Волжские горизонты Уфы: новый сезон навигации обещает смену портрета туриста

В столице Башкирии официально стартовал новый сезон речной навигации, который продлится до глубокой осени. Уфимский причал готовится принять десятки многопалубных судов, курсирующих по крупнейшим водным артериям страны.
Согласно утвержденному графику, в течение мая у берегов Уфы пришвартуются такие известные теплоходы, как "Россия", "Александр Пушкин" и "Антон Чехов". Вместе с тем, эксперты фиксируют рост интереса к подобному формату отдыха, несмотря на определенные инфраструктурные сложности. Стоит отметить, что современный речной туризм активно привлекает путешественников среднего возраста, постепенно уходя от имиджа отдыха исключительно для пенсионеров. Интерес к водным маршрутам по Волге и Каме растет на фоне изменений в логистике зарубежных поездок, сообщает mkset.ru.
"Интерес к речному туризму в России растёт. В 2024–2025 годах число желающих отправиться в круиз по рекам нашей страны — Волге, Неве, Енисею, Дону и другим — увеличилось примерно на 20% по сравнению с предыдущими годами", — говорит генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.
В нынешнем сезоне туроператоры сталкиваются с неоднородным спросом: если люксовые каюты на популярные даты выкупаются заранее, то в среднем сегменте наблюдается режим ожидания скидок. В свою очередь, отрасль продолжает испытывать дефицит современных судов и качественного берегового обслуживания в ряде портов. Для тех, кто ищет альтернативные варианты, существуют доступные круизы по Волге, подходящие даже для крайне экономного бюджета. Вместе с тем, профессиональное сообщество подчеркивает необходимость модернизации причальных стенок для комфортного приема туристов.
"Речные путешествия сегодня становятся полноценной альтернативой морским курортам, предлагая уникальное сочетание гастрономии и экскурсионной программы", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Громов Антон Сергеевич.
Официальный старт речных прогулок и круизного сообщения в столице Башкирии обычно приходится на конец апреля, в 2026 году навигация открылась 24 числа.
В графике заходов значатся крупные круизные суда, включая "Александр Свешников", "Русь Великая", "Юрий Никулин" и другие лайнеры, следующие по маршрутам европейской части России.
В последнее время аудитория "помолодела": если раньше это были преимущественно люди пенсионного возраста, то сейчас основной поток составляют туристы в возрасте около 40 лет.
Путешественников привлекает более доступная стоимость туров, отсутствие необходимости оформлять визы и возможность детально познакомиться с культурой прибрежных городов России.
Ожидается, что пик туристической активности на реке придется на летние месяцы, когда погодные условия станут наиболее благоприятными для длительных переходов. Развитие внутреннего туризма продолжает стимулировать операторов к созданию программ, ориентированных на молодые семьи и молодежные группы.
