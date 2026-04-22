Европейский колорит без виз: почему эксперты по туризму советуют ехать в Гродно и Витебск

Туризм

Белоруссия — направление, которое в 2026 году демонстрирует устойчивый рост турпотока благодаря транспортной доступности и отсутствию языкового барьера. Республика предлагает концентрат европейской архитектуры, советского монументализма и нетронутых природных комплексов. Для тех, кто привык к насыщенным маршрутам, страна раскрывается через четыре ключевых узла: Минск, Гродно, Брест и Витебск.

Гродно, Новый Замок
Фото: commons.wikimedia.org by A Kostichev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гродно, Новый Замок

Минск: город, который умеет удивлять

Столица Белоруссии — это эталон сталинского ампира и широких проспектов. Здесь масштаб Площади Независимости соседствует с футуристичными формами Национальной библиотеки. Город проектировался как "идеальный полис" после масштабных разрушений, поэтому он отличается строгой геометрией и обилием света. В Минске важно понимать: за фасадами из бетона скрываются зеленые зоны, такие как Ботанический сад, входящий в число крупнейших в Европе.

Для тех, кто ищет дореволюционную эстетику, открыто Троицкое предместье. Это восстановленный квартал XIX века на берегу Свислочи. Здесь концентрация музеев и сувенирных лавок достигает максимума. Если ваша цель — безопасное бронирование жилья, Минск предлагает широкий выбор от сетевых отелей до аутентичных апартаментов в центре.

Гродно: музей под открытым небом

Гродно — самый "западный" по духу город страны. Он сохранил историческую планировку и королевские замки. Старый замок XI века и Новый замок, служивший летней резиденцией польских монархов, формируют архитектурный облик правого берега Немана. Город избежал тотальных разрушений, что позволило сберечь Фарный костел и Коложскую церковь XII века.

Локация Главная особенность
Старый замок Центр Великого княжества Литовского
Коложская церковь Уникальная кладка и акустика XII века
Кирха Единственная действующая лютеранская церковь

Культурный ландшафт Гродно дополняет Большая хоральная синагога. Визит сюда сопоставим по значимости с изучением культурных особенностей Востока: это погружение в многовековые традиции общины. Город располагает к пешим прогулкам, поэтому стоит заранее продумать свой гардероб для путешествий, выбирая удобную обувь для брусчатки.

Брест: город с характером

Брест — это синоним стойкости. Брестская крепость остается центральной точкой притяжения. Мемориал "Мужество" и руины Белого дворца создают тяжелую, но важную атмосферу памяти. Однако современный Брест — это еще и уютная пешеходная улица Советская, где каждый вечер фонарщик вручную зажигает керосиновые лампы.

"Брест часто выбирают для семейных поездок из-за близости к Беловежской пуще. Это эталон экологического туризма, который сейчас востребован не меньше, чем уникальные маршруты Урала", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Для туристов с детьми обязателен к посещению Железнодорожный музей. Там собрана техника, масштаб которой впечатляет так же, как встреча с морскими гигантами в океане. Это интерактивная площадка, где разрешено заходить в кабины машинистов и изучать механизмы паровозов разных лет.

Витебск: город искусства

Витебск — родина Марка Шагала и столица международного фестиваля "Славянский базар". Город стоит на крутых берегах Западной Двины, что определяет его рельеф. Белоснежный Успенский собор на холме виден практически из любой точки центра. Витебск сохранил дух художественной школы XX века, который ощущается в Доме-музее Шагала.

"Мы видим, что цены на отдых в Белоруссии остаются конкурентоспособными даже в пиковый сезон. Это отличная альтернатива, когда чеки в Анапе и Геленджике начинают кусаться", — объяснил в интервью Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Путешествие по Белоруссии напоминает поиск альтернативных локаций в России, когда вместо переполненного Сочи выбирают золотые пески Каспия. Здесь вы получаете европейский сервис по доступной цене и отсутствие визовых сложностей, которые сейчас наблюдаются в авиахабах Европы.

Ответы на популярные вопросы о Белоруссии

Нужен ли загранпаспорт для поездки?

Нет, гражданам России достаточно внутреннего общегражданского паспорта для пересечения границы и заселения в отели.

Какая валюта в ходу?

Официальная валюта — белорусский рубль (BYN). Карты системы "Мир" принимаются практически повсеместно для оплаты и снятия наличных.

Как лучше перемещаться между городами?

Сеть железных дорог в Белоруссии отлично развита. Поезда "Штадлер" и скоростные составы связывают Минск с областными центрами за 3-4 часа.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
