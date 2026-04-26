Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем

Туризм

Безопасное бронирование бюджетного жилья требует от туриста тщательной проверки объекта через федеральный реестр классифицированных гостиниц. Профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь объяснила, что такой подход позволяет верифицировать реальный статус заведения и избежать мошеннических схем.

Фото гостиничного номера
Фото: https://pixabay.com by peterweideman is licensed under Free
Фото гостиничного номера

На фоне того, как столичная мэрия усилила меры по ликвидации хостелов в жилых многоквартирных домах, актуальность предварительного аудита площадки возрастает.

Специальная государственная база данных дает возможность детально изучить бытовые условия ещё до совершения транзакции. Дехтярь подчеркивает, что владельцы обязаны самостоятельно вносить сведения о площади номеров и техническом оснащении помещений. Это критически важно, так как права туристов теперь защищаются строже, а прозрачность информации минимизирует риски разочарования по прибытии.

Особое внимание стоит уделять фотоснимкам, которые должны подтверждать наличие окон в комнатах и соответствие заявленной категории. "Фотографии фиксируют даже наличие окон. Были обращения граждан на предмет того, что в хостеле висят шторы, а окна нет. Реестр четко покажет, что фотография и объект соответствуют друг другу, это не подделка. Это очень важный аспект для клиента", — отметила Дехтярь.

Как сообщает NewsInfo.Ru, эксперт также предостерегла от бронирования объектов в садовых товариществах (СНТ), так как подобные глэмпинги и мини-отели часто находятся вне правового поля.

"Риск столкнуться с недобросовестными владельцами возрастает при использовании непроверенных систем бронирования, где низкая цена служит приманкой. Помимо юридической чистоты, путешественникам крайне важна гигиена в гостинице, поэтому наличие официальной регистрации — это еще и косвенный индикатор соблюдения санитарных норм", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о выборе хостела

Где официально проверить легальность хостела?

Необходимо зайти на сайт федерального реестра классифицированных объектов, где по названию или адресу можно найти данные о регистрации и категории жилья.

Какие параметры хостела можно узнать из реестра?

В базе отображаются площадь комнат, тип спальных мест, наличие зон для отдыха, кухонного блока или столовой, а также верифицированные фотографии интерьера.

Почему опасно снимать жилье на территориях СНТ?

Размещение гостиничных объектов на землях для садоводства часто является незаконным, что может привести к внезапному закрытию объекта и отсутствию гарантий безопасности.

Чем рискует турист при переводе денег на сторонних сайтах?

Использование сомнительных ресурсов для оплаты может привести к потере средств, так как мошенники создают зеркала известных сервисов для кражи данных карт.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
