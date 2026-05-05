Волжские горизонты Уфы: новый сезон навигации обещает смену портрета туриста

Туризм

В столице Башкирии официально стартовал новый сезон речной навигации, который продлится до глубокой осени. Уфимский причал готовится принять десятки многопалубных судов, курсирующих по крупнейшим водным артериям страны.

Пенсионеры отдыхают на палубе теплохода
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионеры отдыхают на палубе теплохода

Развитие круизного сообщения в регионе

Согласно утвержденному графику, в течение мая у берегов Уфы пришвартуются такие известные теплоходы, как "Россия", "Александр Пушкин" и "Антон Чехов". Вместе с тем, эксперты фиксируют рост интереса к подобному формату отдыха, несмотря на определенные инфраструктурные сложности. Стоит отметить, что современный речной туризм активно привлекает путешественников среднего возраста, постепенно уходя от имиджа отдыха исключительно для пенсионеров. Интерес к водным маршрутам по Волге и Каме растет на фоне изменений в логистике зарубежных поездок, сообщает mkset.ru.

"Интерес к речному туризму в России растёт. В 2024–2025 годах число желающих отправиться в круиз по рекам нашей страны — Волге, Неве, Енисею, Дону и другим — увеличилось примерно на 20% по сравнению с предыдущими годами", — говорит генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.

Особенности бронирования и сервиса

В нынешнем сезоне туроператоры сталкиваются с неоднородным спросом: если люксовые каюты на популярные даты выкупаются заранее, то в среднем сегменте наблюдается режим ожидания скидок. В свою очередь, отрасль продолжает испытывать дефицит современных судов и качественного берегового обслуживания в ряде портов. Для тех, кто ищет альтернативные варианты, существуют доступные круизы по Волге, подходящие даже для крайне экономного бюджета. Вместе с тем, профессиональное сообщество подчеркивает необходимость модернизации причальных стенок для комфортного приема туристов.

"Речные путешествия сегодня становятся полноценной альтернативой морским курортам, предлагая уникальное сочетание гастрономии и экскурсионной программы", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Громов Антон Сергеевич.

Ответы на популярные вопросы о речной навигации в Уфе

Когда в Уфе начинается сезон навигации?

Официальный старт речных прогулок и круизного сообщения в столице Башкирии обычно приходится на конец апреля, в 2026 году навигация открылась 24 числа.

Какие теплоходы можно увидеть у набережной города?

В графике заходов значатся крупные круизные суда, включая "Александр Свешников", "Русь Великая", "Юрий Никулин" и другие лайнеры, следующие по маршрутам европейской части России.

Кто является основной аудиторией речных круизов?

В последнее время аудитория "помолодела": если раньше это были преимущественно люди пенсионного возраста, то сейчас основной поток составляют туристы в возрасте около 40 лет.

В чем преимущества речного туризма перед морским?

Путешественников привлекает более доступная стоимость туров, отсутствие необходимости оформлять визы и возможность детально познакомиться с культурой прибрежных городов России.

Ожидается, что пик туристической активности на реке придется на летние месяцы, когда погодные условия станут наиболее благоприятными для длительных переходов. Развитие внутреннего туризма продолжает стимулировать операторов к созданию программ, ориентированных на молодые семьи и молодежные группы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
