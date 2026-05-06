Удивительный Омск: как каторжный город стал музеем и туристической сенсацией

Омск представляет собой уникальное пространство, где архитектурная эклектика объединяет старинные одноэтажные усадьбы и современные бизнес-центры. За фасадами обветшалых зданий скрывается глубокий исторический пласт, неразрывно связанный с именами великих деятелей, включая Федора Достоевского. Исследование этих локаций позволяет проследить эволюцию городской среды с XVIII по XXI век, открывая новые грани сибирского зодчества.

Омск. Фонтан на театральной площади и городской совет
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Денисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одним из старейших объектов является дом генерал-инженера на улице Победы, возведенный еще в 1768 году. Это здание, в подвале которого сохранились трехметровые стены неизвестного назначения, служило временным местом службы сосланного Достоевского, где он начал работу над "Сибирской тетрадью".

Как сообщает издание gorod55.ru, сегодня здесь соседствуют пустующие помещения и центр детского развития, а сам памятник скрывает под поздней кирпичной облицовкой оригинальный деревянный сруб XVIII века.

Важной точкой на карте города остается Воскресенский военный собор — первый каменный храм Омска, восстановленный к его 300-летию. В этих стенах крестили Михаила Врубеля и молились российские императоры, а сегодня здание совмещает функции действующего храма и музея каторжного острога.

Не менее интересна и бывшая Гауптвахта в стиле барокко, где ныне располагается областной военкомат. За столетия здание утратило свою знаменитую часовую башню, но сохранило статус ключевого архитектурного акцента улицы Партизанской.

"Подобные исторические объекты становятся фундаментом для локального туризма, позволяя гостям города почувствовать живую связь времен через аутентичную архитектуру", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Культурный ландшафт дополняют Лютеранская кирха имени Святой Екатерины и Комендантский дом. В кирхе, чья готическая башня сменила барочную в конце XIX века, сегодня работает музей УМВД, а Комендантский дом превратился в Государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского.

Эти стены помнят коменданта Алексея де Граве, который помогал писателю переносить тяготы ссылки, делая Омск важной вехой в мировой литературе. Изучая прошлое региона, иногда можно наткнуться на пугающие названия омских деревень, которые, как и городская архитектура, хранят в себе память о первых переселенцах и суровых условиях освоения Сибири.

Ответы на популярные вопросы о старинных зданиях Омска

Какое здание в Омске считается самым старым?

Самым древним сохранившимся гражданским строением считается дом генерал-инженера Шпрингера на улице Победы, построенный в 1768 году почти одновременно с Омской крепостью.

Связан ли Омск с биографией Федора Достоевского?

Да, писатель провел в Омске годы каторги и ссылки. Многие сохранившиеся здания, такие как Комендантский дом и Гауптвахта, напрямую связаны с его пребыванием в городе и упоминаются в его творчестве.

Что сейчас находится в здании бывшей Гауптвахты?

В этом памятнике архитектуры XVIII века, построенном в стиле сибирского барокко, в настоящее время располагается военный комиссариат Омской области.

Можно ли посетить Воскресенский собор сегодня?

Да, собор был полностью восстановлен в 2016 году на своем историческом месте. Он открыт для посещения как действующий православный храм и музейная площадка.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
