Миллиард на детство: в Саратовской области обнулят расходы семей на детские сады
Новый якорь района: Суворовское училище радикально изменит облик юга Саратова
Самые популярные мифы о косметологии рухнули: соцсети годами кормили людей иллюзиями
Вторая жизнь исторической сцены: удастся ли Саратову достроить театр к 2027 году
Вместо шашек — моноцвет: Нижний Новгород перекрашивает автопарк таксистов
Первомай под запретом: ижевским коммунистам перекрыли путь на Пушкинскую
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Карьера рушится, а деньги утекают сквозь пальцы: причина неудач взрослой жизни прячется в детстве
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты

Безопасность превыше отдыха: почему россияне стали массово страховать свои поездки в 2025 году

Российский туристический рынок демонстрирует парадоксальную динамику: интерес к защите здоровья в поездках растет значительно быстрее, чем восстанавливается зарубежный пассажиропоток. Согласно данным совместного исследования банка "Русский Стандарт" и "Русский Стандарт Страхование", в 2025 году объем оформленных страховых полисов для выезжающих за границу (ВЗР) уже вдвое превысил показатели допандемийного 2019 года. При этом фактическое количество пересечений границы пока остается на 30% ниже уровней шестилетней давности, хотя и показывает стабильный ежегодный прирост — в 2025 году он составил 8% по сравнению с предыдущим периодом.

Фото: https://unsplash.com by Lauren Chappell is licensed under Free
Специалисты фиксируют качественное изменение структуры потребления: вместо индивидуальных страховок россияне все чаще выбирают комплексную защиту. Как сообщает Газета.Ru, среднее число застрахованных на один договор выросло с 1,5 в 2019 году до 1,6 в текущем сезоне. Аналитики связывают это с трендом на семейные путешествия, где один страхователь обеспечивает полисами всех близких. Примечательно, что динамика самого числа застрахованных лиц в 2,5 раза обошла доковидную статистику, что подтверждает запрос общества на безопасность в путешествиях в условиях неопределенности.

Внутренний туризм также претерпел серьезную трансформацию, увеличив объемы почти в полтора раза относительно 2019 года. Особое внимание заслуживает страхование медицинских расходов внутри страны: если раньше такие полисы занимали лишь 4% рынка, то сегодня их доля прочно зафиксировалась на уровне 14%. Несмотря на то, что цены на туризм в популярных регионах растут, количество застрахованных путешественников в пределах РФ с 2019 года увеличилось в 6,9 раз. Это обусловлено стремлением граждан получать более оперативный и качественный сервис, выходящий за рамки базового ОМС.

"Растущий спрос на страховки при путешествиях по России и за рубеж часто обусловлен не только заботой о людях, но и необходимостью защиты домашних питомцев, которых все чаще берут в поездки. Ответственные владельцы понимают, что наличие полиса позволяет быстрее решить вопросы экстренной помощи в незнакомом регионе, снижая уровень стресса как для человека, так и для животного", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Крылова Анастасия.

Динамика роста страхования ВЗР превосходит динамику восстановления количества выезжающих за границу туристов. Число застрахованных по полисам ВЗР в 2025 году в 2,5 раза превысило доковидные показатели 2019 года (оно выросло еще больше, чем число полисов). Среднее количество застрахованных на один полис выросло с 1,5 (в 2019 году) до 1,6 (в 2025 и 2024 годах). А это значит, что стало больше семейных полисов, когда один страхователь, который покупает полис, защищает им несколько человек, чаще всего — родных и близких, с которыми путешествует.

Ответы на популярные вопросы о страховании туристов

Почему страховок покупают больше, чем раньше?

Россияне стали осознаннее относиться к здоровью и стремятся гарантировать себе оперативную медицинскую помощь высокого уровня, не полагаясь только на базовые сервисы или случай.

На сколько вырос спрос на страховки внутри России?

С 2019 года популярность страхования медицинских расходов в поездках по РФ увеличилась почти в 7 раз, а доля таких полисов в общем портфеле выросла с 4% до 14%.

Как изменилось поведение семейных путешественников?

Наметился тренд на коллективную защиту: теперь один полис чаще оформляется сразу на нескольких членов семьи, что отражается в росте среднего числа застрахованных на одну транзакцию.

Восстановился ли выездной туризм до уровня 2019 года?

Нет, количество пересечений границы в 2025 году все еще остается на 30% ниже показателей до доковидного периода, несмотря на ежегодный прирост потока.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Садоводство, цветоводство
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Наука и техника
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Популярное
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай

Узнайте, почему вишни сбрасывают завязи и как это предотвратить, а также откройте для себя секреты ухода за растением и успешного плодоношения.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Последние материалы
Самые популярные мифы о косметологии рухнули: соцсети годами кормили людей иллюзиями
Вторая жизнь исторической сцены: удастся ли Саратову достроить театр к 2027 году
Белок превращается в жир вместо мышц: ошибка в питании ломает весь результат тренировок
Вместо шашек — моноцвет: Нижний Новгород перекрашивает автопарк таксистов
Первомай под запретом: ижевским коммунистам перекрыли путь на Пушкинскую
Контуры рук меняются заметно: 9 упражнений помогают убрать складки и сделать силуэт изящнее
Безопасность превыше отдыха: почему россияне стали массово страховать свои поездки в 2025 году
Остров становится бесполезным столом на кухне: ошибка в размере делает его лишним элементом
Семейные авто взорвали рынок: 10 универсалов, которые удивили скоростью и силой
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
