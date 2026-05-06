Правила костра в лесу: что нужно сделать, чтобы не превратить отдых в катастрофу

В период высокой пожарной опасности использование открытого огня в лесных массивах требует жесточайшей дисциплины, а в условиях экстремальной засухи — попадает под полный запрет.
Любая неосторожность может обернуться катастрофой, как это произошло в красноярской тайге, где запуск туристами сигнальной ракеты спровоцировал масштабное возгорание. Биофизика процесса проста: сочетание сухой растительности и высокой температуры превращает подстилку в легковоспламеняющееся топливо.
Старший научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Лысиков подчеркивает, что для организации костра в санкционированных зонах необходимо тщательно готовить площадку.
Обязательным условием является создание минерализованной полосы — окапывание кострища для разрыва контакта пламени с сухим валежником. По завершении отдыха огонь должен быть полностью ликвидирован, чтобы исключить риск повторного воспламенения углей, отмечает NewsInfo.
Особую бдительность стоит проявлять и владельцам загородной недвижимости, планирующим побег из офиса в лесную глушь. На дачных участках использование открытого пламени разрешено исключительно в металлических емкостях или мангалах при строгом соблюдении дистанции до построек.
Серьезную угрозу представляет даже оставленный мусор: обычное стекло, работая по принципу оптической линзы, способно сфокусировать солнечные лучи и поджечь сухую траву.
"Присутствие человека в экосистеме всегда повышает риски возгорания, поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности в лесу и контролировать каждый источник потенциальной искры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
"Бывают случаи, когда загорается сухая трава, когда бутылки с водой как линзы работают, получается как увеличительное стекло. Стараться не бросать такой мусор, стеклянные банки и бутылки на почву", — отметил Лысиков.
Косвенно на опасность указывает и антропогенный фактор: небрежность при использовании пиротехники или бытовых приборов в лесу за секунды уничтожает гектары ценных пород деревьев.
Разведение костров разрешено только в специально оборудованных местах и при отсутствии регионального запрета на посещение лесов. В периоды засухи власти часто вводят полный запрет на использование любого открытого огня.
Кострище необходимо залить водой до полного прекращения тления, после чего угли следует тщательно перемешать и повторно залить водой. В конце рекомендуется засыпать место костра слоем влажной земли.
Форма стеклянной тары может сработать как собирающая линза, концентрируя солнечную энергию в одной точке. Если в фокус попадает сухая хвоя или трава, происходит термическое воспламенение.
Согласно действующим нормативам, расстояние от мангала или жаровни до ближайших строений должно составлять не менее 5 метров, а территория вокруг должна быть очищена от горючих материалов в радиусе 2 метров.
