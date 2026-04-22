Призраки цитрусового рая: почему пустуют элитные дома в селах Абхазии

Абхазия — это край резких метаморфоз. Здесь эвкалиптовые рощи соседствуют с обгоревшими остовами многоэтажек, а лазурное море — с "заброшками", которые местные жители обходят за километр. В восточной части республики, в селе Кындыг, застыло время. Сотни монументальных особняков, лишившихся владельцев в начале 90-х, стоят пустыми. Для туриста это экзотическая локация для фото, для локального сообщества — территория табу.

Город Сухум в Абхазии

Любимый берег: почему Кындыг манит туристов

Село Кындыг расположено к востоку от Сухума. Это зона диких пляжей и знаменитых горячих источников. Здесь сохранилась та самая "ламповая" атмосфера, которой лишен перегруженный туристами Сочи. Морская вода здесь считается чище из-за специфических течений, а эвкалипты, высаженные десятилетия назад, создают уникальный микроклимат. Однако за пасторальными пейзажами скрывается тяжелая социальная память.

"Направление восточной Абхазии сейчас активно осваивается любителями автопутешествий. Те, кто привык планировать маршруты на лето, часто заезжают сюда за тишиной, но сталкиваются с отсутствием инфраструктуры в заброшенных секторах", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Престижное село: наследие Лаврентия Берии

До 1930-х годов эта местность была болотистой и малопригодной для жизни. Ситуация изменилась по инициативе Лаврентия Берии: началась мелиорация, осушение почв эвкалиптами и переселение семей из Грузии. Поселок Ахали Киндги строился как образцово-показательный аграрный центр. Прямые улицы и четкое зонирование участков до сих пор выдают советское государственное планирование.

К 70-м годам типовые постройки сменились статусными усадьбами. Колхоз процветал, а близость к курортным зонам превратила село в одно из самых зажиточных в регионе. Жить в Кындыге означало принадлежать к элите аграрной Абхазии. Сегодня эти "квадраты" напоминают о былом могуществе, но выглядят как декорации к фильму-катастрофе.

Дворцы в руинах: архитектура лимонного изобилия

В советской Абхазии частное домостроение достигло гипертрофированных масштабов. "Цитрусовый капитал" позволял возводить двух- и трехэтажные коттеджи площадью 250-400 квадратных метров. Достаточно было реализовать партию мандаринов в северных регионах РСФСР — и в распоряжении семьи оказывались средства на возведение фундамента и стен из капитального кирпича.

Характеристика дома Статус в Кындыге Архитектурный стиль Советский неоклассицизм, широкие балконы Этажность Строго 2 или 3 этажа Текущее состояние Скелетные конструкции, отсутствие коммуникаций

Проклятие или прагматизм: почему дома пустуют

Война 1992-1993 годов привела к массовому исходу грузинского населения. Жилье бросали в спешке. Спустя 30 лет эти дома остаются нетронутыми. Местные жители транслируют легенду о "проклятии": якобы уходящие хозяева закляли свои стены. Говорят, что те, кто пытался заселиться в "чужое", сталкивались с чередой несчастий. Это иррациональное объяснение — мощный социальный предохранитель.

Существует и сугубо прагматичная причина. Большинство зданий пережили пожары, внутри выжжено все — от перекрытий до облицовки. Восстановление такого особняка требует вложений, сопоставимых со стоимостью отдыха в горах летом 2026 года на протяжении десяти лет. Учитывая юридическую неопределенность прав собственности, инвестировать в "грузинское наследство" никто не рискует.

"Туристический рынок Абхазии неоднороден. Если Гагра — это витрина, то Кындыг — зона риска. Мы всегда советуем клиентам выбирать проверенные базы отдыха и путешествовать безопасно", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы об Абхазии

Можно ли купить или арендовать такой заброшенный дом?

Официально — нет. Для иностранных граждан покупка жилой недвижимости в Абхазии законодательно запрещена.

Безопасно ли заходить внутрь таких зданий туристам?

Нет. Постройки находятся в аварийном состоянии более 30 лет. Перекрытия гниют, бетон крошится. Местные жители крайне негативно относятся к попыткам зайти на территорию из соображений суеверий и уважения к прошлому.

Есть ли аналогичная застройка в других странах СНГ?

Подобный "заброшенный люкс" встречается в некоторых районах Восточной Европы, но масштаб абхазского феномена уникален из-за массовости одновременного исхода владельцев.

Читайте также