Правила костра в лесу: что нужно сделать, чтобы не превратить отдых в катастрофу

В период высокой пожарной опасности использование открытого огня в лесных массивах требует жесточайшей дисциплины, а в условиях экстремальной засухи — попадает под полный запрет.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночной лесной пожар, охвативший гору

Любая неосторожность может обернуться катастрофой, как это произошло в красноярской тайге, где запуск туристами сигнальной ракеты спровоцировал масштабное возгорание. Биофизика процесса проста: сочетание сухой растительности и высокой температуры превращает подстилку в легковоспламеняющееся топливо.

Старший научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Лысиков подчеркивает, что для организации костра в санкционированных зонах необходимо тщательно готовить площадку.

Обязательным условием является создание минерализованной полосы — окапывание кострища для разрыва контакта пламени с сухим валежником. По завершении отдыха огонь должен быть полностью ликвидирован, чтобы исключить риск повторного воспламенения углей, отмечает NewsInfo.

Особую бдительность стоит проявлять и владельцам загородной недвижимости, планирующим побег из офиса в лесную глушь. На дачных участках использование открытого пламени разрешено исключительно в металлических емкостях или мангалах при строгом соблюдении дистанции до построек.

Серьезную угрозу представляет даже оставленный мусор: обычное стекло, работая по принципу оптической линзы, способно сфокусировать солнечные лучи и поджечь сухую траву.

"Присутствие человека в экосистеме всегда повышает риски возгорания, поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности в лесу и контролировать каждый источник потенциальной искры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

"Бывают случаи, когда загорается сухая трава, когда бутылки с водой как линзы работают, получается как увеличительное стекло. Стараться не бросать такой мусор, стеклянные банки и бутылки на почву", — отметил Лысиков.

Косвенно на опасность указывает и антропогенный фактор: небрежность при использовании пиротехники или бытовых приборов в лесу за секунды уничтожает гектары ценных пород деревьев.

Ответы на популярные вопросы о пожарной безопасности в лесу

Можно ли разводить костер в лесу во время официального пожароопасного сезона?

Разведение костров разрешено только в специально оборудованных местах и при отсутствии регионального запрета на посещение лесов. В периоды засухи власти часто вводят полный запрет на использование любого открытого огня.

Как правильно затушить костер, чтобы он не разгорелся снова?

Кострище необходимо залить водой до полного прекращения тления, после чего угли следует тщательно перемешать и повторно залить водой. В конце рекомендуется засыпать место костра слоем влажной земли.

Почему стеклянная бутылка считается опасной для пожарной безопасности?

Форма стеклянной тары может сработать как собирающая линза, концентрируя солнечную энергию в одной точке. Если в фокус попадает сухая хвоя или трава, происходит термическое воспламенение.

На каком расстоянии от дачного дома можно использовать мангал?

Согласно действующим нормативам, расстояние от мангала или жаровни до ближайших строений должно составлять не менее 5 метров, а территория вокруг должна быть очищена от горючих материалов в радиусе 2 метров.

Читайте также