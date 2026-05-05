Волжские горизонты Уфы: новый сезон навигации обещает смену портрета туриста

В столице Башкирии официально стартовал новый сезон речной навигации, который продлится до глубокой осени. Уфимский причал готовится принять десятки многопалубных судов, курсирующих по крупнейшим водным артериям страны.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионеры отдыхают на палубе теплохода

Развитие круизного сообщения в регионе

Согласно утвержденному графику, в течение мая у берегов Уфы пришвартуются такие известные теплоходы, как "Россия", "Александр Пушкин" и "Антон Чехов". Вместе с тем, эксперты фиксируют рост интереса к подобному формату отдыха, несмотря на определенные инфраструктурные сложности. Стоит отметить, что современный речной туризм активно привлекает путешественников среднего возраста, постепенно уходя от имиджа отдыха исключительно для пенсионеров. Интерес к водным маршрутам по Волге и Каме растет на фоне изменений в логистике зарубежных поездок, сообщает mkset.ru.

"Интерес к речному туризму в России растёт. В 2024–2025 годах число желающих отправиться в круиз по рекам нашей страны — Волге, Неве, Енисею, Дону и другим — увеличилось примерно на 20% по сравнению с предыдущими годами", — говорит генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.

Особенности бронирования и сервиса

В нынешнем сезоне туроператоры сталкиваются с неоднородным спросом: если люксовые каюты на популярные даты выкупаются заранее, то в среднем сегменте наблюдается режим ожидания скидок. В свою очередь, отрасль продолжает испытывать дефицит современных судов и качественного берегового обслуживания в ряде портов. Для тех, кто ищет альтернативные варианты, существуют доступные круизы по Волге, подходящие даже для крайне экономного бюджета. Вместе с тем, профессиональное сообщество подчеркивает необходимость модернизации причальных стенок для комфортного приема туристов.

"Речные путешествия сегодня становятся полноценной альтернативой морским курортам, предлагая уникальное сочетание гастрономии и экскурсионной программы", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Громов Антон Сергеевич.

Ответы на популярные вопросы о речной навигации в Уфе

Когда в Уфе начинается сезон навигации?

Официальный старт речных прогулок и круизного сообщения в столице Башкирии обычно приходится на конец апреля, в 2026 году навигация открылась 24 числа.

Какие теплоходы можно увидеть у набережной города?

В графике заходов значатся крупные круизные суда, включая "Александр Свешников", "Русь Великая", "Юрий Никулин" и другие лайнеры, следующие по маршрутам европейской части России.

Кто является основной аудиторией речных круизов?

В последнее время аудитория "помолодела": если раньше это были преимущественно люди пенсионного возраста, то сейчас основной поток составляют туристы в возрасте около 40 лет.

В чем преимущества речного туризма перед морским?

Путешественников привлекает более доступная стоимость туров, отсутствие необходимости оформлять визы и возможность детально познакомиться с культурой прибрежных городов России.

Ожидается, что пик туристической активности на реке придется на летние месяцы, когда погодные условия станут наиболее благоприятными для длительных переходов. Развитие внутреннего туризма продолжает стимулировать операторов к созданию программ, ориентированных на молодые семьи и молодежные группы.