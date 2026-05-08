Иллюзия безопасности: чем опасны онлайн-экскурсии по крышам Санкт-Петербурга для туристов

Виртуальные прогулки по крышам Северной столицы формируют ложное чувство безопасности и фактически популяризируют опасный руфинг среди широких масс.

По мнению учредителя туркомпании Lady On Travel Виктории Подольской, подобные цифровые продукты провоцируют молодежь на поиск "того самого" кадра вне рамок закона.

Ранее стало известно, что прокуратура инициировала блокировку ресурсов, предлагающих такие экскурсии по Санкт-Петербургу, о чем сообщало издание Газета.Ru.

Специалист уверена, что интерактивный контент воспринимается нетрезвыми людьми и подростками как прямое руководство к действию, а не предупреждение о рисках. Как отмечается на сайте NewsInfo со ссылкой на Викторию Подольскую, такие туры работают как скрытая реклама дорогостоящего нелегального "эксклюзива".

К тому же, в городе действуют жесткие антитеррористические регламенты, и несанкционированное появление на высоте в центре Санкт-Петербурга расценивается как нарушение режима охраны стратегических объектов.

"Развитие цифровых технологий не должно подменять собой соображения физического здоровья. Существует множество способов увидеть панораму Невы, не нарушая закон и не ставя под угрозу собственную безопасность из-за сомнительного романтизма", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

В качестве альтернативы эксперты предлагают использовать официальные интересные места: колоннаду Исаакиевского собора, Думскую башню или террасы на Невском проспекте.

"Иллюзия, что это безопасно — гулять по крыше, что это легко, красиво. А по факту это сопряжение с большим риском для жизни", — пояснила Подольская. По ее словам, на легальных площадках туристы получают классический вид без лишнего экстрима, который часто связывают с мрачными городскими мифами и архитектурой Петербурга.

Ответы на популярные вопросы о безопасности руфинга в Петербурге

Почему виртуальные экскурсии по крышам хотят запретить?

Они создают иллюзию легкости и безопасности прогулок по высоте, что подталкивает неподготовленных людей к попыткам повторить это в реальности, подвергая жизнь опасности.

Какие легальные альтернативы крышам есть в Санкт-Петербурге?

Город предлагает множество официальных смотровых площадок: от Думской башни и Исаакиевского собора до арт-пространств с оборудованными террасами на Лиговском проспекте.

Существует ли юридическая ответственность за нелегальный руфинг?

Да, помимо административных штрафов, незаконное нахождение на крышах в центре города нарушает усиленные меры антитеррористической защищенности охраняемых объектов.

В чем главный риск платных экскурсий от частных гидов по крышам?

Такие прогулки не имеют сертификации безопасности, не гарантируют прочность кровли и часто проводятся на объектах, не предназначенных для массового посещения.

