Гостиницы уже прокололись: где искать честный рейтинг, который владельцы не купят за деньги

Красивые фотографии в описании отелей чаще всего не имеют общего с реальностью. Чтобы не испортить себе отпуск, важно научиться фильтровать информацию.

Фото: unsplash.com by Chen Mizrach is licensed under Free to use under the Unsplash License Пляж

Журналист и опытный путешественник Игорь Серебряный предлагает доверять прежде всего отрицательным комментариям, которые наиболее точно подсвечивают слабые стороны гостиничного бизнеса. В отличие от хвалебных од негативный опыт конкретных людей позволяет составить объективную картину и избежать разочарований во время долгожданного отпуска.

Положительные оценки на официальных ресурсах отелей нередко являются частью маркетинговой стратегии и не гарантируют высокого качества обслуживания. Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, довольные клиенты редко находят время для написания благодарностей, принимая хороший уровень сервиса как должное.

Серебряный подчеркнул, что отсутствие критики на сайте гостиницы прямо указывает на работу модераторов, которые "вычищают" любые упоминания о промахах персонала или бытовых проблемах.

"Большинство положительных отзывов является заказными. На сайтах гостиниц не найдете ни одного отрицательного отзыва. Там будут только положительные, потому что эти отзывы — часть пиар-компании. Скорее всего, их написали сами владельцы гостиницы", — сказал Серебряный.

"Полностью согласен с коллегой: при поиске жилья важно обращать внимание на специфические детали в жалобах, такие как шум от кондиционера или качество завтраков, ведь их сложно выдумать. На независимых площадках сложнее манипулировать мнением, и именно там формируется честный рейтинг, который поможет спланировать комфортный отдых без неприятных сюрпризов", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для объективной проверки любого сервиса — от авторемонта до медицинской клиники — эксперт рекомендует использовать сторонние агрегаторы, где администрация заведения не имеет возможности удалять неудобные посты.

По словам журналиста, если клиента не пугают описанные недостатки или их количество минимально по сравнению с общим потоком мнений, в такое место можно отправляться без опасений.

Этот же метод эффективен и при посещении экзотических направлений, где безопасность и реальный уровень комфорта крайне важны для путешественника.

Ответы на популярные вопросы о выборе отелей по отзывам

Почему на сайтах отелей почти нет негативных отзывов?

Владельцы гостиниц используют свои площадки как рекламный инструмент, поэтому модераторы часто удаляют критические замечания, оставляя только хвалебные комментарии для привлечения новых гостей.

Как отличить настоящий отзыв от заказного?

Настоящие отзывы обычно содержат конкретные детали (номер комнаты, имена сотрудников, специфические проблемы), в то время как заказные тексты часто состоят из общих фраз и чрезмерно восторженных эпитетов.

Стоит ли доверять только отрицательным комментариям?

Негатив дает наиболее честную информацию о возможных проблемах, но важно смотреть на их актуальность: если жалоба была год назад, ситуация в отеле могла измениться к лучшему.

Где искать самые честные мнения туристов?

Наиболее надежными считаются независимые глобальные платформы-агрегаторы и крупные туристические форумы, где у администрации объектов размещения нет прямого доступа к редактированию контента.

