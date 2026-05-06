Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сила сдержанности: как российские мужчины адаптируют тренды под консервативный вкус
Ловушка доступности: как коммунальные квартиры превратились в способ выживания
Ловушка на асфальте: почему нарисованная коляска без знака не запрещает вам парковку
Самозанятые вместо бизнеса: как сокращение грантов меняет рынок труда в России и услуги
Взросление без фальши: Билли Айлиш объяснила своё желание стареть естественно и рожать детей
Кордицепс и энергия: почему гриб-зомби стал объектом науки — ученые удивлены
Звезда Голливуда вне игры: почему Джейкоб Элорди отстранён от работы на Каннском фестивале
Стаж — это просто цифры: как рождается настоящее мастерство за рулём
Дикая природа на расстоянии вытянутой руки: как устроить себе незабываемый уик-энд на Амуре

Скрытая угроза в лесу: как температура влияет на поведение иксодовых клещей

Туризм

Весеннее потепление традиционно провоцирует всплеск активности иксодовых клещей, что уже привело к первым случаям заражения опасными инфекциями. По данным открытых мониторингов, диагнозы "энцефалит", "тиф" и "боррелиоз" подтверждены у нескольких десятков россиян в различных регионах страны.

Оленья кровососка в подмосковном лесу
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Оленья кровососка в подмосковном лесу

Энтомолог Юрий Гниненко поясняет, что метаболизм и агрессивность этих членистоногих напрямую коррелируют с температурным режимом окружающей среды.

Наиболее благоприятным условием для охоты паразитов считается температура около двадцати пяти градусов тепла, когда они максимально подвижны в поисках пропитания. Если столбик термометра опускается ниже пятнадцати градусов, их жизнедеятельность замедляется, а изнуряющая жара выше тридцати градусов также негативно сказывается на их состоянии.

Как сообщает сайт MoneyTimes.Ru, первый пик активности приходится на весну, когда перезимовавшие особи выходят из спячки, а второй, менее интенсивный этап, наступает осенью.

Специалисты напоминают, что риск укуса сохраняется на протяжении всего теплого сезона, так как лесные массивы являются естественной средой обитания этих существ. Для минимизации угроз необходимо использовать закрытую одежду, препятствующую проникновению насекомых к коже, и применять качественные репелленты.

Важно помнить, что своевременная проверка тела после прогулки может спасти жизнь, поскольку клещи переносят не только энцефалит, но и целый ряд других тяжелых патологий.

"При обнаружении присосавшегося паразита крайне важно следить за местом укуса, так как коварная болезнь Лайма может проявить себя специфическим кольцевидным покраснением лишь спустя две недели", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о клещах

При какой температуре клещи наиболее агрессивны?

Оптимальной для их жизнедеятельности считается температура около +25 градусов, при которой они активнее всего ищут жертву.

Когда наступают пики активности этих паразитов?

Основной всплеск происходит весной сразу после таяния снега, второй — в начале осени, перед уходом на зимовку.

Зависят ли клещи от наличия пищи?

Да, голодные особи могут нападать в течение всего лета, в то время как сытые временно прекращают охоту.

Какая одежда лучше всего защищает в лесу?

Необходимо выбирать вещи с плотными манжетами на рукавах и штанинах, чтобы исключить возможность попадания клеща под одежду.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Новости спорта
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Здоровье
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Ключ под подушкой, а авто уже в пути: как защититься от самой хитрой кражи нашего времени
От комика до террориста: Зеленский открыто угрожает ударом по Красной площади 9 мая
Ловушка на асфальте: почему нарисованная коляска без знака не запрещает вам парковку
Самозанятые вместо бизнеса: как сокращение грантов меняет рынок труда в России и услуги
Взросление без фальши: Билли Айлиш объяснила своё желание стареть естественно и рожать детей
Кордицепс и энергия: почему гриб-зомби стал объектом науки — ученые удивлены
Звезда Голливуда вне игры: почему Джейкоб Элорди отстранён от работы на Каннском фестивале
Сбои в самых популярных банках неизбежны: почему нужно срочно снимать наличные
В океане проснулись водяные монстры: 35-метровые стены воды пересекли полпланеты
Налог на питомца с 1 июля: как не получить штраф за отсутствие прописки у собаки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.