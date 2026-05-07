Российские курорты сбивают спесь с заграницы: эти направления на майские потеснили даже Египет

Туризм

Внутренний туризм в России демонстрирует интенсивную экспансию, становясь стратегическим вектором развития рынка в сезоне 2026 года. Согласно аналитическим данным, в пятерку наиболее востребованных направлений на майские праздники вошли Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Таиланд. При этом отечественные маршруты показывают стабильный прирост популярности на 15% в годовом исчислении, охватывая как премиальный сегмент, так и массового потребителя.

Казань. Церковь преподобного Серафима Саровского (справа) и церковь иконы Божией Матери Умиление.
Фото: commons.wikimedia.org by MarSaf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Как сообщает Газета. Ru и основатель агентства PrimeTours Александра Перепёлкина, Россия успешно конкурирует за трафик благодаря логистической гибкости. По словам эксперта, путешественники все чаще выбирают Сочи, Анапу и Крым для раннего пляжного отдыха, а также мегаполисы — Москву, Санкт-Петербург и Казань. Активно растет интерес к природным локациям: Алтаю, Дагестану и Байкалу, где туристы предпочитают короткие автомобильные выезды, несмотря на риски, которые несет сезонная активность клещей.

Динамика зарубежных направлений выглядит неоднородно: Турция сохраняет лидерство с ростом в 40%, а Вьетнам прибавил 9%, в то время как спрос на Египет и Таиланд просел на 16% и 21% соответственно. В этом году Россия вошла в топ-5 самых популярных направлений на период майских праздников, заняв третье место в списке и показав рост спроса на 15%. Такая устойчивость объясняется отсутствием зависимости от международной авиалогистики и более доступными ценами: средний чек на отдых внутри страны составляет 76 тысяч рублей, что значительно ниже затрат на туры в Турцию (240 тыс.) или Вьетнам (214 тыс.).

"Когда отдых внутри страны обходится в среднем в 76 тысяч рублей против 240 тысяч в той же Турции, выбор потребителя становится очевидным. Россия уверенно закрепилась в тройке лидеров, предлагая туристам ту самую гибкость в планировании, которой сейчас не хватает зарубежным направлениям", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Изменение потребительского поведения диктует тренд на "последнюю минуту" — из-за нестабильности в мире люди откладывают бронирование до финального момента. В таких условиях российские курорты выигрывают у зарубежных за счет возможности быстрого планирования и отсутствия визовых или транзитных барьеров. Тем, кто ищет альтернативу переполненным южным пляжам, эксперты рекомендуют изучить отдых в России в менее раскрученных регионах, где доступное жилье сочетается с уникальными природными ландшафтами.

Ответы на популярные вопросы о внутреннем туризме

Почему отдых в России стал популярнее зарубежных поездок?

Основными факторами стали упрощенная логистика, отсутствие необходимости оформлять загранпаспорта и визы, а также высокая гибкость планирования, позволяющая организовывать поездки за несколько дней до выезда.

Какие города лидируют в сегменте коротких поездок?

Традиционными фаворитами остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань, однако к ним активно подтягиваются Нижний Новгород, Калининград, Суздаль и города Карелии.

Насколько выгоднее отдыхать внутри страны по сравнению с Турцией?

Согласно статистике за 2026 год, средняя стоимость тура по России на двоих составляет около 76 тысяч рублей, что почти в три раза дешевле аналогичного предложения в популярные турецкие отели.

Какие природные направления выбирают россияне для автотуризма?

Наибольший прирост показывают Дагестан, Алтай и Байкал. Туристы все чаще выбирают формат коротких путешествий на собственном или арендованном автомобиле для мобильности между локациями.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
