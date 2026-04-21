Между отдыхом и рутиной: почему путешественники выбирают график вместо беззаботного сна

Туризм

Жители Хабаровского края, даже удаляясь от дома на тысячи километров, демонстрируют удивительную приверженность жесткой дисциплине. Вместо того чтобы полностью погрузиться в негу отдыха, большинство путешественников стремятся органично вписать привычные повседневные ритуалы в свой график, превращая смену локации в продолжение привычного ритма жизни.

Фото: https://unsplash.com by Rich Tervet is licensed under Free
Ноутбук на столе

Исследование сервиса "Авито Путешествия" опровергает миф о том, что отпуск должен быть временем тотального "отключения". Около 62% хабаровчан сознательно отказываются от праздности в угоду устоявшемуся укладу, причем мужчины проявляют в этом вопросе чуть большую принципиальность, чем женщины. Лишь каждый десятый опрошенный готов полностью забыть о делах ради чистого релакса, тогда как почти половина респондентов успешно совмещает отдых с привычными задачами.

Забота о внешности лидирует в списке незыблемых привычек: более 40% граждан уделяют время бьюти-процедурам, а молодежь в возрастной группе от 18 до 24 лет делает это еще чаще. Также популярностью пользуется соблюдение диеты, контроль режима сна, тренировки и даже рабочий мониторинг почты, что наглядно иллюстрирует, насколько крепко мы держимся за свой привычный уклад даже вдали от офиса — сообщает transsibinfo. com.

"Сохранение привычных действий — это базовая потребность в предсказуемости. В условиях смены обстановки, как и при медленном путешествии, мозг цепляется за знакомые паттерны поведения, чтобы снизить уровень стресса и создать безопасную среду для психики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Ланин Максим.

HR-бизнес-партнер "Авито Путешествий" Елена Круглова рекомендует ответственно подходить к выбору жилья, чтобы не провоцировать конфликт между желанием отдохнуть и привычкой к комфорту. По словам Кругловой, для качественного восстановления важно подбирать локации, соответствующие вашим нуждам: будь то наличие функциональной кухни для самостоятельной готовки или плотные шторы для тех, кто строго следит за своим циклом сна.

Ответы на популярные вопросы о привычках в поездках

Почему люди продолжают работать в отпуске?

Многие боятся потери контроля или профессионального выгорания по возвращении, поэтому предпочитают поддерживать минимальный контакт с рабочими процессами.

Что такое "ритуалы безопасности" для туриста?

Это действия, такие как покупка сувениров или соблюдение домашних бьюти-процедур, которые помогают психике адаптироваться к чужому пространству.

Как зумеры ведут себя в путешествиях?

Молодое поколение активно совмещает отдых с обучением и повышенным вниманием к эстетике, например, делая памятные фото билетов или аплодируя при посадке.

Помогают ли ограничения в отпуске?

Сбалансированный подход позволяет избежать стресса при возвращении к привычной жизни, сохраняя продуктивность и эмоциональное равновесие.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
