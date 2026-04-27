Ошибки дачников: что нельзя класть в аптечку и почему лишние таблетки опаснее болезней
Сахар в жидком виде: почему газировка бьет по поджелудочной сильнее тортов и сладостей
Опасная привычка: почему быстрый вход через соцсети может стоить вам всех данных
Стресс и йога: как дыхательные циклы запускают процессы самовосстановления организма
Апрельская ловушка на дорогах: почему летняя резина может превратить поездку в катастрофу
Камчатка и Этна: почему разные вулканы подчиняются одним и тем же законам хаоса
В театре Модерн сыграют драмеди про понты и дорогие автомобили
Фанатский юмор под угрозой: власти расширили понятие потенциального оскорбления
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России

Суды против авиакомпаний: как ограничения ручной клади доводят пассажиров до конфликта

Российские авиаперевозчики могут пойти по пути скрытого ужесточения правил провоза личных вещей, избегая прямого введения платы за ручную кладь. Как пояснил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, вместо радикальной смены юридических норм компании выбирают тактику постепенного уменьшения допустимых габаритов и веса сумок.

Сбор в путешествие
Фото: Pravda by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подобная трансформация сервиса вынуждает путешественников искать способы, как обходиться одной ручной кладью, чтобы не переплачивать за полноценный багаж.

Тенденция к минимизации бесплатного пространства на борту уже активно проявляется в Европе, где ряд крупных авиакомпаний полностью пересматривает свою политику в отношении ручной клади. О возможности аналогичного сценария в нашей стране, как сообщает NewsInfo.Ru со ссылкой на комментарий Мкртчяна, свидетельствует текущая практика некоторых лоукостеров.

Эксперт подчеркивает, что из-за критического уменьшения норм провоза вещей участились судебные разбирательства между пассажирами и транспортными организациями.

Мкртчян сравнил происходящее с экономическим явлением "шринкфляция", когда при неизменной цене товара покупатель получает меньший объем продукта. По его мнению, транспортные правила не позволяют запретить бесплатный провоз вещей напрямую, однако снижение весового порога делает услугу номинальной.

В такой ситуации пассажирам крайне важно заранее изучить какие зарядные устройства разрешат пронести в самолёт, чтобы не столкнуться с проблемами на досмотре еще до обсуждения габаритов сумки.

"Одна из авиакомпаний уменьшила ручную кладь до невозможности. Идут постоянные суды пассажиров с этой авиакомпанией", — рассказал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Помимо сокращения багажного места, авиакомпании экономят на бортовом питании и комфорте пассажиров в целом. Всё больше перевозчиков отказываются от горячих обедов на рейсах средней продолжительности, оставляя людей без еды на длительный период.

Многим туристам приходится осваивать искусство сбора легкого багажа и оптимизации личных вещей, чтобы сохранять мобильность в условиях тотальной экономии со стороны авиаиндустрии.

Ответы на популярные вопросы о правилах провоза ручной клади

Могут ли авиакомпании полностью отменить бесплатную ручную кладь?

В России согласно действующим авиационным правилам существует минимальный порог провоза вещей, который авиакомпании обязаны предоставлять бесплатно, поэтому полная отмена маловероятна.

Что такое шринкфляция в авиаперевозках?

Это процесс уменьшения допустимого веса или габаритов ручной клади при сохранении прежней стоимости билета, что фактически является скрытым подорожанием.

Почему пассажиры часто судятся с перевозчиками из-за сумок?

Конфликты возникают, когда габариты ручной клади ограничиваются сверх установленных законом норм или из-за неоднозначной трактовки правил использования калибраторов в аэропортах.

Как сокращение сервиса влияет на длительные перелеты?

Пассажиры сталкиваются с отсутствием питания и минимальным пространством для личных вещей, что увеличивает общий дискомфорт с учетом времени на досмотр и трансфер.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Последние материалы
Мозг под контролем ИИ: новая технология обещает прорыв в лечении тяжелых неврологических патологий
Апрельская ловушка на дорогах: почему летняя резина может превратить поездку в катастрофу
Камчатка и Этна: почему разные вулканы подчиняются одним и тем же законам хаоса
Между трендом и комфортом: как адаптировать моду 2026 года под собственный гардероб
В театре Модерн сыграют драмеди про понты и дорогие автомобили
Фанатский юмор под угрозой: власти расширили понятие потенциального оскорбления
Слезы нефтяников: какие кроссоверы в 2026 году тратят меньше 6 литров топлива
Скрытый континент на месте Арктики: как Сибирь и Китай изменили историю динозавров
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове
