризма в России в 2026 году.
Специфика поездок в соседнюю республику заключается в отсутствии логистических сложностей, что стимулирует самостоятельное бронирование вместо покупки готовых продуктов у операторов. В условиях, когда гостиничный маркетинг позволяет легко найти жилье напрямую, туристы предпочитают формат поездок выходного дня без посредников. По словам Перепёлкина, Белоруссия слабо вписывается в модель массового пакетного туризма, уступая по популярности классическим курортам и внутренним маршрутам РФ — сообщает Газета.Ru.
"При планировании поездок в Белоруссию с домашними питомцами важно помнить, что смена обстановки — это всегда биохимический стресс для животного, требующий предварительной подготовки", — отметил в беседе с Pravda. Ru Туроператор Ланин Максим.
Тем не менее, определенные сегменты рынка показывают положительную динамику, особенно в области оздоровительного отдыха. Согласно заявлению Александра Перепёлкина, на которое ссылается Газета. Ru, активность проявляется в нише санаторно-курортного лечения и частных визитов с прикладными целями.
"Мы не наблюдаем какого-то ощутимого роста спроса на Белоруссию через турагентства. Это направление как было нишевым, так им и остается", — пояснил Перепёлкин.
Таким образом, ажиотаж вокруг направления носит скорее точечный характер и не трансформируется в массовый поток через турфирмы.
Нет, представители отрасли характеризуют это направление как нишевое, где преобладают самостоятельные путешественники, а не клиенты турагентств.
Наибольший интерес туристы проявляют к санаторно-курортному лечению, а также к коротким поездкам выходного дня в крупные города.
Это связано с простотой самостоятельной логистики и доступностью прямого бронирования жилья, что исключает необходимость участия посредников.
Эксперты отмечают, что страна не стала ключевым бенефициаром этого процесса, так как массовый турист чаще выбирает либо российские курорты, либо понятные зарубежные пляжные направления.
