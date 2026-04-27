Суды против авиакомпаний: как ограничения ручной клади доводят пассажиров до конфликта

Российские авиаперевозчики могут пойти по пути скрытого ужесточения правил провоза личных вещей, избегая прямого введения платы за ручную кладь. Как пояснил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, вместо радикальной смены юридических норм компании выбирают тактику постепенного уменьшения допустимых габаритов и веса сумок.

Фото: Pravda by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор в путешествие

Подобная трансформация сервиса вынуждает путешественников искать способы, как обходиться одной ручной кладью, чтобы не переплачивать за полноценный багаж.

Тенденция к минимизации бесплатного пространства на борту уже активно проявляется в Европе, где ряд крупных авиакомпаний полностью пересматривает свою политику в отношении ручной клади. О возможности аналогичного сценария в нашей стране, как сообщает NewsInfo.Ru со ссылкой на комментарий Мкртчяна, свидетельствует текущая практика некоторых лоукостеров.

Эксперт подчеркивает, что из-за критического уменьшения норм провоза вещей участились судебные разбирательства между пассажирами и транспортными организациями.

Мкртчян сравнил происходящее с экономическим явлением "шринкфляция", когда при неизменной цене товара покупатель получает меньший объем продукта. По его мнению, транспортные правила не позволяют запретить бесплатный провоз вещей напрямую, однако снижение весового порога делает услугу номинальной.

В такой ситуации пассажирам крайне важно заранее изучить правила провоза вещей, чтобы не столкнуться с проблемами на досмотре еще до обсуждения габаритов сумки.

"Одна из авиакомпаний уменьшила ручную кладь до невозможности. Идут постоянные суды пассажиров с этой авиакомпанией", — рассказал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Помимо сокращения багажного места, авиакомпании экономят на бортовом питании и комфорте пассажиров в целом. Всё больше перевозчиков отказываются от горячих обедов на рейсах средней продолжительности, оставляя людей без еды на длительный период.

Многим туристам приходится осваивать искусство сбора легкого багажа и оптимизации личных вещей, чтобы сохранять мобильность в условиях тотальной экономии со стороны авиаиндустрии.

Ответы на популярные вопросы о правилах провоза ручной клади

Могут ли авиакомпании полностью отменить бесплатную ручную кладь?

В России согласно действующим авиационным правилам существует минимальный порог провоза вещей, который авиакомпании обязаны предоставлять бесплатно, поэтому полная отмена маловероятна.

Что такое шринкфляция в авиаперевозках?

Это процесс уменьшения допустимого веса или габаритов ручной клади при сохранении прежней стоимости билета, что фактически является скрытым подорожанием.

Почему пассажиры часто судятся с перевозчиками из-за сумок?

Конфликты возникают, когда габариты ручной клади ограничиваются сверх установленных законом норм или из-за неоднозначной трактовки правил использования калибраторов в аэропортах.

Как сокращение сервиса влияет на длительные перелеты?

Пассажиры сталкиваются с отсутствием питания и минимальным пространством для личных вещей, что увеличивает общий дискомфорт с учетом времени на досмотр и трансфер.

