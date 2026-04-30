Безопасность превыше отдыха: почему россияне стали массово страховать свои поездки в 2025 году

Российский туристический рынок демонстрирует парадоксальную динамику: интерес к защите здоровья в поездках растет значительно быстрее, чем восстанавливается зарубежный пассажиропоток. Согласно данным совместного исследования банка "Русский Стандарт" и "Русский Стандарт Страхование", в 2025 году объем оформленных страховых полисов для выезжающих за границу (ВЗР) уже вдвое превысил показатели допандемийного 2019 года. При этом фактическое количество пересечений границы пока остается на 30% ниже уровней шестилетней давности, хотя и показывает стабильный ежегодный прирост — в 2025 году он составил 8% по сравнению с предыдущим периодом.

Специалисты фиксируют качественное изменение структуры потребления: вместо индивидуальных страховок россияне все чаще выбирают комплексную защиту. Как сообщает Газета.Ru, среднее число застрахованных на один договор выросло с 1,5 в 2019 году до 1,6 в текущем сезоне. Аналитики связывают это с трендом на семейные путешествия, где один страхователь обеспечивает полисами всех близких. Примечательно, что динамика самого числа застрахованных лиц в 2,5 раза обошла доковидную статистику, что подтверждает запрос общества на безопасность в путешествиях в условиях неопределенности.

Внутренний туризм также претерпел серьезную трансформацию, увеличив объемы почти в полтора раза относительно 2019 года. Особое внимание заслуживает страхование медицинских расходов внутри страны: если раньше такие полисы занимали лишь 4% рынка, то сегодня их доля прочно зафиксировалась на уровне 14%. Несмотря на то, что цены на туризм в популярных регионах растут, количество застрахованных путешественников в пределах РФ с 2019 года увеличилось в 6,9 раз. Это обусловлено стремлением граждан получать более оперативный и качественный сервис, выходящий за рамки базового ОМС.

"Растущий спрос на страховки при путешествиях по России и за рубеж часто обусловлен не только заботой о людях, но и необходимостью защиты домашних питомцев, которых все чаще берут в поездки. Ответственные владельцы понимают, что наличие полиса позволяет быстрее решить вопросы экстренной помощи в незнакомом регионе, снижая уровень стресса как для человека, так и для животного", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Крылова Анастасия.

Ответы на популярные вопросы о страховании туристов

Почему страховок покупают больше, чем раньше?

Россияне стали осознаннее относиться к здоровью и стремятся гарантировать себе оперативную медицинскую помощь высокого уровня, не полагаясь только на базовые сервисы или случай.

На сколько вырос спрос на страховки внутри России?

С 2019 года популярность страхования медицинских расходов в поездках по РФ увеличилась почти в 7 раз, а доля таких полисов в общем портфеле выросла с 4% до 14%.

Как изменилось поведение семейных путешественников?

Наметился тренд на коллективную защиту: теперь один полис чаще оформляется сразу на нескольких членов семьи, что отражается в росте среднего числа застрахованных на одну транзакцию.

Восстановился ли выездной туризм до уровня 2019 года?

Нет, количество пересечений границы в 2025 году все еще остается на 30% ниже показателей до доковидного периода, несмотря на ежегодный прирост потока.

