Скрытая угроза в лесу: как температура влияет на поведение иксодовых клещей

Весеннее потепление традиционно провоцирует всплеск активности иксодовых клещей, что уже привело к первым случаям заражения опасными инфекциями. По данным открытых мониторингов, диагнозы "энцефалит", "тиф" и "боррелиоз" подтверждены у нескольких десятков россиян в различных регионах страны.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use Оленья кровососка в подмосковном лесу

Энтомолог Юрий Гниненко поясняет, что метаболизм и агрессивность этих членистоногих напрямую коррелируют с температурным режимом окружающей среды.

Наиболее благоприятным условием для охоты паразитов считается температура около двадцати пяти градусов тепла, когда они максимально подвижны в поисках пропитания. Если столбик термометра опускается ниже пятнадцати градусов, их жизнедеятельность замедляется, а изнуряющая жара выше тридцати градусов также негативно сказывается на их состоянии.

Как сообщает сайт MoneyTimes.Ru, первый пик активности приходится на весну, когда перезимовавшие особи выходят из спячки, а второй, менее интенсивный этап, наступает осенью.

Специалисты напоминают, что риск укуса сохраняется на протяжении всего теплого сезона, так как лесные массивы являются естественной средой обитания этих существ. Для минимизации угроз необходимо использовать закрытую одежду, препятствующую проникновению насекомых к коже, и применять качественные репелленты.

Важно помнить, что своевременная проверка тела после прогулки может спасти жизнь, поскольку клещи переносят не только энцефалит, но и целый ряд других тяжелых патологий.

"При обнаружении присосавшегося паразита крайне важно следить за местом укуса, так как коварная болезнь Лайма может проявить себя специфическим кольцевидным покраснением лишь спустя две недели", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о клещах

При какой температуре клещи наиболее агрессивны?

Оптимальной для их жизнедеятельности считается температура около +25 градусов, при которой они активнее всего ищут жертву.

Когда наступают пики активности этих паразитов?

Основной всплеск происходит весной сразу после таяния снега, второй — в начале осени, перед уходом на зимовку.

Зависят ли клещи от наличия пищи?

Да, голодные особи могут нападать в течение всего лета, в то время как сытые временно прекращают охоту.

Какая одежда лучше всего защищает в лесу?

Необходимо выбирать вещи с плотными манжетами на рукавах и штанинах, чтобы исключить возможность попадания клеща под одежду.

